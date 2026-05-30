Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 30 de mayo de 2026

Un tablero electrónico de precios con el logo de Facilito de Osinergmin muestra los costos de combustible en una estación de servicio urbana de Lima, con vehículos esperando para ser atendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en el precio de los combustibles ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad peruana. Las diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio, reportadas este 30 de mayo de 2026, impactan de forma directa en el presupuesto de los hogares y en los costos operativos del transporte público y privado.

Ante este panorama, el comparador de precios Facilito, desarrollado por Osinergmin, se ha consolidado como un recurso clave para los usuarios. La plataforma permite identificar las estaciones de servicio con los valores más accesibles y facilita la toma de decisiones informadas, en un contexto donde la volatilidad de los precios obliga a buscar alternativas para contener el gasto en combustibles.

Precios de la gasolina en Lima al 30 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 17,79 por galón

Precio máximo: S/ 23,49 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,78 por galón

Precio máximo: S/ 25,49 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 26,99 por galón

La diferencia entre el precio mínimo y máximo de los combustibles evidencia una dispersión tarifaria considerable entre distritos y estaciones de servicio en Perú. Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

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Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,69, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 20,71 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 17,79 y S/ 23,49, y el premium entre S/ 18,78 y S/ 25,49. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,72 a S/ 23,79 y el diésel de S/ 19,98 a S/ 24,79. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,66 y el diésel desde S/ 20,49.

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

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Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

La plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios de las estaciones de servicio en todo el país, facilitando la identificación de los lugares más convenientes para abastecerse.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar al navegador del teléfono móvil y acceder al sitio oficial de Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal de la plataforma.

Elegir el tipo de combustible que deseen consultar, como gasoholes, diésel o GLP.

Especificar la ubicación ingresando el distrito, la provincia o activando la localización del dispositivo para que el sistema muestre las estaciones de servicio cercanas.

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de grifos con los precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por precio o distancia, según su preferencia, y visualizar la dirección exacta de cada estación de servicio. Esta información resulta especialmente útil para quienes buscan optimizar sus recorridos y reducir el gasto en combustible.

Consultar Facilito de manera regular permite a los conductores identificar variaciones en los precios y elegir el momento y lugar más oportunos para abastecerse. De esta manera, la plataforma contribuye a una mayor transparencia en el mercado y ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas respecto al consumo de combustibles en Perú.

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Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sicariato y transporte: ¿Qué dicen los gremios acerca del problema?

La extorsión representa un problema grave para el sector transporte en Perú, agudizando la crisis que enfrentan miles de conductores y empresarios. En los últimos meses, organizaciones criminales han incrementado las amenazas y el cobro de “cupos” a transportistas en diversas ciudades, afectando tanto al transporte urbano como a la carga pesada. Las consecuencias van desde pérdidas económicas hasta situaciones de violencia y asesinatos, lo que ha llevado a muchos a paralizar sus actividades por temor a represalias.

Extorsionadores asesinan a conductor de El Rápido y provocan paro de transporte en San Martín de Porres | Foto: América Noticias

Los gremios de transportistas han manifestado públicamente su preocupación y malestar por la falta de acciones concretas del Estado para combatir la extorsión. Dirigentes como Martín Ojeda han señalado que la inseguridad y las amenazas contra el sector se suman al encarecimiento del diésel y al incumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno. Las asociaciones exigen una respuesta efectiva y demandan, además, la implementación de un subsidio temporal para paliar los sobrecostos derivados de la inseguridad y el aumento de los combustibles.

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Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe altos precios de combustible en sus surtidores digitales, reflejando la actual tensión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación ha provocado que los gremios convoquen paros nacionales como medida de protesta. Los representantes explican que no solo buscan llamar la atención sobre el alza de los precios, sino también sobre la crisis de seguridad que afecta a los trabajadores del transporte. Las exigencias incluyen la adopción de planes de seguridad, mayor presencia policial y acciones legales contra las mafias que operan en los paraderos, rutas y terminales, además de una fiscalización más estricta del mercado de combustibles.

Desconocidos atentan contra bus de transporte público que participó en la protesta del 6 de octubre | Foto captura.

El Gobierno ha respondido anunciando el despliegue de más agentes policiales y la creación de mesas de trabajo para abordar la problemática, pero los gremios consideran insuficientes estas medidas. Además, solicitan que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) asuma la representación legal de las víctimas de extorsión. La falta de resultados concretos y la persistencia de la violencia han mantenido la tensión con el sector, que continúa demandando soluciones integrales y urgentes para garantizar la seguridad de los transportistas y la operatividad del sistema de transporte en el país.

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Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá paro de transporte este 2 de junio?

Diversos gremios de transportistas en Perú han confirmado la realización de un paro nacional a partir del 2 de junio. La medida fue anunciada por organizaciones de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada, quienes expresaron su malestar ante el incremento sostenido del precio de los combustibles y el presunto incumplimiento de los acuerdos asumidos por el Gobierno en abril. Los dirigentes insisten en la necesidad de aprobar subsidios y decretos de urgencia que permitan aliviar los costos operativos del sector.

