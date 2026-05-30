Paro agrario en San Martín: Bloqueo, tensión y radicalismo de arroceros en el Alto Mayo agrava la crisis de abastecimiento en toda la región oriental

Este video es un reportaje noticioso de Latina Noticias. Muestra a un presentador en un estudio de televisión que introduce y concluye segmentos. Incluye un informe en vivo desde Altomayo, donde un corresponsal, Jhon Prada, reporta sobre un paro de agricultores que cumple casi una semana. El corresponsal se encuentra en un entorno nocturno, rodeado de un grupo de personas. Las pantallas del estudio muestran imágenes de individuos y un paisaje urbano.

El paro de los productores arroceros en el Alto Mayo mantiene restringido el tránsito en varios tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry este viernes por la noche, conforme reportó Latina Noticias. La medida afecta desde hace cinco días la circulación en puntos clave de la región San Martín, especialmente en zonas como el puente de Tonchima, en la provincia de Rioja, donde la presencia de piquetes ha alterado el flujo normal de vehículos y mercancías.

Se indicó que, los manifestantes permiten el paso vehicular cada hora y media como parte de una nueva estrategia mientras aguardan la publicación de un decreto de urgencia en el diario oficial El Peruano. Este decreto podría definir si los manifestantes deciden sostener o levantar el bloqueo, lo que genera expectativa entre los transportistas y habitantes de la zona.

Impacto sobre el transporte y el abastecimiento

De acuerdo con la cobertura, la interrupción de la carretera ha provocado una fila de vehículos varados de hasta dos kilómetros y medio en los accesos bloqueados. Esta situación complica el traslado de productos y personas entre las provincias afectadas, con reportes de desabastecimiento progresivo en varias localidades. En Moyobamba, por ejemplo, comenzó a notarse la falta de combustible, lo que agrava las condiciones para el transporte público y privado.

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El impacto directo del paro también se refleja en el ingreso de productos básicos a los mercados regionales. Según se detalló, el sector agrícola enfrenta dificultades para comercializar sus cosechas, especialmente durante el fin de semana, un periodo considerado clave para la distribución hacia la zona oriental del país. La amenaza de que el paro se prolongue genera incertidumbre en los comerciantes y productores, quienes dependen de la fluidez del transporte para mantener sus actividades.

Una fila de camiones, buses y autos permanece varada en una carretera principal de la Amazonía peruana debido a un bloqueo, con sacos apilados y carteles improvisados a un lado, mientras personas esperan bajo un cielo nublado al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa por una posible tregua

La posibilidad de una tregua temporal es uno de los puntos centrales en la discusión entre manifestantes y autoridades. Los líderes del paro han condicionado la suspensión del bloqueo a la publicación oficial del decreto de urgencia que atienda sus demandas. Mientras tanto, los piquetes continúan restringiendo el paso y la tensión crece ante la inminente escasez de productos en los principales centros de abasto de San Martín.

El corresponsal John Prada señaló que “la circulación solo se habilita por lapsos breves, lo que genera largas esperas y malestar entre los conductores”. La situación mantiene en vilo a transportistas, comerciantes y familias que requieren circular por la carretera para acceder a bienes y servicios.

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Cientos de vehículos, incluyendo camiones de carga y automóviles, forman una extensa fila sobre el puente Tonchima en la región de San Martín, Perú, mientras personas esperan la reanudación del tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y demandas de los arroceros

El paro responde a una serie de reclamos por parte de los productores arroceros, quienes exigen medidas concretas del gobierno para enfrentar la crisis que afecta al sector. Entre las principales demandas destacan:

La regulación de precios ,

La mejora en el acceso a insumos y

La protección ante la competencia de arroz importado, factores que inciden directamente en la economía local.

El Diario Oficial El Peruano es esperado como el canal oficial para la promulgación del decreto de urgencia solicitado por los manifestantes. La publicación del documento podría modificar el curso de la protesta y permitir la reapertura total de la carretera Fernando Belaúnde Terry, aunque no se descartan nuevas acciones si las demandas no son atendidas en su totalidad.

Consecuencias sociales y económicas

La prolongación del paro y el bloqueo de vías afectan no solo al traslado de mercancías, sino también a la movilidad de los habitantes de la región. Comerciantes han reportado pérdidas por la imposibilidad de acceder a los mercados, mientras que transportistas y pasajeros soportan largas horas de espera en condiciones adversas. Según los testimonios de los propios afectados, expresan preocupación por el abastecimiento de productos de primera necesidad, especialmente en localidades más alejadas.

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El sector agrícola, uno de los pilares económicos de San Martín, enfrenta riesgos adicionales ante la posibilidad de que los productos no lleguen a tiempo a los mercados. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante la evolución de la protesta y evalúan alternativas para garantizar el suministro de bienes esenciales.

Puestos de un mercado local amazónico muestran escasez con canastas casi vacías, reflejando la incertidumbre y preocupación social en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenario para los próximos días

El fin de semana se presenta como un punto de inflexión en la protesta, ya que tradicionalmente es el periodo de mayor movimiento agrícola hacia la zona oriental del país. La decisión de los manifestantes dependerá de la respuesta oficial por parte del gobierno, específicamente de la publicación del decreto de urgencia en El Peruano.

Mientras tanto, la población de San Martín permanece atenta a la evolución de los hechos, con la expectativa de que se restablezca la normalidad en el tránsito y el abastecimiento de productos. Desde el Ejecutivo confirman que continuarán monitoreando la situación y reportando los desarrollos que definan el futuro inmediato del paro de arroceros en el Alto Mayo.

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Una protesta de arroceros en el Alto Mayo paraliza el tránsito en una carretera selvática, con sacos de arroz bloqueando la vía y decenas de vehículos, incluyendo buses y camiones, esperando en una extensa fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad del paro de arroceros en San Martín dependerá de la respuesta oficial del gobierno y de la publicación de un decreto de urgencia en El Peruano. Si las autoridades atienden las demandas de los manifestantes, podría restablecerse el tránsito y normalizarse el abastecimiento en la región durante los próximos días. De lo contrario, el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry y las restricciones en el paso vehicular podrían extenderse, generando mayores complicaciones para el comercio, la movilidad y el suministro de productos esenciales en las localidades afectadas.