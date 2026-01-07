Receta del ají de gallina: casera, rápida y sin complicaciones

El ají de gallina es un plato emblemático de la cocina peruana que, gracias a la migración y el intercambio cultural, también se disfruta y adapta en Colombia, especialmente en ciudades con fuerte presencia de comunidades peruanas. Este guiso cremoso y ligeramente picante destaca por la combinación de pollo desmechado, pan remojado en leche, nueces y ají amarillo, todo servido sobre papas y acompañado de arroz blanco. El ají de gallina suele formar parte de menús especiales, celebraciones familiares y festivales gastronómicos en varias regiones urbanas de Colombia, donde se ha integrado como una opción internacional apreciada.

Aunque su origen es limeño, en Colombia pueden encontrarse variaciones que incorporan productos locales o adaptan la receta al gusto nacional. En ciudades como Bogotá y Medellín existen restaurantes y eventos gastronómicos que lo presentan junto a otros platos emblemáticos del Perú. El acompañamiento tradicional incluye arroz blanco, papa amarilla y huevo duro, y en ocasiones se añaden aceitunas negras para decorar.

Receta de ají de gallina

La receta de ají de gallina combina técnicas de guiso y emulsión, logrando una textura cremosa y un sabor equilibrado entre el ají amarillo, el queso parmesano y las nueces. El pollo se cocina y desmenuza para luego integrarse en una salsa espesa a base de pan remojado en leche, sofrito de cebolla y ajo, y pasta de ají amarillo. El resultado debe ser un guiso uniforme, aromático y de color amarillo vibrante, ideal para servir caliente sobre papas cocidas.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción del pollo: 20 minutos

Elaboración de la salsa y montaje: 25 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora

Ingredientes

1 pechuga de pollo (aproximadamente 500 g) 1 litro de agua 2 panes franceses o 4 rebanadas de pan de molde sin corteza 1 taza de leche evaporada 2 cucharadas de pasta de ají amarillo 1 cebolla roja mediana, finamente picada 2 dientes de ajo, finamente picados 2 cucharadas de aceite vegetal 50 g de nueces o pecanas, finamente picadas 3 cucharadas de queso parmesano rallado Sal y pimienta al gusto 4 papas medianas, cocidas y peladas 4 huevos duros, cortados en mitades Aceitunas negras para decorar Arroz blanco cocido para acompañar

Cómo hacer ají de gallina, paso a paso

Cocina la pechuga de pollo en el litro de agua con una pizca de sal durante unos 20 minutos, hasta que esté bien cocida. Retira el pollo, deja enfriar y desmenúzalo en hebras finas. Reserva el caldo. Remoja el pan en la leche evaporada hasta que esté completamente empapado y licúa hasta obtener una crema homogénea. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añade la pasta de ají amarillo y cocina unos minutos, removiendo constantemente. Incorpora la mezcla de pan y leche al sofrito. Si la salsa está muy espesa, agrega un poco del caldo de pollo hasta lograr la consistencia deseada. Añade las nueces y el queso parmesano, mezcla bien. Incorpora el pollo desmenuzado, salpimienta al gusto y cocina a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Sirve el guiso sobre papas cocidas, acompaña con arroz blanco, huevo duro y decora con aceitunas negras. Consejo clave: Remueve constantemente la salsa para evitar que se pegue. Consejo clave: Añade el caldo poco a poco para lograr la textura cremosa ideal. Consejo clave: Usa ají amarillo fresco o pasta auténtica para obtener el sabor característico.

Ajinomoto es un ingrediente clave en platos emblemáticos de la cocina peruana como el arroz chaufa. Foto: Ajinomoto

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro (4) porciones completas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 49 g

Sodio: 870 mg

Azúcares: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El ají de gallina puede conservarse refrigerado en un recipiente hermético por hasta tres (3) días. Se recomienda recalentar a fuego bajo antes de servir para mantener su textura cremosa.