El paro indefinido se iniciará a las 00:00 horas y comprenderá tanto Lima y Callao como otras regiones del país. Los representantes de los gremios han señalado que, de no recibir una respuesta oficial sobre sus demandas, la paralización continuará de manera indefinida. El “apagado de motores” será la modalidad principal de protesta, sin bloquear vías ni carreteras, como forma de presionar por la atención de sus reclamos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una comunicación oficial sobre posibles restricciones o planes de contingencia para el transporte público durante la jornada. La Presidencia del Consejo de Ministros incluyó en su agenda la revisión de un decreto de urgencia para atender las demandas del sector, aunque los gremios insisten en que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta concreta.

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Transportistas de carga pesada evalúan paro nacional “en un par de semanas” por alza de combustibles e inseguridad. (Foto: El Buho)

¿Por qué hay tantas paralizaciones en el país?

En los últimos días, Perú ha registrado una serie de paros convocados por diferentes gremios y sectores económicos. La principal causa de estas protestas radica en el aumento sostenido de los precios de los combustibles, un factor que ha incrementado los costos operativos en actividades estratégicas como el transporte público, la carga pesada y la producción agrícola e industrial. El impacto del alza del combustible se ha sumado a una creciente percepción de falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno frente a las demandas de los sectores afectados.

Los gremios de transportistas han sido protagonistas de las recientes paralizaciones, argumentando que las promesas de subsidios y ayudas económicas por parte del Ejecutivo no se han materializado. Los dirigentes exigen la emisión de decretos de urgencia que permitan compensar el incremento de gastos y sostener la viabilidad de sus operaciones. La ausencia de soluciones concretas ha motivado la convocatoria de paros nacionales, con el objetivo de ejercer presión y visibilizar la problemática ante la opinión pública y las autoridades.

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Otros sectores, como el agrícola y el comercial, también han expresado su malestar por el encarecimiento de los insumos y el deterioro de las condiciones de competitividad. La falta de estabilidad en el suministro de combustibles y las dificultades logísticas derivadas de los paros de transporte han generado preocupación sobre el abastecimiento de productos esenciales en distintas regiones del país.

Entre las principales razones que explican la recurrencia de estos paros se encuentran:

Incremento del precio internacional del petróleo y su repercusión en los combustibles locales.

Incumplimiento de acuerdos y promesas previas por parte del Gobierno.

Falta de medidas compensatorias para sectores afectados por la inflación.

Problemas estructurales en la cadena de suministros y en la gestión de subsidios.

Demandas de mayor seguridad y condiciones laborales para trabajadores del transporte y otros rubros.

Un trabajador de una estación de servicio llena el tanque de un SUV rojo mientras otro vehículo espera detrás, con un camión cisterna en el fondo. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

¿Por qué sube el precio de la gasolina en Perú?

El precio de la gasolina en Perú responde a una combinación de factores internacionales y locales. El valor del petróleo en los mercados globales incide en el costo de los combustibles, ya que Perú importa una parte importante de los insumos necesarios para la refinación. Cambios en la cotización del barril de crudo, determinados por la oferta, la demanda y situaciones geopolíticas, impactan directamente en los precios al consumidor en el país.

A nivel local, la variación del tipo de cambio del dólar frente al sol peruano influye en el precio final de la gasolina. Dado que la adquisición de petróleo y sus derivados se realiza en dólares, una depreciación de la moneda nacional incrementa el costo de importación, efecto que suele trasladarse al consumidor en las estaciones de servicio.

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La estructura impositiva y los márgenes de comercialización también forman parte del precio. En Perú, el combustible está sujeto a impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que aumenta el valor de venta. Además, los costos de transporte y distribución dependen de la ubicación geográfica y la infraestructura en cada región, lo cual genera diferencias de precios según la zona.

Entre los factores que suelen incidir en el alza del precio de la gasolina se encuentran:

Fluctuación del precio internacional del petróleo.

Movimientos en el tipo de cambio del dólar.

Cambios en la carga impositiva o ajustes tributarios.

Costos de transporte y distribución interna.

Problemas logísticos, climáticos o interrupciones en refinerías.

Competencia y márgenes comerciales en las estaciones de servicio.

Una persona utiliza la aplicación Facilito en su teléfono móvil para comparar precios de combustible en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, con tableros de precios y vehículos repostando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores económicos que se ven afectados ante el alza de combustible

El incremento en el precio del combustible genera un impacto directo en diversos sectores económicos de Perú. El transporte es uno de los más sensibles, ya que el aumento del costo de la gasolina eleva los gastos operativos de empresas de transporte público, carga y logística, afectando tanto a pasajeros como a la distribución de mercancías a nivel nacional.

El sector agrícola también enfrenta consecuencias por el alza del combustible. El traslado de insumos, maquinaria agrícola y productos terminados depende del transporte terrestre, por lo que los agricultores deben afrontar mayores costos para movilizar sus cosechas, lo que puede influir en el precio final de los alimentos.

La industria y el comercio experimentan incrementos en sus estructuras de costos debido a la dependencia del combustible para la generación de energía, el funcionamiento de equipos y la distribución de productos. Estos aumentos pueden trasladarse a los consumidores, afectando el poder adquisitivo y el nivel de consumo en la economía.

Entre los principales sectores afectados por el alza del combustible se encuentran:

Transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Agricultura y ganadería.

Comercio minorista y mayorista.

Industria manufacturera y de procesamiento de alimentos.

Servicios logísticos y de distribución.

Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.