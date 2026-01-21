Perú

José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente defiende su conducta y rechaza acusaciones en la Comisión de Fiscalización

El jefe de Estado comparece por sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió fuera de Palacio en —al menos— dos ocasiones, y Ji Wu Xiaodong, investigado que acudió a Palacio pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente

Mandatario solicitó responder ante la
Mandatario solicitó responder ante la Comisión de Fiscalización. | Foto de archivo: REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Hoy, miércoles 21 de enero, el presidente José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang. La sesión está programada para las 14:00 y ha generado una alta expectativa en el ámbito político, ya que Jerí deberá explicar los motivos y circunstancias de sus encuentros fuera de la agenda oficial, en medio de una crisis institucional que ha elevado la presión sobre el Ejecutivo.

La comparecencia de Jerí ante el Parlamento se produce mientras avanzan investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La comisión, presidida por Elvis Vergara, buscará esclarecer si existieron gestiones irregulares o favores a empresas vinculadas a Yang, así como el motivo por el cual estas reuniones no fueron registradas oficialmente. La presentación representa un momento clave para el mandatario, cuya permanencia en el cargo se encuentra en entredicho a seis meses de las elecciones generales.

19:44 hsHoy

Al concluir la intervención del presidente José Jerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, se dio paso a la siguiente etapa de la sesión, en la que los miembros de la comisión iniciarán la ronda de preguntas.

El presidente José Jerí defendió
El presidente José Jerí defendió la legalidad de su encuentro con el empresario Zhihua Yang ante la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de la ronda de preguntas de los congresistas. - Crédito: Infobae / Camila Calederón
19:43 hsHoy

Jerí defiende su gestión y niega actos irregulares

El presidente José Jerí defendió su accionar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, afirmando que su comportamiento ha sido siempre el mismo, independientemente de los cargos que ha ocupado. Señaló que los cargos no definen a las personas y cuestionó que, de ser así, deberían preguntarse por qué el presidente realiza requisas en penales y acompaña a la policía en operativos.

José Jerí sostuvo que, si su intención hubiese sido cometer actos irregulares, no habría asistido acompañado de su escolta. Recalcó que se está intentando distorsionar actos normales que realiza el presidente de la República y manifestó que no tolerará esa situación. Afirmó que existe un ánimo de desestabilizar al país.

El mandatario reveló que ha asistido en otras dos ocasiones al chifa del empresario Zhihua Yang, los días 3 y 9 de diciembre, y expresó su pedido de perdón por ello. Finalmente, reiteró su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones.

19:33 hsHoy

José Jerí afirma que cena con Zhihua Yang fue protocolar y sin ilícitos

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí precisó que la cena se realizó en una hora prudente y contó con la participación del empresario chino Zhihua Yang y su personal.

José Jerí reiteró que, en ocasiones, se pretende distorsionar la realidad con fines particulares y aseguró que existe una intencionalidad detrás de esas acciones.

El mandatario insistió en que no hubo contenido ilícito en la reunión, sino que se trató de un hecho circunstancial en el que se abordaron temas relacionados con las celebraciones por el Día de la Amistad Perú y China.

19:31 hsHoy

José Jerí niega irregularidades por cena con empresario chino

El presidente José Jerí comparece ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre su participación en una cena con el empresario chino Zhihuan Yang. Durante los primeros minutos de su intervención, Jerí aseguró que el encuentro fue circunstancial y que asistió acompañado de su ministro del Interior y su escolta. Sostuvo que se ha intentado tergiversar una actividad común, vinculándola con hechos, irregularidades e ilícitos.

En su declaración, José Jerí afirmó: “Yo no le he mentido al país, yo no hice algo irregular en la cena”. El mandatario señaló la existencia de una intencionalidad orientada a perjudicarlo personalmente y a generar inestabilidad, además de alterar un proceso electoral en curso que, según sus palabras, debe ser imparcial y transparente.

El prsidente José Jerí se presenta en la comisión de Fisclaización del Congreso para responder sobre su reunión con empresarios chinos. | Canal N
19:20 hsHoy

Congresistas presentan dos mociones de censura contra José Jerí por caso ‘Chifagate’

Con la firma de 20 congresistas, el documento fue presentado ante la oficialía mayor del Parlamento

Presidente interino José Jerí, bajo
Presidente interino José Jerí, bajo presión tras revelarse nuevas reuniones con empresario Zhihua Yang| Presidencia (Composición Infobae)

La moción de censura contra el presidente José Jerí finalmente fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso luego de tres días en los que la congresista Ruth Luque, impulsora de la iniciativa, logró conseguir un total de 20 firmas de otras bancadas.

19:12 hsHoy

Así fue la llegada de José Jerí al Palacio Legislativo donde comparecerá ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría por el caso de las visitas clandestinas a un empresario chino que tiene contratos con el Estado

19:09 hsHoy

Sigue en vivo la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría con la presencia del presidente José Jerí

17:01 hsHoy

Fiscal de la Nación sobre José Jerí: “Estaríamos ante una situación penal grave, con posibilidad de cárcel efectiva”

Tomás Gálvez sostuvo que existen indicios de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado que, de comprobarse, podrían derivar en prisión efectiva

Tomás Gálvez señaló que hay indicios de la comisión de delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado | Video: Contra Corriente de Willax

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó como “grave” la situación legal del presidente encargado de la República, José Jerí Ore, al confirmar que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar reservada por el denominado caso ‘ChifaGate, al considerar que existen indicios de la comisión de delitos que justifican la intervención fiscal.

16:56 hsHoy

Congresistas presentan dos mociones de censura contra José Jerí por caso ‘Chifagate’

Con la firma de 20 congresistas, el documento fue presentado ante la oficialía mayor del Parlamento

Presidente interino José Jerí, bajo
Presidente interino José Jerí, bajo presión tras revelarse nuevas reuniones con empresario Zhihua Yang| Presidencia (Composición Infobae)

La moción de censura contra el presidente José Jerí finalmente fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso luego de tres días en los que la congresista Ruth Luque, impulsora de la iniciativa, logró conseguir un total de 20 firmas de otras bancadas.

16:26 hsHoy

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

En su última entrevista, el mandatario adelantó que no tenía previsto renunciar. Además, este 21 de enero se presentará ante la Comisión de Fiscalización para brindar las explicaciones sobre su reunión con Zhihua Yang

Reunión clandestina desata crisis política:
Reunión clandestina desata crisis política: crece presión para censurar a José Jerí

¿Se terminó el pacto? El presidente interino, José Jerí, atraviesa la primera crisis de su corto gobierno de transición. La razón: una cena en un chifa, a altas horas de la noche, con el empresario chino Zhihua Yang. El escándalo, denominado mediáticamente como el “chifagate”, comenzó a golpear al Ejecutivo y, desde el Congreso, la mayoría de bancadas pide la salida de José Jerí.

