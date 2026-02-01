Perú

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Titulares del Ministerio del Interior y Ministerio de Energía y Minas fueron convocados por el grupo de trabajo liderado por Elvis Vergara. Sesión está programada para las 14:00 horas

Vicente Tiburcio y Luis Bravo
Vicente Tiburcio y Luis Bravo de la Cruz fueron citados por la Comisión de Fiscalización. | Fotocomposición: Infobae Perú

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó para este lunes 2 de febrero a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, en medio de una crisis política desatada por el caso conocido como ‘Chifagate’.

La sesión extraordinaria, programada para las 14:00 en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, marca la primera comparecencia conjunta de ministros del gabinete Álvarez ante este grupo de trabajo por investigaciones en torno a reuniones no registradas entre el presidente José Jerí y empresarios vinculados a concesiones estatales.

El Congreso ya ha presentado siete mociones de censura y una de vacancia contra el jefe de Estado. Además, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Presidente se refirió al informe
Presidente se refirió al informe congresal que incluyó a Zhihua Yang, pese a que anteriormente dijo que desconocía de sus actividades. | Presidencia

¿Por qué fueron citados Vicente Tiburcio y Luis Bravo?

La citación de Vicente Tiburcio y Luis Bravo responde a la necesidad de esclarecer los alcances y circunstancias de las reuniones no registradas entre el presidente Jerí y Zhihua Yang, así como posibles beneficios a empresas vinculadas con el empresario.

Según la agenda oficial de la Comisión de Fiscalización, el ministro del Interior debe explicar su participación en los encuentros con Yang y las acciones adoptadas por su sector para asegurar la transparencia en este tipo de reuniones. La convocatoria fue aprobada por unanimidad en una sesión extraordinaria presidida por Ariana Orúe, en ausencia del titular habitual, Elvis Vergara.

En el caso del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, la citación se centra en la concesión definitiva otorgada a Hidroeléctrica América S.A.C. para el desarrollo del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, ubicado en distritos de las provincias de Andahuaylas y Abancay, región Apurímac. Deberá informar sobre la situación actual de la concesión, los criterios administrativos y técnicos aplicados, así como las recientes solicitudes de prórroga de la empresa, que busca postergar el inicio de operaciones del 1 de mayo de 2026 al 15 de junio de 2029. Este cambio implica una ampliación de tres años y es relevante porque la solicitud fue presentada tres días antes de la reunión entre Jerí y Yang en el chifa de San Borja.

El congresista Elvis Vergara aseguró
El congresista Elvis Vergara aseguró que el caso Jerí sigue abierto y hay múltiples aspectos pendientes de clarificación en el proceso parlamentario. - Crédito: Presidencia

José Jerí también acudió a la Comisión de Fiscalización

El 21 de enero de 2026, el presidente José Jerí acudió personalmente ante la Comisión de Fiscalización para responder por las reuniones privadas con Zhihua Yang. La sesión, iniciada a las 14:00, generó alta expectativa en el ámbito político y mediático.

Durante la comparecencia, el mandatario reconoció haber asistido en tres ocasiones al local de Yang y ofreció disculpas públicas por ingresar encapuchado a la cena del 26 de diciembre. Explicó que no pagó por algunos productos recibidos en el local, aunque negó que se tratara de favores indebidos.

Defendió la legalidad de sus acciones, negó cualquier ilícito y sostuvo que los encuentros respondieron a motivos protocolares, como la organización de actividades por el Día de la Amistad Perú-China. Vale mencionar que, en la víspera, la embajada de China desmintió haber coordinado el evento a través del empresario. A través de sus redes sociales, la sede diplomática aclaró que trabajó de la mano con el Ministerio de Cultura del Perú para poder concretar la organización de este día festivo programado para el domingo 1 de febrero. De esta manera, desbarató la excusa que brindó el mandatario cuando se reveló este escándalo.

