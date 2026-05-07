Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

Canciller Carlos Pareja invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela. (Foto: Cancillería)

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, mantuvo una reunión videollamada con María Corina Machado la tarde del 6 de mayo, en la que confirmó el compromiso de Perú con el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela, según informó la Cancillería peruana.

Durante el encuentro, Pareja extendió una invitación formal a la lideresa venezolana para que visite el Perú y aseguró que recibiría el respaldo tanto de los peruanos como de la comunidad venezolana residente en el país, según el Comunicado oficial de la Cancillería peruana.

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Tanto Pareja como María Corina Machado, coincidieron en la importancia de fortalecer el respaldo latinoamericano para lograr una transición en Venezuela que respete la voluntad popular.

Canciller Carlos Pareja invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela. (Foto: Cancillería)

Segundo encuentro de Machado con Cancillería

Aunque en esta oportunidad la lideresa de la oposición venezolana tuvo una reunión virtual con el canciller Pareja, esta es la segunda vez que Machado sostiene un encuentro con un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos meses. En febrero de este año tuvo una reunión presencial con Hugo de Zela, quien ocupó el cargo previamente.

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Machado expresó su agradecimiento por el respaldo peruano tanto a nivel gubernamental como ciudadano. En su cuenta oficial de X, la dirigente señaló: “Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad”.

Además del respaldo político, la dirigente venezolana reconoció la acogida brindada a los ciudadanos de su país que han buscado refugio en Perú. “También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades”, agregó Machado, destacando la labor del Estado peruano y de la sociedad civil en la atención a los migrantes.

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El encuentro con De Zela sirvió para reforzar los lazos entre ambos gobiernos y establecer una agenda de cooperación centrada en los derechos humanos y la asistencia a quienes han tenido que abandonar Venezuela debido a la crisis política y social.

María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú

En diciembre del 2025, el partido Vente Venezuela (VV), encabezado por María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, mostró abiertamente su alarma frente a los operativos realizados por las autoridades policiales en Perú. La organización política afirmó que tales medidas habrían afectado de manera focalizada a personas de nacionalidad venezolana, lo que motivó un pronunciamiento público para rechazar categóricamente el procedimiento.

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Vente Venezuela manifestó a finales del 2025 su inquietud ante la posibilidad de que estas intervenciones estuvieran dirigidas específicamente contra integrantes de la comunidad venezolana en Perú. Aseguró que los hechos mencionados generan “profunda preocupación y firme rechazo”, e instó a revisar tanto la legalidad como la legitimidad de las acciones desplegadas.

Según la agrupación, la manera en que se ejecutaron los operativos levanta interrogantes sobre el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos fundamentales, señalando que no se puede tolerar ningún tipo de tratamiento discriminatorio.

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