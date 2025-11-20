Perú

Perú es el rey de los sándwiches en Sudamérica: cinco entran al top 25 y el país conquista los primeros lugares del ranking de Taste Atlas

La cocina peruana demuestra nuevamente su capacidad de elevar preparaciones sencillas a alta gastronomía, superando a Argentina, Venezuela, Chile y Brasil

Guardar
La actualización del ranking de
La actualización del ranking de Taste Atlas (16 de noviembre de 2025) coloca a Perú como el país con los mejores sándwiches de Sudamérica. (Composición: Infobae)

La gastronomía peruana vuelve a abrirse paso en los reflectores internacionales, esta vez gracias a un reconocimiento que celebra lo cotidiano, lo popular y lo profundamente identitario: los sándwiches. La reciente actualización del ranking de Taste Atlas, publicada el domingo 16 de noviembre de 2025, colocó a Perú como el país con los mejores sándwiches de Sudamérica, un logro que reafirma la capacidad del país para destacar incluso en las preparaciones aparentemente más simples.

El listado no solo coloca a cinco sándwiches peruanos entre los veinticinco mejores, sino que además otorga al país los tres primeros lugares del ranking. Se trata de un reconocimiento que confirma, una vez más, la influencia y solidez de la gastronomía peruana en el ámbito internacional, donde ya es valorada por su diversidad cultural, su ingenio culinario y su capacidad de adaptación.

Para los especialistas, esta distinción no sorprende. La cocina peruana lleva décadas construyendo un prestigio mundial basado en técnicas ancestrales, ingredientes nativos y fusiones históricas con profundas raíces. Incluso un sándwich —símbolo universal de la comida rápida, portátil y democrática— se convierte en Perú en un estandarte de tradición, creatividad y sabor.

Los sándwiches peruanos que lideran Sudamérica

Pan con chicharrón
Pan con chicharrón

El pan con chicharrón encabeza el ranking como el mejor sándwich sudamericano. Este clásico limeño combina panceta de cerdo cocida y luego frita para alcanzar el punto perfecto entre crujiente y jugoso, servida en un pan suave de estilo francés o italiano. Su origen, ligado a la fusión de técnicas indígenas con métodos españoles durante la época virreinal, demuestra cómo la sencillez puede transformarse en una experiencia gastronómica compleja y equilibrada.

En el segundo lugar aparece el tradicional pan con relleno, cuyo elemento central es la morcilla peruana. La preparación incluye un sofrito de ají amarillo con carne de cerdo, hierbabuena y azúcar, cocinado lentamente hasta obtener una mezcla aromática e intensa. A ello se suman rodajas de batata frita, que aportan crocancia y dulzor. El resultado es un sándwich popular, sabroso y profundamente arraigado en la memoria culinaria del país.

El tercer puesto lo ocupa la célebre butifarra, considerada por muchos el sándwich peruano por excelencia. Consiste en pan francés o michetta relleno de jamón del país, salsa criolla, ají y lechuga. El jamón del país —marinado con ajos, ajíes y pimientos rojos— es el corazón de esta preparación. Según la tradición, la butifarra comenzó a venderse en las corridas de toros de la Lima republicana, hasta convertirse en un infaltable de los desayunos, celebraciones familiares y reuniones populares.

El ranking también incluye al pan con pejerrey, un sándwich económico y nutritivo que se vende en mercados y puestos callejeros limeños, y al sándwich triple, un clásico peruano de capas equilibradas y relleno generoso.

La competencia sudamericana

Los choripanes son de los
Los choripanes son de los alimentos más populares en conciertos. Foto: Expo Gourmet Magazine

El listado de Taste Atlas también reconoce preparaciones tradicionales de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia. El lomito argentino y uruguayo destaca por su contundencia; el choripán continúa siendo el estandarte de la comida callejera rioplatense; la reina pepiada venezolana reafirma su estatus de ícono nacional; mientras que la arepa, en sus múltiples variantes, demuestra una versatilidad que cruza fronteras.

