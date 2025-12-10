Perú

Perú se convierte en la mejor gastronomía de América, de acuerdo con ranking de Taste Atlas

Platos emblemáticos, sabores tradicionales y una destacada selección de restaurantes confirman el liderazgo gastronómico del país frente a potencias culinarias

La gastronomía peruana es el
La gastronomía peruana es el resultado de una amplia diversidad cultural que fusiona ingredientes autóctonos, sabores de distintas regiones y técnicas heredadas de múltiples tradiciones - Créditos: Andina.

La riqueza culinaria del Perú vuelve a situarse en el foco mundial al ser reconocida como la mejor cocina de América, según el más reciente listado elaborado por Taste Atlas. En la clasificación global, la cocina nacional alcanzó el tercer lugar con una puntuación de 4.54, resultado que la consolida como la líder indiscutible en el continente y por encima de reconocidas tradiciones gastronómicas de otras latitudes.

El éxito no es producto del azar, sino de una fusión de ingredientes autóctonos, creatividad e historia. Entre las especialidades que obtuvieron las calificaciones más elevadas figuran la salsa ocopa, con un sobresaliente 4.8, el ají criollo y las conchitas a la parmesana, ambos con 4.7.

El distinguido pollo a la brasa, insignia de la mesa local, obtuvo 4.6 puntos, mientras que las tradicionales chocotejas también fueron destacadas en el ranking. Preparaciones como el ceviche, el lomo saltado o el ají de gallina continúan reafirmando la identidad de la gastronomía nacional ante los ojos del mundo.

El pollo a la brasa
El pollo a la brasa es uno de los platos más emblemáticos del país - Créditos: Andina.

El reconocimiento de Taste Atlas también se extendió a los espacios donde se construye cada día la reputación culinaria del país. Restaurantes como La Mar Cebichería, ubicada en Miraflores, han generado un verdadero culto entorno a los frutos del mar y la frescura de los insumos.

La propuesta de Isolina Taberna Peruana, en Barranco, ha rescatado con acierto recetas caseras y técnicas tradicionales, brindando una experiencia de sabores familiares y auténticos. El Bodegón, otro referente de Miraflores, se destaca por reinterpretar platillos de antaño, generando una profunda conexión entre la memoria y el paladar.

Perú se ubica en el
Perú se ubica en el tercer lugar del mundo de este prestigioso ranking - Créditos: Taste Atlas.

Asimismo, propuestas como Astrid y Gastón, en San Isidro, y Rafael, en Miraflores, simbolizan la armonía entre la herencia culinaria y las tendencias contemporáneas. La presencia de estos establecimientos en el listado agasaja el desempeño colectivo de chefs, productores y equipos de servicio que han movilizado la gastronomía nacional hacia la innovación sin renunciar a sus raíces.

En suma, la variedad de restaurantes reconocidos por Taste Atlas se convierte en una verdadera ventana para apreciar la diversidad y sofisticación de la oferta gastronómica del país.

En el continente, México ocupa el segundo lugar con una puntuación de 4,34, conquistando paladares internacionales con tacos, carnitas y chilaquiles, y exhibiendo espacios emblemáticos como El mural de los poblanos en Puebla, Casa Valadez en Guanajuato, Caesar’s en Tijuana y Café de Tacuba. Este desempeño lo ubica en la décima posición dentro de la evaluación global.

Los tacos son los platillos
Los tacos son los platillos más representantes de México - Créditos: EFE.

Por su parte, Brasil se posiciona tercero a nivel regional y decimoséptimo en el mundo con 4.23 puntos. Entre sus delicias destacan la picanha y el bife à parmegiana, ambos con 4.6 puntos, y otras especialidades tradicionales.

El éxito de la gastronomía peruana en este ranking refuerza su liderazgo y representa un motivo de orgullo para el país, que continúa demostrando su capacidad para proyectar al mundo lo mejor de su cultura a través de la cocina.

