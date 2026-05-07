Machu Picchu implementa venta anticipada de boletos hasta por tres días: ¿Cómo se realizará?

Los peruanos y turistas ya no se quedarán sin boleto para entrar a Machu Picchu al momento de la compra. - Crédito Andina

Luego de las largas colas y molestias con la venta de entradas a Machu Picchu, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informa a la ciudadanía, a los turistas y a los operadores turísticos que “se implementará, de manera excepcional, la venta presencial anticipada de boletos”.

Esto se da “ante el incremento inusual y significativo de visitantes, y con el propósito de facilitar el acceso a la Llaqta de Machupicchu”. Así, ahora la venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo no se limitará únicamente al ingreso para el día siguiente, sino que permitirá la adquisición de entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha.

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Es decir, luego de que se acaben las entradas para el día siguiente (cuando uno compra presencialmente se adquiere el ticket para el día siguiente) se habilitará la compra hasta para tres días luego. Pero esto será en tanto se vayan acabando los cupos para las fechas de cada día al momento de la compra.

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Cusco habilita venta anticipada

Como señaló la entidad de Cultura de Cusco, esta medida tiene como finalidad brindar mayores facilidades a los visitantes, contribuir a una mejor planificación de su viaje y favorecer una gestión más ordenada del flujo turístico durante los periodos de alta demanda.

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“La DDC Cusco continuará implementando acciones orientadas a mejorar la experiencia de visita y garantizar una adecuada organización del acceso a nuestro patrimonio cultural”, acotaron.

Como se recuerda, la DDC de Cusco informó que los mil boletos destinados a la venta presencial para el ingreso a la llaqta de Machu Picchu correspondientes a hoy jueves 7 de mayo de 2026 habían sido completamente vendidos en el local de la DDC Cusco de la ciudad de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, en medio de la alta demanda turística que registra la región Cusco.

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Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Así, el comunicado oficial, emitido el miércoles 6 de mayo, la DDC Cusco había precisado que no es posible incrementar el número de entradas disponibles, debido a las restricciones establecidas en la normativa vigente orientada a la protección y conservación del patrimonio cultural.

Ahora, sin embargo, sí incluyen esta nueva medida para paliar las largas colas y molestias que ocasiona este sistema actual sobre todo durante la temporada alta de turismo.

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¿Cómo revisar cuántas entradas hay disponibles?

Como se sabe, hay venta de 1.000 boletos presenciales para acceder a la Llaqta de Machupicchu, los cuales se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

Así va la venta presencial de boletos para el viernes 8 de mayo en Machu Picchu. - Crédito Captura de Ministerio de Cultura

Como se sabe, las entradas se agotan un día antes. Es decir, la atención presencial es para venta de boletos para el día siguiente a la compra (ahora podría llegar a ser para hasta tres días luego).

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Actualmente, según el portal oficial, aún hay entradas disponibles para las rutas diferentes de Machu Picchu. Sin embargo, para el ruta 2-A Clásico Diseñada, solo hay 73 boletos restantes. También para la Ruta 2-B Terraza Inferior, solo hay 20 boletos.