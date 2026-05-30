Día Internacional de las papas nativas: Perú exhibe la riqueza de su principal tubérculo con platos dulces y salados en una jornada especial

Un segmento noticioso documenta la preparación y exhibición de alimentos a base de papa. Se observan papas de diversas variedades, platos cocinados en ollas de barro, y una mesa con muestras de gastronomía que incluye postres como alfajores y tartaletas, así como cócteles. Un reportero entrevista a un chef en lo que parece ser una demostración culinaria o festival. El evento destaca el uso versátil de este tubérculo en diferentes preparaciones.

Perú conmemora este sábado 30 de mayo el Día Internacional de las papas nativas con una amplia exhibición de platos dulces y salados preparados con variedades andinas, en una jornada que resalta la diversidad de más de 3.000 tipos de este tubérculo y su papel en la cocina tradicional y contemporánea. La celebración pone el foco en la amplitud varietal y el valor cultural que representa la papa para la alimentación y la identidad peruana.

La muestra, organizada en Lima y también en Arequipa, reunió a productores, cocineros y especialistas que presentaron preparaciones de almuerzo, panadería, pastelería y coctelería, todas elaboradas con distintas clases de papa. La condición de alimento básico en la dieta de generaciones anteriores apareció como un dato central, junto con el despliegue de técnicas y recetas que exploran el potencial del tubérculo en usos cotidianos y de autor.

Festividades por el día internacional de la Papa

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Papa en todo el Perú, fecha que pone en el centro la importancia de este tubérculo en la cultura, la economía y la gastronomía del país. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) coordina una agenda nacional de actividades que abarca ferias, festivales y encuentros en distintas regiones, con el objetivo de reconocer y promover la diversidad de las papas nativas peruanas.

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Campaña del Gobierno del Perú sobre la papa. El video muestra agricultores en campos de cultivo cosechando tubérculos de diversas variedades, incluyendo papas de colores. Se aprecian sacos de papas recién recolectadas y papas procesadas en forma de chips. Las imágenes presentan la cadena de producción desde la siembra hasta el producto final, destacando el trabajo rural. Finaliza con la marca del Gobierno del Perú, sugiriendo una iniciativa oficial relacionada con la promoción de este cultivo nacional entre el 29 y el 31 de mayo.

En Lima, el Festival de la Papa Peruana 2026 tiene lugar en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima. El evento reúne a productores, chefs y público general en una muestra que incluye exhibiciones de papas nativas, presentaciones gastronómicas y espacios de reconocimiento para la agricultura familiar. La feria ofrece además degustaciones y talleres educativos sobre la conservación de variedades autóctonas.

Dos personas con atuendos tradicionales peruanos sostienen papas en la Feria por el Día Internacional de la Papa 2026, un evento en Perú que celebra miles de variedades de este tubérculo.

En Arequipa, el Festival por el Día Nacional de la Papa 2026 se desarrolla en los exteriores del Parque Los Ccoritos. La jornada destaca la participación de mujeres emprendedoras provenientes de las ocho provincias de la región, quienes presentan productos y recetas elaboradas con papas nativas. Más de 2.000 variedades son expuestas ante el público, en un ambiente pensado para toda la familia.

Estas celebraciones buscan fortalecer la identidad agrícola y gastronómica del Perú, visibilizando el trabajo de pequeños productores y la riqueza genética de la papa. El impulso de estas actividades permite que la ciudadanía conozca, valore y consuma las múltiples variedades de papas nativas, fomentando su preservación y el desarrollo de las comunidades rurales.

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Cientos de personas exploran los variados stands repletos de papas de múltiples colores y formas, mientras degustan la gastronomía local bajo guirnaldas festivas en la Feria de la Papa en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Platos tradicionales y de autor: la variedad en la mesa

Entre las propuestas principales, el cocinero Tito Solón destacó una sopa verde cocinada en olla de barro y a leña, preparada con caldo verde de Cerro de Pasco y una combinación de papa amarilla, huayro y huamantanga. “La cocción a leña aporta un gusto más marcado”, afirmó Solón, en declaraciones recogidas por Latina. Este plato abrió una mesa que recorrió usos diversos de la papa, desde recetas saladas hasta postres.

