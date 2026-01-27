Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

Fuente: Canal N

La gestión del presidente interino José Jerí rechazó este martes la solicitud de Hidroeléctrica América S.A.C., empresa dirigida por el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, que pidió prorrogar el plazo de ejecución de su proyecto, renovar la carta fianza y concertar una reunión con el Ejecutivo.

La decisión, tal como reportó el fin de semana el dominical Punto Final, deja a la compañía al borde de perder la concesión y una garantía de 244 mil dólares.

El Ministerio de Energía y Minas envió un oficio dirigido a Zhihua, gerente general de la empresa, en el que se comunica que la solicitud “no resulta viable, para conocimiento y fines pertinentes”. El documento lleva la firma de Cristobal Munguía Chipana, especialista de la Dirección de Estudios y Promoción Eléctrica.

La firma Hidroeléctrica América había obtenido en 2023 la concesión para instalar una central en el río Pachachaca, en Abancay, con una inversión de 24 millones de dólares. El acuerdo original establece que la planta debe operar desde el 1 de mayo de 2026.

No obstante, la empresa pidió postergar la fecha hasta el 15 de junio de 2029. La solicitud ingresó al ministerio el 23 de diciembre, tres días antes de una cena extraoficial entre Yang y Jerí, de acuerdo con el dominical.

La defensa del mandatario insiste en que la reunión fue casual y que no hubo coordinaciones previas. “Esta reunión, esta cena, no fue planificada ni organizada. Fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del chifa, en el que fui a cenar acompañado del señor ministro del Interior y además de mi escolta presidencial”, sostuvo.

El 6 de enero de este año, Jerí llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que ‘Jhonny’ posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino, un local que horas antes habían clausurado las autoridades municipales.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas, al mandatario, vestido en este caso con la casaca de aviador de la Fuerza Aérea (FAP) que acostumbra a llevar en algunos actos con su apellido en el pecho, se le ve interactuar por teléfono ofuscado bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice del empresario.

Zhihua Yang, vinculado también con el procesado hermano de la expresidenta Dina Boluarte, es gerente de esta hidroeléctrica, de una empresa de construcción y de una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

Este episodio protagonizado por Jerí se ha comparado con las reuniones con empresarios que mantenía fuera de los focos y del registro oficial el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno y que llevaron a los partidos conservadores a plantear una moción para destituir al entonces mandatario.