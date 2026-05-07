El delantero argentino pertenece a DIM de Colombia y sonó para reforzara a la 'U' para el Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

La directiva de Universitario de Deportes enfrenta un momento de transición clave: mientras Jorge Araujo ocupa de forma interina el banquillo, la administración liderada por Franco Velazco concentran sus esfuerzos en definir al próximo entrenador. Sin embargo, en paralelo, la mirada también está puesta en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el equipo para el Torneo Clausura 2026.

En este contexto, el nombre de Francisco Fydriszewski volvió a aparecer entre las opciones de ataque para el club. El delantero argentino, actualmente en el DIM de Colombia, ya había sido pretendido por la ‘U’ durante la gestión de Álvaro Barco como director deportivo. Aunque Barco ya no ocupa ese cargo, el interés por el ‘Polaco’ no se ha disipado dentro de la institución, según explicó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

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Factores para la llegada de Francisco Fydriszewski a Universitario

Gustavo Peralta detalló que la continuidad del interés por Francisco Fydriszewski no depende únicamente del pasado reciente o de la preferencia de Barco. Señaló que el nombre del argentino sigue en carpeta en Universitario, pero que la decisión final quedará supeditada a la elección del nuevo entrenador y a la política deportiva que adopte el club en la segunda mitad del año.

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura.

“Su nombre sigue instalado, pero no necesariamente puede ser que sea el único porque habría que ver qué técnico llega, si es que lo elegiría y si tiene otra idea o perfil de delantero para traer, o qué hay en el mercado disponible. Porque a mitad de año, un buen ‘9’ va a costar”, puntualizó.

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Y es que la posible salida de Sekou Gassama, debido a su bajo rendimiento y falta de goles, es otro de los factores que podría acelerar la búsqueda de un nuevo delantero extranjero. Si bien el jugador hispano-senegalés mantiene la esperanza de reivindicarse, las señales desde la dirigencia apuntan a que no sería tomado en cuenta para el Torneo Clausura y que su salida podría concretarse en las próximas semanas. Franco Velazco anticipó que podría ser prestado junto a otros jugadores más.

Su tardía llegada a la pretemporada del cuadro ‘merengue’, algunos problemas físicos y su pobre performance han sido las causales para que los altos mandos piensen en buscar reforzar esa zona de cara a la segunda mitad de la temporada. Esto con el único objetivo del tetracampeonato nacional.

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Por su parte, Francisco Fydriszewski tiene contrato con DIM de Colombia hasta finales de este año. No obstante, su nivel ha estado alejado al de otras campañas: cinco goles y tres asistencias en 22 partidos. Su mejor nivel lo ofreció el 2025 con 20 dianas en 52 presentaciones.

El periodista Gustavo Peralta reveló la decisión del delantero hispano-senegalés sobre su continuidad en la 'U'. (Video: L1 MAX)

¿Universitario piensa fichar un volante defensivo?

La atención no se limita solo al puesto de delantero. Gustavo Peralta también reveló que en Universitario existe interés por sumar un volante de primera línea que no ha encontrado un titular indiscutible tras la salida de Rodrigo Ureña y pese a la participación de Jesús Castillo. Sin embargo, aclaró que todavía no hay una decisión definitiva sobre liberar el cupo de un segundo extranjero para esa posición.

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Según el periodista, la definición de este refuerzo dependerá del trabajo en conjunto entre Franco Velazco, Antonio García Pye, la eventual llegada de un nuevo director deportivo y, por supuesto, el entrenador que se designe para el Torneo Clausura. “Están viendo un volante de primera línea, pero no me animaría a decir que haya una decisión total por sacar a un segundo extranjero”, remarcó.

Además, el club evalúa el mercado local en busca de oportunidades con volantes nacionales, lo que podría simplificar la gestión de cupos extranjeros y dar mayor flexibilidad para reforzar otras zonas del campo.

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