Partidos de hoy, sábado 30 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolera está cargada de encuentros que paralizará el mundo: Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo en el Monumental, PSG y Arsenal definen al campeón de la Champions League, Alianza Lima saldrá a levantarse frente Sporting Cristal en la Liga Femenina, y mucho más.
Tras su eliminación en la Copa Libertadores 2026, los ‘cremas’ buscarán pasar la página asegurando el triunfo ante el ‘rojo matador’ en casa por la fecha 17 del Torneo Apertura. El equipo de Héctor Cúper entrará a un periodo de reestructuración y se conocieron algunas salidas y refuerzos que llegarán para el Cl
Martín Pérez Guedes sería una las partidas más sensibles que sufriría la ‘U’, la decisión de dejar a Ate sería del jugador y provocó el lamento de los hinchas, quienes podrían ver el último choque del jugador con la camiseta ‘merengue’. Sin embargo, su salida ya tendría reemplazo, Adrián Quiroz sería el elegido por el DT y empezaron las negociaciones.
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Por otro lado, se define al campeón de la Champions League en un duelo que será de pronóstico reservado. El enfrentamiento entre Arsenal y PSG representa mucho más que el cierre de la temporada europea. La cita pone en juego el trofeo más codiciado a nivel de clubes, donde ambos equipos llegan tras conquistar sus respectivas ligas y mostrar un rendimiento sobresaliente a lo largo del año.
‘The gunners’, que nunca ha levantado este título, enfrenta la oportunidad de marcar un hito en su historia. Mientras que los ‘parisinos’ intentará retener la corona. El choque que enfrenta a los mejores equipos del año definirá al nuevo campeón de Europa, justo antes de la inminente Copa del Mundo.
Partidos de Liga 1
- ADT vs Cusco FC (11:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (15:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Universitario de Deportes vs Sport Huancayo (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partido de final Champions League
- PSG vs Arsenal (11:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Liga Femenina
- Carlos A. Mannucci vs Melgar (10:00 horas / YouTube Bicolor+)
- FC Killas vs Universitario de Deportes (13:15 horas / YouTube Bicolor+)
- Alianza Lima vs Sporting Cristal (15:30 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de fútbol brasileño
- Athletico-PR vs Mirassol (14:00 horas / Fanatiz)
- Flamengo vs Coritiba (14:00 horas / Fanatiz)
- Bahia vs Botafogo (15:30 horas / Fanatiz)
- Grêmio vs Corinthians (15:30 horas / Fanatiz)
- Santos vs Vitória (18:00 horas / Fanatiz)
Partidos de fútbol chileno
- La Serena vs Colo Colo (14:00 horas / TNT SPORTS Premium)
- Universidad Chile vs Deportes Concepción (16:30 horas / TNT SPORTS Premium)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Manta vs Libertad FC (14:00 horas / Zapping Sports)
- Cuenca vs Delfín (19:00 horas / Zapping Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- Racing vs Defensor Sporting (08:00 horas / Disney+)
- Danubio vs Progreso (13:00 horas / Disney+)
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