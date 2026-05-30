Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 30 de mayo de 2026

Un mapa de Perú muestra una alerta sísmica en la costa del Pacífico, con epicentros recientes, el logo del IGP y un calendario de mayo de 2026 destacando el día 20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos en distintas regiones del país durante las últimas jornadas, una situación que mantiene en alerta a la población y moviliza a las autoridades de Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los recientes movimientos telúricos refuerzan la necesidad de vigilancia permanente en un territorio ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es recurrente y forma parte de la dinámica natural de la región.

El IGP realiza el registro en tiempo real de todos los fenómenos sísmicos que ocurren en el territorio peruano. Esta labor resulta clave para un país expuesto a una alta frecuencia de temblores de diferentes magnitudes. La ubicación de Perú sobre la franja geológica más activa del planeta obliga a mantener una vigilancia constante sobre la actividad sísmica nacional.