Suheyn Cipriani en la final Miss Gran International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación

Suheyn Cipriani pisa la recta final del Miss Grand International All Stars 2026 como una de las candidatas con mayor respaldo acumulado del certamen. La gran final se realiza este 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, y arranca a las 19:00 hora local —las 07:00 en Perú— con 56 participantes que disputarán la primera corona de esta edición especial. La transmisión es exclusiva por el canal de YouTube Grand TV.

Esta página se actualiza en tiempo real con cada resultado, corte y momento destacado de la participación peruana.