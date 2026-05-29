A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

A qué hora juega PSG vs Arsenal por la gran final de la Champions League 2026

El ambiente previo a la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se intensifica a medida que ambas escuadras afinan los últimos detalles para un choque que podría modificar la historia reciente del fútbol europeo. El conjunto francés, defensor del título, busca sumar una segunda copa a su palmarés, mientras que el equipo inglés sueña con conquistar por primera vez la máxima corona continental.

El trayecto hasta la definición estuvo marcado por duelos de alto voltaje. El equipo de Luis Enrique, dejó en el camino al Bayern Múnich en una semifinal que fue celebrada por su intensidad y calidad futbolística. En paralelo, ‘The Gunners’ sacó ventaja mínima ante Atlético de Madrid y confirmó su evolución competitiva en el escenario internacional.

A qué hora juega PSG vs Arsenal por la gran final de la Champions League 2026

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal ya tiene fecha y escenario definidos: el duelo se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. El encuentro, que enfrentará a los dirigidos por Luis Enrique y Mikel Arteta, será seguido por millones de aficionados a nivel global.

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Para quienes desean ver el partido desde Perú, la transmisión está programada para las 11:00 horas, también en Colombia y Ecuador. En ciudades comoMiami,Nueva YorkyWashington D. C., la transmisión comenzará al mediodía, mismo horario que tendránBoliviayVenezuela. Por otro lado, los aficionados de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay deben sintonizar a la 13:00 horas.

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Trophy Arrival - Heroes Square, Budapest, Hungary - May 28, 2026 General view of the UEFA Champions League trophy as the shirts of Paris St Germain and Arsenal are kept on display REUTERS/Marton Monus

Canal para ver PSG vs Arsenal en Perú por la final de la Champions League 2026

La cobertura televisiva de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal está asegurada para los seguidores en todo el continente. ESPN transmitirá el partido en Perú y toda Sudamérica, junto con la plataforma Disney Plus para quienes prefieran la opción en streaming.

En Brasil, los derechos corresponden a TNT Sports, mientras que en Centroamérica y México la señal estará disponible a través de FOX+. Para los espectadores que se encuentren en Estados Unidos, la final podrá verse en TUDN, DAZN y Univisión.

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En el caso de España, la emisión estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y DAZN, garantizando así la posibilidad de seguir cada detalle en directo desde distintas plataformas y dispositivos.

(Jovani Pérez / Infobae)

¿Cómo llegan PSG y Arsenal a la final de la Champions League 2026?

La final de la Champions League 2025-26 representa mucho más que el cierre del calendario europeo: será el partido más relevante del año a nivel de clubes y el último gran evento antes de la próxima Copa del Mundo. En el Puskás Aréna de Budapest, PSG y Arsenal se medirán en un duelo que reúne a los dos mejores equipos de la temporada, ambos campeones en sus respectivas ligas.

El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, conquistó la Premier League tras una espera de veintidós años, consolidándose como la sensación del fútbol británico. Su camino en la Champions fue contundente: superó al Atlético de Madrid en semifinales y llega con la meta de levantar la copa europea por primera vez en su historia.

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En la otra vereda, PSG reafirmó su dominio en Francia al obtener su quinto campeonato consecutivo de Ligue 1. El equipo de Luis Enrique selló su pase a la final luego de dejar atrás al Bayern Múnich en una serie que se ganó el calificativo de inolvidable.

Declan Rice y Achraf Hakimi, en una foto de archivo. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA