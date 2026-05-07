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El reto viral de amenazas de tiroteo en colegios ya está en el Perú: en Argentina y Chile paralizó las clases

La detección de textos alarmantes en Lima, Callao y Sullana llevó al despliegue de operativos y revisiones en centros estudiantiles, con énfasis en la cooperación entre familias, directivos y cuerpos de seguridad para preservar el orden escolar

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La detección de textos alarmantes en Lima, Callao y Sullana llevó al despliegue de operativos y revisiones en centros estudiantiles, con énfasis en la cooperación entre familias, directivos y cuerpos de seguridad. (24 Horas/Panamericana)

La alarma se instaló en las escuelas peruanas tras la aparición de un reto viral que incita a realizar amenazas de tiroteo en instituciones educativas, fenómeno que ya provocó la suspensión de clases en Argentina y Chile.

En los últimos días, la Policía Nacional del Perú investiga reportes procedentes de Lima, Callao y Piura, donde mensajes intimidatorios generaron pánico entre padres, docentes y estudiantes. Según informó 24 Horas, las autoridades sospechan que estos casos forman parte de la ola de desafíos digitales protagonizados por los mimos alumnos.

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Durante una reunión virtual de padres en un colegio privado de Lima, un mensaje interrumpió la sesión con la advertencia: “Habrá tiroteo este jueves. Ya saben, causa. No vayan”. El remitente, identificado como “hacker1230”, exigía a los profesores depósitos semanales bajo amenaza de violencia.

Colegios particulares
El reto viral que incita amenazas de tiroteo en escuelas lleva a la suspensión de clases en Argentina, Chile y alarma a Perú. (Andina)

De acuerdo con 24 Horas, la institución descartó la participación de extorsionadores tras rastrear el correo de origen. El comunicado del colegio atribuyó el hecho a dos estudiantes ya identificados y lo vinculó a un reto viral replicado en países sudamericanos.

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Un vocero del colegio explicó que los responsables son alumnos de secundaria, quienes habrían seguido una tendencia que circula en Argentina, Chile y Bolivia y que ahora también llegó en el Perú.

La noticia provocó inquietud entre la comunidad educativa, aunque la dirección de la escuela y la Policía Nacional del Perú aseguraron que no existía una amenaza real. Aun así, la institución aplicó medidas disciplinarias definitivas, mientras los padres expresaron su preocupación por la falta de seguridad ante los casos reales de extorsión a colegios y el impacto de las conductas de los menores.

colegios - extorsión - delincuencia - perú - 17 febrero
Un mensaje intimidatorio firmado por 'hacker1230' en un colegio privado de Lima se relacionó con estudiantes que imitaban un reto viral regional. (Infobae)

El caso del Callao

En el Callao, la situación escaló con mensajes amenazantes en paredes, baños y redes sociales de al menos tres colegios. La Dirección Regional de Educación del Callao, encabezada por Giovanna Estrada, coordinó acciones inmediatas junto con la Policía Nacional y otras entidades estatales.

Estrada precisó que se constituyeron en los planteles afectados, como el colegio Augusto Cazorla y el Junior César de los Ríos, para ofrecer soporte emocional y reforzar la seguridad.

La región del Callao cuenta con aproximadamente 180 mil estudiantes, y las autoridades han implementado dispositivos de seguridad, incluidos detectores de metales en algunos distritos.

La estrategia regional “Cole Seguro” busca garantizar entornos más seguros, aunque la participación de las familias resulta fundamental para prevenir el ingreso de objetos indebidos. Las autoridades educativas subrayan la importancia de la colaboración entre padres, directivos y fuerzas de seguridad.

Extorsionadores son el terror de dueños de colegios particulares en la zona norte del Perú, donde los índices de criminalidad son preocupantes.
En Sullana, Piura, la aparición de amenazas escritas en baños escolares motivó investigaciones de la policía, Fiscalía y revisión de mochilas. (Composición: Infobae Perú)

Protocolos activados

En Sullana, provincia de Piura, la alarma se disparó cuando estudiantes de secundaria encontraron en los baños del colegio Santa Rosa un mensaje que anunciaba un supuesto tiroteo.

Según el reporte de 24 Horas, la Policía Nacional acudió al plantel para brindar resguardo e iniciar las investigaciones. La dirección ordenó una revisión de mochilas y abrió una investigación interna, mientras la Fiscalía también intervino para esclarecer los hechos.

El incidente derivó en ausentismo, ya que numerosos padres decidieron no enviar a sus hijos hasta que concluyan las averiguaciones. Voceros policiales minimizaron el alcance de las pintas, pues no se encontró evidencia de peligro real, aunque admitieron el impacto que estas amenazas causan en la percepción de seguridad escolar.

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Las amenazas de tiroteo escolar ya causaron suspensión de clases en varios colegios de Chile. (Andina)

Un fenómeno regional

El País documentó que Argentina y Chile enfrentan desde hace semanas una ola de amenazas similares, lo que llevó a la suspensión preventiva de clases y la activación de protocolos de emergencia.

En Chile, se han contabilizado al menos 58 colegios con clases suspendidas según cifras del Ministerio de Educación. Las amenazas, en su mayoría mensajes como “mañana, tiroteo”, aparecieron en pizarras, baños y redes sociales en ciudades como Santiago, Antofagasta, Valparaíso y otras regiones.

En Argentina, el temor se incrementó luego de que un alumno armado hiriera a varios compañeros en la provincia de Santa Fe. Las investigaciones judiciales apuntan a la relación del agresor con comunidades virtuales internacionales que promueven la violencia.

En ambos países, las autoridades consideran que el fenómeno responde a una “moda” entre jóvenes, cuyas consecuencias afectan la vida escolar y la tranquilidad de las familias.

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Caso en Argentina revela relación entre violencia escolar y comunidades virtuales internacionales, con consecuencias en la vida escolar y familiar.

El debate sobre prevención

En respuesta a la escalada de casos, los gobiernos de Chile y Argentina han impulsado nuevas normativas y medidas de seguridad, como revisiones de mochilas y canales directos de denuncia. Expertos citados por El País advierten que, aunque el fenómeno parece circunscribirse a un reto viral, existe riesgo de que la imitación derive en situaciones más graves si no se actúa con prontitud.

Las autoridades peruanas, por su parte, mantienen la vigilancia y refuerzan la coordinación interinstitucional. Tanto la Policía Nacional del Perú como las direcciones educativas enfatizan la necesidad de informar y sensibilizar a padres y estudiantes sobre los riesgos y consecuencias de participar en estos desafíos, que ya han demostrado su capacidad para alterar la rutina escolar en varios países sudamericanos.

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