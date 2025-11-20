Perú es el rey de los sándwiches en Sudamérica: cinco entran al top 25 y el país conquista los primeros lugares del ranking de Taste Atlas

La actualización del ranking de Taste Atlas (16 de noviembre de 2025) coloca a Perú como el país con los mejores sándwiches de Sudamérica. (Composición: Infobae)

La gastronomía peruana vuelve a abrirse paso en los reflectores internacionales, esta vez gracias a un reconocimiento que celebra lo cotidiano, lo popular y lo profundamente identitario: los sándwiches. La reciente actualización del ranking de Taste Atlas, publicada el domingo 16 de noviembre de 2025, colocó a Perú como el país con los mejores sándwiches de Sudamérica, un logro que reafirma la capacidad del país para destacar incluso en las preparaciones aparentemente más simples.

El listado no solo coloca a cinco sándwiches peruanos entre los veinticinco mejores, sino que además otorga al país los tres primeros lugares del ranking. Se trata de un reconocimiento que confirma, una vez más, la influencia y solidez de la gastronomía peruana en el ámbito internacional, donde ya es valorada por su diversidad cultural, su ingenio culinario y su capacidad de adaptación.

Para los especialistas, esta distinción no sorprende. La cocina peruana lleva décadas construyendo un prestigio mundial basado en técnicas ancestrales, ingredientes nativos y fusiones históricas con profundas raíces. Incluso un sándwich —símbolo universal de la comida rápida, portátil y democrática— se convierte en Perú en un estandarte de tradición, creatividad y sabor.

Los sándwiches peruanos que lideran Sudamérica

Pan con chicharrón

El pan con chicharrón encabeza el ranking como el mejor sándwich sudamericano. Este clásico limeño combina panceta de cerdo cocida y luego frita para alcanzar el punto perfecto entre crujiente y jugoso, servida en un pan suave de estilo francés o italiano. Su origen, ligado a la fusión de técnicas indígenas con métodos españoles durante la época virreinal, demuestra cómo la sencillez puede transformarse en una experiencia gastronómica compleja y equilibrada.

En el segundo lugar aparece el tradicional pan con relleno, cuyo elemento central es la morcilla peruana. La preparación incluye un sofrito de ají amarillo con carne de cerdo, hierbabuena y azúcar, cocinado lentamente hasta obtener una mezcla aromática e intensa. A ello se suman rodajas de batata frita, que aportan crocancia y dulzor. El resultado es un sándwich popular, sabroso y profundamente arraigado en la memoria culinaria del país.

El tercer puesto lo ocupa la célebre butifarra, considerada por muchos el sándwich peruano por excelencia. Consiste en pan francés o michetta relleno de jamón del país, salsa criolla, ají y lechuga. El jamón del país —marinado con ajos, ajíes y pimientos rojos— es el corazón de esta preparación. Según la tradición, la butifarra comenzó a venderse en las corridas de toros de la Lima republicana, hasta convertirse en un infaltable de los desayunos, celebraciones familiares y reuniones populares.

El ranking también incluye al pan con pejerrey, un sándwich económico y nutritivo que se vende en mercados y puestos callejeros limeños, y al sándwich triple, un clásico peruano de capas equilibradas y relleno generoso.

La competencia sudamericana

Los choripanes son de los alimentos más populares en conciertos. Foto: Expo Gourmet Magazine

El listado de Taste Atlas también reconoce preparaciones tradicionales de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia. El lomito argentino y uruguayo destaca por su contundencia; el choripán continúa siendo el estandarte de la comida callejera rioplatense; la reina pepiada venezolana reafirma su estatus de ícono nacional; mientras que la arepa, en sus múltiples variantes, demuestra una versatilidad que cruza fronteras.

Entre los chilenos, el barros luco, el barros jarpa y el chacarero mantienen su lugar como clásicos reconocidos. Brasil aporta opciones como el bauru, el beirut y el sándwich de mortadela. Bolivia destaca con el sándwich chola, mientras que Argentina vuelve a figurar con los tradicionales sándwiches de miga y el popular “carlitos”.

La supremacía peruana en esta edición del ranking evidencia la profundidad cultural que existe detrás de cada preparación. En un continente diverso y competitivo en materia gastronómica, que Perú ocupe los tres primeros lugares subraya su capacidad para elevar incluso los platos más humildes. En estas recetas simples conviven historia, identidad y creatividad, ingredientes que explican por qué el país sigue siendo referente culinario en el mundo.

Ranking completo de los 25 mejores sándwiches sudamericanos

Pan con chicharrón – Perú Pan con relleno – Perú Butifarra – Perú Sándwich de lomo (lomito) – Argentina Arepa reina pepiada – Venezuela Choripán – Argentina Sánguche de milanesa – Argentina Pan con pejerrey – Perú Alfa (Arepa) – Venezuela Chivito – Uruguay Barbacoa italiana – Chile Bondipan – Argentina Bauru – Brasil Beirut – Brasil Sándwich triple – Perú Arepa andina – Venezuela Arepa frita – Venezuela Sándwich chola – Bolivia Sándwiches de miga – Argentina Barros Luco – Chile Chacarero – Chile Sándwich de mortadela – Brasil Barros Jarpa – Chile Carlitos – Argentina Traveling sandwich (sánguche de potito) – Chile