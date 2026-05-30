Perú

Paro agrario en San Martín: Bloqueo, tensión y radicalismo de arroceros en el Alto Mayo agrava la crisis de abastecimiento en toda la región oriental

Un paro iniciado por productores de arroz afecta la circulación en la vía principal de San Martín, mientras crecen las filas de vehículos, escasea el combustible y los mercados enfrentan dificultades para recibir productos

Guardar
Google icon
Este video es un reportaje noticioso de Latina Noticias. Muestra a un presentador en un estudio de televisión que introduce y concluye segmentos. Incluye un informe en vivo desde Altomayo, donde un corresponsal, Jhon Prada, reporta sobre un paro de agricultores que cumple casi una semana. El corresponsal se encuentra en un entorno nocturno, rodeado de un grupo de personas. Las pantallas del estudio muestran imágenes de individuos y un paisaje urbano.

El paro de los productores arroceros en el Alto Mayo mantiene restringido el tránsito en varios tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry este viernes por la noche, conforme reportó Latina Noticias. La medida afecta desde hace cinco días la circulación en puntos clave de la región San Martín, especialmente en zonas como el puente de Tonchima, en la provincia de Rioja, donde la presencia de piquetes ha alterado el flujo normal de vehículos y mercancías.

Se indicó que, los manifestantes permiten el paso vehicular cada hora y media como parte de una nueva estrategia mientras aguardan la publicación de un decreto de urgencia en el diario oficial El Peruano. Este decreto podría definir si los manifestantes deciden sostener o levantar el bloqueo, lo que genera expectativa entre los transportistas y habitantes de la zona.

Impacto sobre el transporte y el abastecimiento

De acuerdo con la cobertura, la interrupción de la carretera ha provocado una fila de vehículos varados de hasta dos kilómetros y medio en los accesos bloqueados. Esta situación complica el traslado de productos y personas entre las provincias afectadas, con reportes de desabastecimiento progresivo en varias localidades. En Moyobamba, por ejemplo, comenzó a notarse la falta de combustible, lo que agrava las condiciones para el transporte público y privado.

PUBLICIDAD

El impacto directo del paro también se refleja en el ingreso de productos básicos a los mercados regionales. Según se detalló, el sector agrícola enfrenta dificultades para comercializar sus cosechas, especialmente durante el fin de semana, un periodo considerado clave para la distribución hacia la zona oriental del país. La amenaza de que el paro se prolongue genera incertidumbre en los comerciantes y productores, quienes dependen de la fluidez del transporte para mantener sus actividades.

Vehículos varados en fila sobre una carretera amazónica al atardecer, flanqueados por densa vegetación y un montón de sacos con carteles improvisados. Varias personas observan.
Una fila de camiones, buses y autos permanece varada en una carretera principal de la Amazonía peruana debido a un bloqueo, con sacos apilados y carteles improvisados a un lado, mientras personas esperan bajo un cielo nublado al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa por una posible tregua

La posibilidad de una tregua temporal es uno de los puntos centrales en la discusión entre manifestantes y autoridades. Los líderes del paro han condicionado la suspensión del bloqueo a la publicación oficial del decreto de urgencia que atienda sus demandas. Mientras tanto, los piquetes continúan restringiendo el paso y la tensión crece ante la inminente escasez de productos en los principales centros de abasto de San Martín.

El corresponsal John Prada señaló que “la circulación solo se habilita por lapsos breves, lo que genera largas esperas y malestar entre los conductores”. La situación mantiene en vilo a transportistas, comerciantes y familias que requieren circular por la carretera para acceder a bienes y servicios.

PUBLICIDAD

Vista aérea de una larga fila de camiones y autos detenidos sobre un puente de concreto y metal que cruza un río, con personas esperando y vegetación densa alrededor.
Cientos de vehículos, incluyendo camiones de carga y automóviles, forman una extensa fila sobre el puente Tonchima en la región de San Martín, Perú, mientras personas esperan la reanudación del tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y demandas de los arroceros

El paro responde a una serie de reclamos por parte de los productores arroceros, quienes exigen medidas concretas del gobierno para enfrentar la crisis que afecta al sector. Entre las principales demandas destacan:

  • La regulación de precios,
  • La mejora en el acceso a insumos y
  • La protección ante la competencia de arroz importado, factores que inciden directamente en la economía local.

El Diario Oficial El Peruano es esperado como el canal oficial para la promulgación del decreto de urgencia solicitado por los manifestantes. La publicación del documento podría modificar el curso de la protesta y permitir la reapertura total de la carretera Fernando Belaúnde Terry, aunque no se descartan nuevas acciones si las demandas no son atendidas en su totalidad.

Consecuencias sociales y económicas

La prolongación del paro y el bloqueo de vías afectan no solo al traslado de mercancías, sino también a la movilidad de los habitantes de la región. Comerciantes han reportado pérdidas por la imposibilidad de acceder a los mercados, mientras que transportistas y pasajeros soportan largas horas de espera en condiciones adversas. Según los testimonios de los propios afectados, expresan preocupación por el abastecimiento de productos de primera necesidad, especialmente en localidades más alejadas.

