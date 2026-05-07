Atacan a balazos a alias ‘Pichón’ cuando recogía a su hijo del colegio en Carabayllo: era el financiero de ‘El Jorobado’

Un padre de familia fue brutalmente baleado por un sicario en Carabayllo, momentos después de recoger a su pequeño hijo del colegio. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante del ataque y la desesperada huida del menor. | 24 Horas

Un padre de familia fue atacado a balazos la tarde del miércoles 6 de mayo en el sector de Torreblanca, en el distrito limeño de Carabayllo, cuando acababa de recoger a su pequeño hijo de una institución educativa de la zona. El violento atentado quedó registrado por cámaras de seguridad y ha causado conmoción debido a que el menor presenció el ataque y corrió detrás de su padre mientras este caía herido.

El hecho ocurrió en la cuadra 6 de la calle Túpac Amaru. Según las imágenes de videovigilancia que circula en las redes sociales, un sujeto vestido con pantalón negro, zapatillas blancas y una casaca negra con verde claro caminaba por la zona con el rostro cubierto por un casco de motocicleta. Tras identificar a su objetivo, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

PUBLICIDAD

Testigos indicaron que la víctima intentó escapar al percatarse de que era seguida, pero fue alcanzada por la ráfaga de disparos y cayó sobre el pavimento a pocos metros. En la escena se hallaron al menos nueve casquillos de bala.

Las imágenes muestran además el dramático momento en que el hijo de la víctima, de aproximadamente cuatro o cinco años, corre detrás de su padre tras escuchar los disparos. El menor resultó ileso y fue llevado nuevamente al colegio por personas que se encontraban en la zona.

PUBLICIDAD

Cámara de seguridad capta un presunto ataque de sicariato en una calle de Lima Norte, donde se observa a dos individuos. (24 Horas)

Un segundo herido por ataque sicarial

Durante el atentado también fue herido un bodeguero identificado como Orlando Correa Acuña, de 52 años, quien recibió impactos de bala en el brazo y el abdomen mientras atendía su negocio cerca del lugar del ataque.

“Vino una persona armada en una moto y fueron siete impactos de bala, de los cuales a mi papá le cayeron dos. Ahora está grave en el hospital”, relató la hija del comerciante afectado. La mujer lamentó además que varios niños hayan presenciado la escena. “¿Por qué un niño tendría que ver a su papá tirado?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Objetivo del sicario era el financiero del ‘Jorobado’

La primera víctima fue identificada como Eder Santos Olascuaga, alias “Pichón”, quien recibió un disparo en la cabeza y sería el objetivo principal del atentado. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales de Collique, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con información policial preliminar, Santos Olascuaga estaría vinculado a la organización criminal de “El Jorobado” y sería presuntamente uno de sus operadores logísticos y financieros. Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en Lima Norte.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional acordonó la zona y espera los resultados de las pericias de Criminalística para determinar la identidad del atacante y esclarecer el móvil del atentado.

Números de emergencia

En medio del aumento de asesinatos y casos de sicariato en el Perú, estos son los principales números de emergencia que pueden ser utilizados para denunciar extorsiones, ataques armados o solicitar ayuda inmediata:

PUBLICIDAD

Policía Nacional del Perú: 105

Bomberos: 116

SAMU (emergencias médicas): 106

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Línea 111 de la PNP: atención de extorsiones y delitos graves

Línea 1818: denuncias de extorsión

Celular para denuncias: 942 841 978