En el sector de panadería y pastelería, la muestra presentó pan elaborado con papa blanca, una pieza vinculada por Solón con la textura y el color que aporta este tipo de papa. Además, se exhibieron causitas hechas con papa amarilla y papa peruanita, junto con un pastel de papa al estilo arequipeño, tradicional acompañamiento del rocoto relleno en la región de Arequipa. El cocinero explicó que el uso de papas nativas en estas preparaciones contribuyó al color y la presentación del corte final.

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Una mesa rústica de madera exhibe un colorido bodegón de más de diez variedades de papas nativas peruanas, algunas cortadas para revelar sus vibrantes interiores, junto a ají, queso fresco y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulces innovadores a base de papa

La oferta dulce incluyó buñuelos de papa, descritos como un postre con un toque de azúcar, además de una crema volteada a base de papa, cheesecake con base de papa, tartaletas y alfajores elaborados con el tubérculo andino. Según explicó la responsable de una de las preparaciones, la tartaleta se trabajó con papa Yungai en láminas cocidas con una reducción tipo almíbar de canela, clavo de olor y ralladura de naranja para lograr un efecto caramelizado.

La masa quebrada utilizada en la base de la tartaleta fue preparada con papa blanca, y la presentación visual fue comparada con láminas de manzana caramelizada, aunque el ingrediente principal, según subrayó la chef, era la papa. Se detalló que la creatividad en el uso de las papas nativas permitió explorar nuevas dimensiones en la repostería y la panificación local.

Una mesa rústica exhibe una vasta colección de papas nativas andinas de diversos colores y formas, con un impresionante paisaje montañoso peruano de terrazas agrícolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coctelería con identidad andina

El cierre de la jornada estuvo marcado por la presentación de bebidas a base de papa y pisco, donde el bartender explicó que uno de los tragos se preparó con agua de cocción de papa y en otros se utilizó papa amarilla entera. Durante la demostración se afirmó que el agua de papa es “muy fuerte” y tiene propiedades beneficiosas para la salud, como ayudar a la desinflamación del cuerpo.

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El brindis final convocó a los asistentes a conocer, cocinar y disfrutar la papa en todas sus expresiones, sumando a la celebración del Día Internacional de las papas nativas un mensaje de revalorización del producto agrícola y de su papel en la dieta peruana. Más de 3.000 variedades formaron parte de la exhibición, mostrando la riqueza y el potencial de este cultivo emblemático.

Coloridos sacos y canastas exhiben una vasta variedad de papas nativas en un bullicioso mercado rural andino, destacando la riqueza agrícola y cultural de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversidad, patrimonio y futuro

La jornada no solo tuvo como objetivo resaltar la amplitud de usos gastronómicos de la papa, sino también invitar a la ciudadanía a conocer mejor el patrimonio agrícola representado en la diversidad de este cultivo. “El mensaje de cierre puso el acento en el valor cultural y alimentario del producto: la invitación fue a que los peruanos no solo aprovechen la variedad de papas, sino que también conozcan mejor la amplitud de ese patrimonio agrícola, representado en más de 3.000 tipos”.

Manos campesinas eligen cuidadosamente una variedad de papas nativas de colores vibrantes sobre un tradicional tejido andino, destacando la preservación de la biodiversidad agrícola y el saber ancestral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de este sábado reflejó la importancia de la papa nativa en la construcción de la identidad culinaria del país y su potencial como motor de innovación en la gastronomía local. La exhibición de platos, bebidas y postres elaborados con distintas variedades puso de relieve la versatilidad y riqueza de un alimento que sigue vigente en la mesa peruana y que hoy es motivo de reconocimiento internacional.

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La papa ocupa un lugar central en la vida agrícola, cultural y alimentaria del Perú, no solo como uno de los cultivos más antiguos y emblemáticos del país, sino también como base de la seguridad alimentaria y motor para la economía rural. Su diversidad genética, reflejada en miles de variedades nativas, representa un patrimonio único que sostiene tradiciones culinarias, impulsa la innovación gastronómica y fortalece la identidad nacional.