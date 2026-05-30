Perú

Suheyn Cipriani en la final Miss Gran International All Stars 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la votación, desfile y la gala de coronación

56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani, tercera en el ranking previo a la gala, busca el título con 9,31 de promedio en la preliminar de traje de baño y dos calificaciones perfectas del jurado

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Suheyn Cipriani pisa la recta final del Miss Grand International All Stars 2026 como una de las candidatas con mayor respaldo acumulado del certamen. La gran final se realiza este 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, y arranca a las 19:00 hora local —las 07:00 en Perú— con 56 participantes que disputarán la primera corona de esta edición especial. La transmisión es exclusiva por el canal de YouTube Grand TV.

Esta página se actualiza en tiempo real con cada resultado, corte y momento destacado de la participación peruana.

09:57 hsHoy

Suheyn Cipriani llega tercera al ranking previo a la final

A pocas horas del inicio de la gala, la organización difundió la actualización de puntajes acumulados al 30 de mayo (hora local). La fórmula combina la evaluación del jurado —70% del resultado— con el voto del público, que representa el 30% restante. En ese ranking, Cipriani ocupa el tercer lugar general, con más de 13 mil votos del público y una puntuación sólida del jurado desde las etapas preliminares.

La posición es relevante: en un formato donde los puntajes se reinician en cada corte, llegar alto al inicio de la final no garantiza la corona, pero sí otorga un margen de maniobra frente a las demás candidatas.

Suheyn Cipriani, con cabello castaño y un llamativo vestido de gala rojo con detalles brillantes, posa en un escenario con iluminación azul y morada
Suheyn Cipriani deslumbró con un espectacular vestido de gala rojo y brillante en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)
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Exitosas preliminares en el Miss Grand International All Stars 2026

El camino de Cipriani al ranking de favoritas se construyó en dos jornadas. El 27 de mayo, en la primera preliminar, desfiló con un vestido rojo con pedrería y encaje inspirado en los colores de la bandera peruana y obtuvo 9,40 sobre 10 en traje de noche. Durante su presentación dirigió un mensaje al jurado: “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños, y he apoyado iniciativas junto a instituciones en Perú”.

En la misma jornada, el certamen incluyó el reto de cara lavada —pasarela sin maquillaje—, donde Cipriani apareció con un vestido corto de pedrería blanca y peinado voluminoso, y mantuvo su presencia sobre la pasarela sin perder posiciones en el ranking.

En la segunda etapa preliminar, dedicada al traje de baño, la peruana recibió dos calificaciones perfectas de 10, varios puntajes de nueve y uno de 8,5, con un promedio final de 9,31 puntos, uno de los más altos de la jornada. La uniformidad de la indumentaria —todas las candidatas usaron el mismo traje entregado por la organización— convirtió la proyección personal en el factor diferencial. Cipriani lo resolvió a su favor.

La representante peruana sigue perfilándose como una de las favortias luego de su primera pasarela oficial en el escenario del MGI All Stars | YouTube / Grand TV
09:56 hsHoy

Cómo funciona la final y por qué los votos deben ser en vivo

El formato de la gran final opera por fases con reinicios de puntaje en cada corte. Primero se define un Top 18 a partir del desempeño acumulado y los votos del público hasta el cierre de esa etapa. Una vez anunciado el corte, el conteo vuelve a cero. La misma lógica se aplica en el tramo de traje de baño, que funciona como filtro hacia el Top 5.

Suheyn Cipriani explicó el mecanismo a sus seguidores con una instrucción precisa: “Los votos no son acumulativos, los votos se van reiniciando en cada etapa, como el puntaje. Las votaciones deben ser en vivo”. El error más común, advirtió, es votar con anticipación bajo la creencia de que esos votos se acumularán hasta el final. “Es importante que guardemos los votos y los sepamos votar en la misma final en vivo”, pidió.

La final del certamen se realizará el 30 de mayo en Bangkok y se transmitirá por el canal de YouTube Grand TV. IG
La final del certamen se realizará el 30 de mayo en Bangkok y se transmitirá por el canal de YouTube Grand TV. IG
09:56 hsHoy

Paso a paso para votar durante la transmisión

El voto se realiza en el sitio web oficial de Miss Grand International. El proceso es el siguiente:

  1. Ingresar al sitio oficial de votación de Miss Grand International.
  2. Buscar a la candidata por nombre o seleccionar Perú en la lista de países.
  3. Registrarse con una cuenta nueva o vincular una cuenta de Google y aceptar los términos y condiciones.
  4. Elegir la cantidad de votos y completar el pago mediante tarjeta u otros métodos habilitados.
  5. Confirmar el voto y seguir el avance en el ranking.

El voto estándar tiene un costo de 35 THB. También existe la opción de voto con criptomonedas (USDT/USDC) a un valor equivalente de USD 1 por voto.

Suheyn Cipriani explicó el sistema de votación para la gala final del Miss Grand International All Stars, que se realizará el 30 de mayo en Bangkok. La peruana pidió “votar estratégicamente” porque los votos se reinician en cada etapa y el puntaje combina 70% jurado y 30% público en vivo.
09:56 hsHoy

Magaly Medina la elogió desde Lima

El respaldo a Cipriani llegó también desde la televisión peruana. Magaly Medina destacó el desempeño de la modelo en Bangkok y señaló que los jueces quedaron impresionados con su paso por la pasarela. La conductora también resaltó que Cipriani sorprendió al dominar el inglés durante el certamen. “Esa es la Suheyn que queremos ver”, dijo Medina, aunque aprovechó para trazar una distinción entre la figura que proyecta en Bangkok y sus decisiones personales previas.

La peruana realizó su última pasarela hacia la final y el próximo 30 de mayo se conocerá si logra un paso más hacia la corona | Grand TV
09:55 hsHoy

Horario por país para seguir la final en vivo

La final arranca a las 19:00 en Bangkok (GMT+7). La conversión por país es la siguiente: 07:00 en Perú y Colombia (GMT-5), 08:00 en Venezuela y Bolivia (GMT-4), 09:00 en Argentina y Chile (GMT-3) y 13:00 en España (GMT+2, horario de verano). La señal oficial estará disponible únicamente en el canal de YouTube Grand TV.

Cipriani cerró su llamado previo a la final con equilibrio: “Gracias, chicos, de verdad estoy soñando y no puedo más con la felicidad y con el agradecimiento, independientemente del resultado”. La consigna para sus seguidores, sin embargo, fue concreta: votar sí, pero en vivo y por etapas, porque en este formato los reinicios pueden cambiarlo todo en minutos.

Suheyn Cipriani explicó que las votaciones se reinician en cada etapa del Miss Grand International All Stars y pidió “votar estratégicamente”
Suheyn Cipriani explicó que las votaciones se reinician en cada etapa del Miss Grand International All Stars y pidió “votar estratégicamente”

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