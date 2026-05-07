Miembros de la Marina de Guerra implicados en robo de datos bancarios: así operaba ‘Los Cibernéticos del Norte’

Una investigación policial permitió desarticular a una organización delictiva integrada por dos miembros de la Marina de Guerra del Perú, acusados de sustraer datos personales para crear tarjetas de crédito y solicitar préstamos falsos por sumas millonarias.

De acuerdo con Latina Noticias, la banda bautizada como los Cibernéticos del Norte captó la atención de las autoridades tras la denuncia de un ciudadano de Chiclayo. El afectado advirtió un préstamo bancario de ochenta mil soles a su nombre, que nunca había solicitado. Esta alerta impulsó la intervención policial que derivó en la captura de dos presuntos responsables: Williams Loaiza Chihuán, oficial de la Marina en actividad, y Salvador Jean Pierre Machísga Pérez, exintegrante de la institución.

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Detienen a dos marinos por robo de datos y fraude millonario en bancos| Latina Noticias

Así operaba la red criminal

Los Cibernéticos del Norte ejecutaban su fraude realizando llamadas telefónicas a nombre de empresas conocidas. Así, conseguían que sus víctimas revelaran información personal sensible. Con estos datos, la organización suplantaba identidades y gestionaba el otorgamiento de tarjetas de crédito y préstamos en diferentes entidades financieras.

El mayor José Guinetti, comisario de Collique, explicó que uno de los métodos consistía en “ofrecer promociones” a través de llamadas. Una vez obtenidos los datos, creaban tarjetas de crédito que llegaban a tener fondos de entre mil y seis mil soles. Luego, el banco notificaba a la víctima la aprobación de un préstamo próximo a ochenta mil soles, lo que permitió a uno de los ciudadanos afectados frenar el desembolso y bloquear sus cuentas.

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“Le llaman vía telefónica ofreciendo una promoción de Claro. Envía información de sus datos personales, le crean una tarjeta de crédito”, explica el comisario.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Captura de los marinos

La captura de Loaiza Chihuán y Machísga Pérez se produjo en una agencia bancaria de la avenida Túpac Amaru en Comas, donde intentaban reclutar a más personas para retirar el dinero a cambio de comisiones. Las investigaciones policiales señalan a Loaiza Chihuán como el encargado de captar a los colaboradores necesarios para concretar los retiros.

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Durante el interrogatorio, Loaiza Chihuán declaró que era la primera ocasión en que participaba en ese tipo de operaciones, aunque sus respuestas generaron contradicciones sobre su grado de implicación. “Tú mismo te contradices, porque dices que es la primera vez, pero reconoces que han llegado a ese monto”, señaló el mayor.

Por su parte, las autoridades identificaron a Machísga Pérez como el responsable de retirar el dinero de la cuenta del ciudadano de Chiclayo. El exsuboficial sostuvo ante la policía que solo recibía el dinero y lo entregaba a otra persona, versión que será contrastada durante la investigación.

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En el operativo, la policía incautó celulares y varias tarjetas de crédito vinculadas a la organización. Las autoridades informaron que se busca a más integrantes de los Cibernéticos del Norte y exhortaron a la población a tomar precauciones con el resguardo de datos personales.