José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente defiende su conducta y rechaza acusaciones en la Comisión de Fiscalización

Mandatario solicitó responder ante la Comisión de Fiscalización. | Foto de archivo: REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Hoy, miércoles 21 de enero, el presidente José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang. La sesión está programada para las 14:00 y ha generado una alta expectativa en el ámbito político, ya que Jerí deberá explicar los motivos y circunstancias de sus encuentros fuera de la agenda oficial, en medio de una crisis institucional que ha elevado la presión sobre el Ejecutivo.

La comparecencia de Jerí ante el Parlamento se produce mientras avanzan investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La comisión, presidida por Elvis Vergara, buscará esclarecer si existieron gestiones irregulares o favores a empresas vinculadas a Yang, así como el motivo por el cual estas reuniones no fueron registradas oficialmente. La presentación representa un momento clave para el mandatario, cuya permanencia en el cargo se encuentra en entredicho a seis meses de las elecciones generales.