El sector agrícola, uno de los pilares económicos de San Martín, enfrenta riesgos adicionales ante la posibilidad de que los productos no lleguen a tiempo a los mercados. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante la evolución de la protesta y evalúan alternativas para garantizar el suministro de bienes esenciales.

Fotografía de un mercado amazónico con puestos de madera y techo de calamina. Se ven canastas con pocas yucas, plátanos y papayas. Personas de espaldas y mesas vacías.
Puestos de un mercado local amazónico muestran escasez con canastas casi vacías, reflejando la incertidumbre y preocupación social en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenario para los próximos días

El fin de semana se presenta como un punto de inflexión en la protesta, ya que tradicionalmente es el periodo de mayor movimiento agrícola hacia la zona oriental del país. La decisión de los manifestantes dependerá de la respuesta oficial por parte del gobierno, específicamente de la publicación del decreto de urgencia en El Peruano.

Mientras tanto, la población de San Martín permanece atenta a la evolución de los hechos, con la expectativa de que se restablezca la normalidad en el tránsito y el abastecimiento de productos. Desde el Ejecutivo confirman que continuarán monitoreando la situación y reportando los desarrollos que definan el futuro inmediato del paro de arroceros en el Alto Mayo.

Carretera rural bloqueada con sacos de arroz, que detienen el tráfico de buses y camiones en ambos sentidos. Personas observan la larga fila de vehículos en la selva.
Una protesta de arroceros en el Alto Mayo paraliza el tránsito en una carretera selvática, con sacos de arroz bloqueando la vía y decenas de vehículos, incluyendo buses y camiones, esperando en una extensa fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad del paro de arroceros en San Martín dependerá de la respuesta oficial del gobierno y de la publicación de un decreto de urgencia en El Peruano. Si las autoridades atienden las demandas de los manifestantes, podría restablecerse el tránsito y normalizarse el abastecimiento en la región durante los próximos días. De lo contrario, el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry y las restricciones en el paso vehicular podrían extenderse, generando mayores complicaciones para el comercio, la movilidad y el suministro de productos esenciales en las localidades afectadas.

Temas Relacionados

Paro agrarioParo agrario en San Martínparo arroceroconflicto socialperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Aumento salarial de S/700 para el sector público no se cumpliría con espacio fiscal del MEF

Negociación colectiva contaría con espacio fiscal insuficiente, y no se podría cumplir con pedidos como el aumento de S/700 para todos los trabajadores públicos

Aumento salarial de S/700 para el sector público no se cumpliría con espacio fiscal del MEF

Gobierno destina S/170 millones ante crisis del arroz, pero gremios consideran que será insuficiente

El decreto de urgencia aprobado por el Gobierno irá dirigido a adquirir arroz nacional y distribuirlo gratis a hogares en pobreza y pobreza extrema

Gobierno destina S/170 millones ante crisis del arroz, pero gremios consideran que será insuficiente

Papas nativas en Perú: biodiversidad, tradición, valor alimentario, y retos para su conservación

Miles de comunidades andinas conservan variedades autóctonas de tubérculos, que alcanzan una sorprendente gama de colores y formas y sostienen la economía rural del país

Papas nativas en Perú: biodiversidad, tradición, valor alimentario, y retos para su conservación

Suheyn Cipriani en la final Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación

56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani, tercera en el ranking previo a la gala, busca el título con 9,31 de promedio en la preliminar de traje de baño y dos calificaciones perfectas del jurado

Suheyn Cipriani en la final Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿José Domingo Pérez plagió su tesis para el grado de maestro en derecho constitucional? Informe mostraría qué dice Turnitin al respecto

¿José Domingo Pérez plagió su tesis para el grado de maestro en derecho constitucional? Informe mostraría qué dice Turnitin al respecto

Segunda vuelta 2026: Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori para este domingo 7 de junio

Tienen la última palabra: JNE confirma que miembros de mesa decidirán si personeros graban el conteo de votos

Poder Judicial rechaza archivar investigación contra Nicanor Boluarte por caso “Los Waykis en la Sombra”

ANC del PJ confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani en la final Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación

Suheyn Cipriani en la final Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación

¿A qué hora y dónde ver HOY a Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026?

Sonero Luchito Muñoz lanza “Volver al Mañana” y une a músicos históricos de Rubén Blades con arquitectos de la timba

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

Suheyn Cipriani explica cómo votar en vivo por ella en la final del ‘Miss Grand International All Stars’: “Los votos se reinician”

DEPORTES

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 30 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver PSG vs Arsenal en Perú HOY: canal tv online del partido por final de la Champions League 2026

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú HOY: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

Fernanda Pinto marca el objetivo de la selección peruana en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026: ”Vamos a llevar una medalla a casa”