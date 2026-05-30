Perú

Papas nativas en Perú: biodiversidad, tradición, valor alimentario, y retos para su conservación

Miles de comunidades andinas conservan variedades autóctonas de tubérculos, que alcanzan una sorprendente gama de colores y formas y sostienen la economía rural del país

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Sacos y canastas repletos de papas nativas de varios colores y formas en un mercado. Fondo con paredes de adobe y personas difuminadas.
Coloridos sacos y canastas exhiben una vasta variedad de papas nativas en un bullicioso mercado rural andino, destacando la riqueza agrícola y cultural de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las alturas de los Andes peruanos se cultivan más de 3.000 variedades de papas nativas, según informó la Agencia Andina. Este país, considerado centro de origen del tubérculo, alberga una de las colecciones genéticas más extensas del mundo. Los agricultores de comunidades como Huancavelica, Ayacucho y Cusco han preservado durante siglos este legado, que representa tanto una fuente de alimento como un emblema cultural.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reconocido a Perú como epicentro de la diversidad genética de la papa. La variedad cromática y morfológica de estas papas nativas incluye tonos morados, rojos, amarillos y blancos, así como formas alargadas, redondas y hasta estrelladas.

Importancia socioeconómica y cultural

La producción de papas nativas constituye el sustento para miles de familias en zonas rurales. El cultivo de estas variedades favorece la seguridad alimentaria y fortalece la economía local. Además, las papas nativas forman parte de rituales ancestrales y festividades, y su presencia en la gastronomía peruana es cada vez más notoria.

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) detalló que “el consumo de papas nativas se incrementó en los últimos años debido a la demanda de productos saludables y de origen autóctono”. Los chefs peruanos han incorporado estos tubérculos en platos de alta cocina, lo que revalorizó su imagen y estimuló su comercialización en mercados nacionales e internacionales.

Una mesa de madera al aire libre con un surtido vibrante de papas nativas de varios colores y formas. Al fondo, montañas andinas con terrazas de cultivo bajo un cielo nublado.
Una mesa rústica exhibe una vasta colección de papas nativas andinas de diversos colores y formas, con un impresionante paisaje montañoso peruano de terrazas agrícolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clasificación de las papas nativas peruanas

La clasificación de las papas nativas peruanas responde a criterios botánicos, culinarios y culturales. A continuación, se presentan las principales categorías:

  • Por color de la piel y la pulpa: moradas, rojas, amarillas, blancas y bicolores.
  • Por forma: redondas, alargadas, cónicas, estrelladas.
  • Por uso culinario: aptas para hervir, freír, asar o deshidratar.
  • Por altitud de siembra: variedades que crecen entre 2.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.
  • Por ciclo de maduración: precoces, semiprecoces y tardías.
  • Por resistencia a plagas y enfermedades: algunas presentan tolerancia natural a adversidades climáticas y biológicas.
Primer plano de manos curtidas con tierra bajo las uñas seleccionando papas nativas de colores rojo, morado y amarillo sobre un tejido andino multicolor.
Manos campesinas eligen cuidadosamente una variedad de papas nativas de colores vibrantes sobre un tradicional tejido andino, destacando la preservación de la biodiversidad agrícola y el saber ancestral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación in situ y bancos genéticos

Diversas entidades, como el Centro Internacional de la Papa (CIP) y organizaciones campesinas, impulsan la conservación in situ de las papas nativas. De acuerdo con el CIP, “más de 1.500 variedades se mantienen activamente en parcelas familiares”. Este sistema tradicional, basado en la rotación de cultivos y la selección de semillas, permite preservar la diversidad genética frente a la erosión agrícola.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) mantiene bancos de germoplasma donde se resguardan muestras de tubérculos, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. Según la FAO, estos esfuerzos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y a proteger la seguridad alimentaria mundial.

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Un bodegón de papas nativas peruanas de múltiples colores y formas en una mesa de madera, con algunas cortadas y cuencos de ají, queso y hierbas.
Una mesa rústica de madera exhibe un colorido bodegón de más de diez variedades de papas nativas peruanas, algunas cortadas para revelar sus vibrantes interiores, junto a ají, queso fresco y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos para la sostenibilidad y la valorización

A pesar de su importancia, las papas nativas enfrentan desafíos. La expansión de monocultivos comerciales, el acceso limitado a mercados y la migración rural ponen en riesgo su continuidad. Los especialistas del CIP advierten sobre la necesidad de políticas públicas que incentiven la producción sostenible y el comercio justo de estos tubérculos.

El desarrollo de marcas colectivas y la certificación de origen han sido estrategias efectivas, para posicionar las papas nativas en tiendas especializadas y supermercados. La exportación de papas procesadas, como snacks y harinas, también generó nuevas oportunidades para los pequeños productores.

Feria gastronómica al aire libre con multitudes, stands decorados y mesas repletas de papas nativas de diversos colores y formas, bajo guirnaldas de banderas peruanas.
Cientos de personas exploran los variados stands repletos de papas de múltiples colores y formas, mientras degustan la gastronomía local bajo guirnaldas festivas en la Feria de la Papa en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación y futuro de las papas nativas peruanas

La investigación científica juega un papel clave en la valorización de las papas nativas. El CIP colaboró con universidades peruanas para identificar compuestos nutricionales únicos, como antioxidantes y micronutrientes, presentes en variedades autóctonas. Estos estudios, difundidos por la FAO, destacan el potencial de las papas nativas como alimentos funcionales.

La promoción de festivales gastronómicos, ferias y circuitos turísticos agrícolas acercó a los consumidores urbanos a la riqueza de este patrimonio. La tendencia mundial hacia una alimentación más saludable y sostenible posiciona a las papas nativas peruanas como protagonistas en la mesa global.

Manos de un chef emplatando un plato de papas nativas de colores con pinzas en una cocina profesional. Hay papas cortadas de distintos tipos sobre la mesa.
Un chef no identificado emplata cuidadosamente un sofisticado plato de papas nativas de varios colores, preparado en una cocina profesional con un toque de hierbas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papa nativa ocupa un lugar fundamental en la agricultura y la cultura del Perú, tanto por su diversidad genética como por su valor alimentario. Este tubérculo representa una fuente clave de ingresos para miles de familias campesinas en regiones altoandinas y contribuye a la seguridad alimentaria nacional.

Además, la preservación de sus múltiples variedades fortalece la identidad gastronómica del país y promueve prácticas agrícolas sostenibles que permiten conservar el patrimonio biológico peruano.

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