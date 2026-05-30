Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 30 de mayo de 2026

Varias ciudades experimentaron movimientos telúricos de distintas magnitudes, con Moquegua, Lima, Arequipa y Tacna entre las más impactadas y con la atención centrada en los reportes oficiales

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Mapa de Perú mostrando alerta sísmica con epicentros en la costa del Pacífico, texto "Cinturón de Fuego del Pacífico", logo del IGP y calendario de mayo de 2026 con el día 20 resaltado.
Un mapa de Perú muestra una alerta sísmica en la costa del Pacífico, con epicentros recientes, el logo del IGP y un calendario de mayo de 2026 destacando el día 20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos en distintas regiones del país durante las últimas jornadas, una situación que mantiene en alerta a la población y moviliza a las autoridades de Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los recientes movimientos telúricos refuerzan la necesidad de vigilancia permanente en un territorio ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es recurrente y forma parte de la dinámica natural de la región.

El IGP realiza el registro en tiempo real de todos los fenómenos sísmicos que ocurren en el territorio peruano. Esta labor resulta clave para un país expuesto a una alta frecuencia de temblores de diferentes magnitudes. La ubicación de Perú sobre la franja geológica más activa del planeta obliga a mantener una vigilancia constante sobre la actividad sísmica nacional.

09:01 hsHoy

¿Cuál es el elemento necesario que te permitirá sobrevivir por casi tres días ante un terremoto devastador?

Un kit de emergencia permite actuar con rapidez y seguridad cuando ocurre un sismo, según organismos internacionales, y debe contener agua, alimentos, documentación y medicamentos suficientes para cada persona

Este video animado presenta una guía para la preparación de una mochila de emergencia. Muestra la importancia de incluir artículos esenciales como alimentos, agua, botiquín de primeros auxilios, ropa y documentos importantes. La producción es del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), enfocándose en la prevención y respuesta ante posibles situaciones de riesgo o desastres naturales.

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso, lo que convierte a la preparación en el principal recurso para aumentar las probabilidades de resguardo. Tener lista una mochila de emergencia permite a las personas y familias actuar de manera rápida y eficaz si es necesario evacuar una vivienda o permanecer aislados por varias horas. Según informes de la Cruz Roja Internacional, una mochila equipada con insumos básicos puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

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08:54 hsHoy

Perú realizó así el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 con gran nivel de participación

A las 10 de la mañana, miles de peruanos interrumpieron sus actividades cotidianas para participar simultáneamente en un ejercicio nacional de prevención, desplazándose hacia zonas seguras y poniendo a prueba los protocolos de emergencia en escuelas, oficinas e instituciones públicas y privadas

Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM

El viernes 29 de mayo, a las 10 de la mañana, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en todo el Perú, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El ejercicio buscó evaluar la capacidad de respuesta ante sismos, tsunamis y otros desastres naturales, involucrando la activación de sirenas y alarmas, así como la restricción temporal del tránsito y la evacuación de instituciones públicas, privadas y centros educativos.

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08:52 hsHoy

Autoridades emiten alertas ante posibles sismos

Las autoridades insisten en recomendaciones fundamentales para la población ante la ocurrencia de un temblor: conservar la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Quienes se encuentran en interiores deben buscar refugio bajo una mesa o en el marco de una puerta. Si el sismo sorprende en la vía pública, la sugerencia oficial es apartarse de edificios, postes y cables eléctricos. Al finalizar el movimiento, se aconseja revisar la vivienda y permanecer atentos a posibles réplicas, siguiendo siempre las indicaciones de las entidades oficiales.

Mapa 3D del Perú, destacando Moquegua, Arequipa, Lima y Tacna en azul, con puntos rojos brillantes que marcan epicentros sísmicos y un logo del IGP.
Un mapa sísmico conceptual de Perú destaca las regiones de Moquegua, Arequipa, Lima y Tacna, ilustrando epicentros recientes con puntos rojos brillantes y la labor de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:54 hsHoy

Reportes recientes del IGP

El último reporte del IGP destacó un sismo de magnitud 5.0 en la región de Moquegua, con epicentro a 93 kilómetros al sur de Ilo y una profundidad de 37 kilómetros. El movimiento, registrado en la madrugada del 29 de mayo, alcanzó intensidad III en la ciudad de Ilo y fue percibido de manera leve por la población local. Las autoridades mantienen el monitoreo de posibles réplicas y evalúan el estado de infraestructura en la zona.

En la misma jornada, el IGP registró un sismo de magnitud 4.1 a las 04:08, a 76 kilómetros al este de Pucallpa (provincia de Coronel Portillo, región Ucayali), con una profundidad de 185 kilómetros. Este movimiento sísmico fue reportado bajo el aviso IGP/CENSIS/RS 2026-0321.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche del jueves 28 de mayo, otro evento de magnitud 3.7 se localizó frente a la costa de Chilca (provincia de Cañete, región Lima), con epicentro en el mar, a 15 kilómetros al suroeste del distrito y una profundidad de 51 kilómetros. El IGP indicó que el temblor fue percibido por los habitantes, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.