Entre los chilenos, el barros luco, el barros jarpa y el chacarero mantienen su lugar como clásicos reconocidos. Brasil aporta opciones como el bauru, el beirut y el sándwich de mortadela. Bolivia destaca con el sándwich chola, mientras que Argentina vuelve a figurar con los tradicionales sándwiches de miga y el popular “carlitos”.

La supremacía peruana en esta edición del ranking evidencia la profundidad cultural que existe detrás de cada preparación. En un continente diverso y competitivo en materia gastronómica, que Perú ocupe los tres primeros lugares subraya su capacidad para elevar incluso los platos más humildes. En estas recetas simples conviven historia, identidad y creatividad, ingredientes que explican por qué el país sigue siendo referente culinario en el mundo.

Ranking completo de los 25 mejores sándwiches sudamericanos

  1. Pan con chicharrón – Perú
  2. Pan con relleno – Perú
  3. Butifarra – Perú
  4. Sándwich de lomo (lomito) – Argentina
  5. Arepa reina pepiada – Venezuela
  6. Choripán – Argentina
  7. Sánguche de milanesa – Argentina
  8. Pan con pejerrey – Perú
  9. Alfa (Arepa) – Venezuela
  10. Chivito – Uruguay
  11. Barbacoa italiana – Chile
  12. Bondipan – Argentina
  13. Bauru – Brasil
  14. Beirut – Brasil
  15. Sándwich triple – Perú
  16. Arepa andina – Venezuela
  17. Arepa frita – Venezuela
  18. Sándwich chola – Bolivia
  19. Sándwiches de miga – Argentina
  20. Barros Luco – Chile
  21. Chacarero – Chile
  22. Sándwich de mortadela – Brasil
  23. Barros Jarpa – Chile
  24. Carlitos – Argentina
  25. Traveling sandwich (sánguche de potito) – Chile

Temas Relacionados

Gastronomía peruanapan con chicharróncocina peruanaTaste Atlasperu-noticiasperu-gastronomia

Más Noticias

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

La cantante colombiana hizo historia con cuatro sold outs en Lima y generó una recaudación millonaria entre entradas, merchandising y consumo dentro del estadio.

Shakira rompe récord en Perú:

Estos son los colores que eligen las personas con alta autoestima, según la psicología

Desde la psicología del color, ciertos tonos suelen asociarse con la autoconfianza, la fuerza interior y la autoexpresión auténtica

Estos son los colores que

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

El periodista Carlos Viguria difundió la apelación con la que Rospigliosi busca revertir la resolución del JEE de Pacasmayo, que lo señala por infracción electoral, tras el uso de una cámara del Congreso en el evento donde Fujimori oficializó su cuarta candidatura

Fernando Rospigliosi apela fallo que

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

La recordada ‘matadorcita’ aseguró que su etapa en el vóley “no ha cerrado del todo” y que un equipo de la máxima categoría intenta convencerla para que vuelva a las canchas

Vivian Baella sorprende al revelar

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

El comediante peruano vivió un momento inesperado al recibir la noticia de que será padre. Su reacción espontánea quedó registrada y conmovió a miles de usuarios en redes sociales

Verónica Álvarez comparte emotivo video
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi apela fallo que

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Antonio Kast, candidato presidencial de Chile, llega a la frontera con Perú para anunciar expulsión de migrantes irregulares

Abogado de Betssy Chávez provoca a Fuerza Popular: “Fujimori no descansará en paz si tiene representantes más perversos que él”

JNJ pide al TC una medida cautelar para desacatar al PJ y no reponer a Delia Espinoza

Elecciones primarias: ¿quiénes podrán votar por los precandidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino?

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

Tilsa Lozano enfrenta a Karla Tarazona por callar a Christian Domínguez: “¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

DEPORTES

Vivian Baella sorprende al revelar

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

Carlos Neuhaus responsabiliza a la eliminación del Proyecto Legado por irregularidades en los Juegos Bolivarianos 2025