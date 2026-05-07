Perú Deportes

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura

El delantero argentino tiene contrato con DIM de Colombia hasta finales del 2026, y era la alternativa preferida para Álvaro Barco, exdirectivo de la ‘U’

Guardar
Google icon
El delantero argentino pertenece a DIM de Colombia y sonó para reforzara a la 'U' para el Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

La directiva de Universitario de Deportes enfrenta un momento de transición clave: mientras Jorge Araujo ocupa de forma interina el banquillo, la administración liderada por Franco Velazco concentran sus esfuerzos en definir al próximo entrenador. Sin embargo, en paralelo, la mirada también está puesta en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el equipo para el Torneo Clausura 2026.

En este contexto, el nombre de Francisco Fydriszewski volvió a aparecer entre las opciones de ataque para el club. El delantero argentino, actualmente en el DIM de Colombia, ya había sido pretendido por la ‘U’ durante la gestión de Álvaro Barco como director deportivo. Aunque Barco ya no ocupa ese cargo, el interés por el ‘Polaco’ no se ha disipado dentro de la institución, según explicó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

PUBLICIDAD

Factores para la llegada de Francisco Fydriszewski a Universitario

Gustavo Peralta detalló que la continuidad del interés por Francisco Fydriszewski no depende únicamente del pasado reciente o de la preferencia de Barco. Señaló que el nombre del argentino sigue en carpeta en Universitario, pero que la decisión final quedará supeditada a la elección del nuevo entrenador y a la política deportiva que adopte el club en la segunda mitad del año.

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura.
¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura.

“Su nombre sigue instalado, pero no necesariamente puede ser que sea el único porque habría que ver qué técnico llega, si es que lo elegiría y si tiene otra idea o perfil de delantero para traer, o qué hay en el mercado disponible. Porque a mitad de año, un buen ‘9’ va a costar”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Y es que la posible salida de Sekou Gassama, debido a su bajo rendimiento y falta de goles, es otro de los factores que podría acelerar la búsqueda de un nuevo delantero extranjero. Si bien el jugador hispano-senegalés mantiene la esperanza de reivindicarse, las señales desde la dirigencia apuntan a que no sería tomado en cuenta para el Torneo Clausura y que su salida podría concretarse en las próximas semanas. Franco Velazco anticipó que podría ser prestado junto a otros jugadores más.

Su tardía llegada a la pretemporada del cuadro ‘merengue’, algunos problemas físicos y su pobre performance han sido las causales para que los altos mandos piensen en buscar reforzar esa zona de cara a la segunda mitad de la temporada. Esto con el único objetivo del tetracampeonato nacional.

Por su parte, Francisco Fydriszewski tiene contrato con DIM de Colombia hasta finales de este año. No obstante, su nivel ha estado alejado al de otras campañas: cinco goles y tres asistencias en 22 partidos. Su mejor nivel lo ofreció el 2025 con 20 dianas en 52 presentaciones.

El periodista Gustavo Peralta reveló la decisión del delantero hispano-senegalés sobre su continuidad en la 'U'. (Video: L1 MAX)

¿Universitario piensa fichar un volante defensivo?

La atención no se limita solo al puesto de delantero. Gustavo Peralta también reveló que en Universitario existe interés por sumar un volante de primera línea que no ha encontrado un titular indiscutible tras la salida de Rodrigo Ureña y pese a la participación de Jesús Castillo. Sin embargo, aclaró que todavía no hay una decisión definitiva sobre liberar el cupo de un segundo extranjero para esa posición.

Según el periodista, la definición de este refuerzo dependerá del trabajo en conjunto entre Franco Velazco, Antonio García Pye, la eventual llegada de un nuevo director deportivo y, por supuesto, el entrenador que se designe para el Torneo Clausura. “Están viendo un volante de primera línea, pero no me animaría a decir que haya una decisión total por sacar a un segundo extranjero”, remarcó.

Además, el club evalúa el mercado local en busca de oportunidades con volantes nacionales, lo que podría simplificar la gestión de cupos extranjeros y dar mayor flexibilidad para reforzar otras zonas del campo.

Google icon

Temas Relacionados

Francisco FydriszewskiSekou GassamaUniversitario de DeportesLiga 1Independiente Medellínperu-deportes

Más Noticias

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

El técnico argentino subrayó el liderazgo de su jugadora, a quien consideró una pieza clave en la conquista del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘crema’ afronta un exigente desafío en Chile, donde intentará sumar puntos clave y dar un golpe importante en el Grupo B. Sigue aquí las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Las ‘santas’ terminaron subcampeonas, y ahora se concentran en armar el mejor plantel para la siguiente temporada. Se oficializó la salida de Flavia Montes. Entérate de sus movimientos en el mercado de pases

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

El elenco ‘azul y oro’ buscaba trasladar su localía a Lima o Trujillo para las fechas finales del campeonato peruano, pero la petición fue rechazada por la organización

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

La voleibolista brasileña compartió una tierna publicación que emocionó a los hinchas de las ‘santas’ tras la obtención del subcampeonato en el torneo nacional

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Vacancia de Víctor Hugo Rivera: Otros escándalos del exalcalde de Arequipa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

DEPORTES

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley