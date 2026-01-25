Perú

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Según un informe de Perú21, el presidente interino envió las invitaciones para una gala privada en el Gran Teatro Nacional, celebrada el 30 de diciembre del año pasado

Entre los invitados destacados estaban Zhihua ‘Johnny’ Yang, acusado de ser operador del "Club de la Construcción chino", y Ji Wu Xiaodong, investigado por tráfico ilegal de madera

El presidente interino, José Jerí, extendió invitaciones a una veintena de empresarios chinos que contratan con el Estado, entre ellos Zhihua ‘Johnny’ Yang, para que asistan a una gala sinfónica privada en el Gran Teatro Nacional el pasado 30 de diciembre de 2025.

Según un informe difundido este domingo por Perú21, el acceso al evento estuvo restringido a esta lista exclusiva de invitados seleccionados personalmente por el mandatario. La gala contó con la presencia de legisladores, altos funcionarios y ministros, de acuerdo con el diario.

La Presidencia, además, envió la lista VIP al Ministerio de Cultura para garantizar una atención preferencial durante la ceremonia. Entre los nombres más destacados en la lista figura Zhihua Yang, señalado como operador del denominado ‘Club de la Construcción chino’ y facilitador de contratos entre empresas chinas y el Estado peruano.

Se trata del mismo empresario que sostuvo encuentros extraoficiales con Jerí en fechas recientes: uno en su restaurante el 26 de diciembre de 2025 en el chifa donde el gobernante llegó encapuchado, y otro el 6 de enero de este año.

Jerí ha mantenido reuniones privadas con Zhihua Yang, lo que ha generado suspicacias sobre su relación y posibles negociaciones fuera del ámbito formal

Otro de los asistentes fue Ji Wu Xiaodong, quien ha sido investigado por presunto tráfico ilegal de madera y que, a pesar de contar con arresto domiciliario, ingresó en tres ocasiones al Palacio de Gobierno.

También formaron parte de la lista Jingyu Li y Dai Yanpei, representantes de la empresa China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú, firma que en 2025 obtuvo contratos millonarios en el sector salud y en la conservación de carreteras con Provías Nacional, según documentos oficiales citados en el informe.

Adicionalmente, las invitaciones alcanzaron a ciudadanos chinos cercanos al congresista Luis Cordero Jon Tay, como Kexin Meng y Li Hongbin, quien compartió videos del evento en redes sociales.

Consultado por Perú21, Palacio de Gobierno señaló que las invitaciones tenían la intención de incluir a diversas comunidades y agrupaciones empresariales, y rechazó cualquier vínculo entre el jefe de Estado y los invitados.

Solo uno de los asistentes, Kuan Wang, declaró que acudió por invitación de amigos y negó conocer personalmente a Jerí. Los demás mencionados evitaron responder a las preguntas del diario.

Palacio de Gobierno negó vínculos indebidos con los empresarios, asegurando que las invitaciones buscaban incluir a diversas comunidades

El mandatario finalmente no asistió a la gala, ya que viajó a Cusco para un acto oficial relacionado con el choque de trenes ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

La revelación de reuniones clandestinas entre Jerí y Zhihua ‘Johnny’ Yang ha envuelto en sospechas al Gobierno de transición, que acaba de cumplir 100 días de gestión inmerso en combatir el auge de la criminalidad y organizar las próximas elecciones.

En un primer momento, el presidente aseguró que le invitaron para tratar preparativos del Día de la Amistad entre China y Perú, aunque luego reconoció que en el encuentro también estuvo acompañado por su ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, la reunión en el restaurante pudo haberse dado para tratar un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, que supuestamente se adjudicaría sin concurso público por darse en una situación de emergencia contra la inseguridad causada por el crimen organizado.

