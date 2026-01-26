Empresario chino pidió beneficio del Gobierno para su hidroeléctrica tres días antes de reunirse en secreto con José Jerí

La hidroeléctrica de Zhihua ‘Johnny’ Yang, quien se reunió en secreto con el presidente interino José Jerí, solicitó beneficios al Gobierno días antes del encuentro, según Punto Final

La hidroeléctrica del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, quien se reunió en secreto con el presidente interino José Jerí en su chifa el 26 de diciembre de 2025, pidió ser beneficiada por el Gobierno días antes del encuentro, según un informe publicado este domingo por Punto Final.

El dominical reveló que la Hidroeléctrica América presentó una solicitud de prórroga ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre, tres días antes de que Jerí llegara encapuchado a esa cena que ha originado al menos dos investigaciones fiscales, seis mociones de censura y una de vacancia en el Congreso.

La firma obtuvo en 2023 la concesión para instalar una central en el río Pachachaca, en Abancay, un proyecto de 24 millones de dólares que aún no ha comenzado. El acuerdo original establecía que la planta debía operar desde el 1 de mayo de 2026, pero la empresa solicitó postergar la fecha hasta el 15 de junio de 2029, según parte de la carta divulgada por el dominical.

Aunque el presidente afirmó que “no existe ningún proceso vigente, actual, de contratación con el Estado” y que las actividades del empresario “están vinculadas a años anteriores, cuando no era gestión”, la documentación oficial indica que Hidroeléctrica América mantiene trámites pendientes con el Ejecutivo.

El dominical subrayó que, conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas, la empresa debe cumplir con la fecha original de inicio de operaciones o perdería tanto la concesión como una carta de garantía de 244 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión estimada.

La defensa del mandatario insiste en que la reunión fue casual y que no hubo coordinaciones previas. “Esta reunión, esta cena, no fue planificada ni organizada. Fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del chifa, en el que fui a cenar acompañado del señor ministro del Interior y además de mi escolta presidencial”, sostuvo.

Desde el Palacio de Gobierno, José Jerí reconoce que no pagó productos en local de Zhihua Yang.

El 6 de enero de este año, Jerí llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que ‘Jhonny’ posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino, un local que horas antes habían clausurado las autoridades municipales.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas, al mandatario, vestido en este caso con la casaca de aviador de la Fuerza Aérea (FAP) que acostumbra a llevar en algunos actos con su apellido en el pecho, se le ve interactuar por teléfono ofuscado bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice del empresario.

Zhihua Yang, vinculado también con el procesado hermano de la expresidenta Dina Boluarte, es gerente de esta hidroeléctrica, de una empresa de construcción y de una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

Este episodio protagonizado por Jerí se ha comparado con las reuniones con empresarios que mantenía fuera de los focos y del registro oficial el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno y que llevaron a los partidos conservadores a plantear una moción para destituir al entonces mandatario.