En la región de Arequipa, un sismo de magnitud 3.9 impactó el 28 de mayo, con epicentro a 30 kilómetros al este de Caravelí y una profundidad de 20 kilómetros. La intensidad fue de grado II-III, sin consecuencias estructurales. Por su parte, la región de Moquegua experimentó la mañana del 27 de mayo un temblor de magnitud 4.1, con epicentro a 25 kilómetros al sureste de Ilo. El evento fue notado por la población y descartó la posibilidad de tsunami, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Mapa de la costa sur de Perú que muestra la región de Arequipa, las localidades de Chala y Caravelí con pines rojos, y el epicentro de un sismo offshore con ondas naranjas.
Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:05 hsHoy

Sismos de mayor magnitud en el sur

El lunes 25 de mayo, Tacna registró un sismo de magnitud 6.5, con epicentro a 240 kilómetros al sur de la ciudad y una profundidad de 129 kilómetros. De acuerdo con el IGP, la intensidad alcanzó el grado III y el evento fue perceptible en Moquegua y Arequipa, reactivando la alerta sísmica en la región. Según los especialistas consultados por Infobae, la acumulación de energía tectónica incrementa el riesgo de un evento significativo en las zonas de Lima, Nazca, Chala, Moquegua y Tacna.

Sismo de magnitud 6.5 remeció el sur del Perú la tarde del lunes 25 de mayo y se sintió en Tacna, Moquegua y Arequipa. IGP
Sismo de magnitud 6.5 remeció el sur del Perú la tarde del lunes 25 de mayo y se sintió en Tacna, Moquegua y Arequipa. IGP

El 19 de mayo, la región de Ica experimentó un sismo de magnitud 6.1. El epicentro se situó en las proximidades de la ciudad de Ica y el movimiento afectó amplias zonas del sur peruano. Las autoridades informaron que la intensidad provocó cortes temporales de energía eléctrica y la suspensión momentánea de actividades en algunas instituciones hasta la evaluación de la infraestructura, sin reportarse daños considerables ni víctimas.

Calle de Ica con asfalto agrietado, edificios de adobe dañados y escombros. Varias personas observan los daños. Vehículos de emergencia y polvo a lo lejos.
Residentes observan los daños en calles y viviendas de adobe en Ica, luego de un fuerte sismo el 19 de mayo, con vehículos de emergencia llegando al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el periodo reciente, el temblor más fuerte en el área de Lima se produjo el 15 de junio de 2025, con una magnitud de 6.0. El epicentro se localizó en la costa central, próximo al litoral limeño, y el movimiento fue sentido en varios distritos de la capital, activando protocolos de emergencia y generando alarma entre la población.

06:04 hsHoy

Prevención y simulacros ante el riesgo sísmico

El viernes 29 de mayo se llevó a cabo el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El objetivo del ejercicio fue preparar a la ciudadanía ante emergencias derivadas de sismos, tsunamis u otros desastres naturales. La actividad incluyó simulaciones de evacuación, identificación de zonas seguras y prácticas de respuesta coordinada entre organismos.

Según informó Infobae Perú, la participación en simulacros y la información continua son recomendaciones clave de las autoridades. El IGP y el INDECI insisten en mantener la calma durante un sismo, alejarse de objetos peligrosos, refugiarse en zonas seguras y no reincorporarse a las edificaciones hasta las indicaciones oficiales. Además, remarcan la importancia de revisar las viviendas tras un temblor y de estar atentos a nuevas comunicaciones ante la posibilidad de réplicas.

05:44 hsHoy

Vigilancia y educación como herramientas de resiliencia

La vigilancia sísmica en Perú se realiza de manera ininterrumpida a través de la Red Sísmica Nacional y del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). El IGP difunde reportes en tiempo real y coordina acciones con el INDECI y la Marina de Guerra del Perú, con el fin de garantizar la seguridad de la población. Los especialistas consideran que la educación y la prevención resultan esenciales para reducir el impacto de futuros eventos, en un país con alta sismicidad.

Las recomendaciones oficiales incluyen participar en simulacros, informarse por canales oficiales y preparar un plan familiar de emergencia. La actividad sísmica en el territorio peruano responde a la dinámica natural de la región andina, por lo que la preparación permanente resulta fundamental.

05:00 hsHoy

Riesgos futuros y advertencias técnicas

De acuerdo con estudios recientes, la acumulación de energía tectónica en la región podría generar un sismo de hasta 8.8 grados en sectores como Lima, Nazca, Chala, Moquegua y Tacna. Los especialistas del IGP aclaran que no es posible predecir la fecha exacta de un evento de esas características, pero insisten en la importancia de la vigilancia y la preparación ciudadana para mitigar el impacto.

Las autoridades peruanas reiteran que la información oficial debe consultarse siempre a través de los canales del IGP y del INDECI, y recomiendan a la población no difundir rumores ni información no verificada durante episodios sísmicos.

Mapa de Perú con epicentros sísmicos, una franja "Ring of Fire Alert!", el logo del IGP y un calendario de mayo 2022 con el día 30 resaltado.
Un mapa conceptual de Perú muestra epicentros sísmicos recientes en el Pacífico Sur, una alerta del Cinturón de Fuego y el logo del IGP, junto a un calendario de mayo de 2022 con el día 30 resaltado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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