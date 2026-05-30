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Fernanda Pinto marca el objetivo de la selección peruana en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026: ”Vamos a llevar una medalla a casa”

El equipo que tiene a su cargo el entrenador brasileño Marcelo Bencardino venció en las dos primeras jornadas a Canadá y Honduras con solvencia; las ’bicolor’ espera por rival en semifinales

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Fernanda Pinto, una de las jugadoras más destacadas entre las filas de Marcelo Bencardino, se refirió acerca de las aspiraciones de la selección peruana en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. Crédito: La Cátedra Deportes.

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 atraviesa un gran momento en la Copa Panamericana 2026. El conjunto dirigido por Marcelo Bencardino firmó una sólida fase de grupos, consiguió dos victorias en igual número de presentaciones y aseguró de manera directa su clasificación a las semifinales del certamen continental, donde se las verá ante Venezuela.

Las jóvenes nacionales comenzaron su camino con una destacada victoria sobre Canadá, uno de los rivales más exigentes de la competencia. En aquel encuentro, la principal figura fue Fernanda Pinto, quien lideró el ataque peruano con 17 puntos y se convirtió en la máxima anotadora del compromiso.

La buena actuación colectiva tuvo continuidad en la segunda jornada frente a Honduras. Aunque Pinto redujo su producción ofensiva y sumó seis unidades, Perú volvió a mostrar superioridad para controlar el desarrollo del partido y sellar una nueva victoria que confirmó su candidatura a pelear por los primeros lugares del torneo.

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Fernanda Pinto y el firme objetivo de Perú en la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026. Crédito: Norceca.
Fernanda Pinto y el firme objetivo de Perú en la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026. Crédito: Norceca.

Precisamente tras el triunfo ante el combinado centroamericano, la voleibolista nacional destacó la capacidad de reacción y concentración que mostró el grupo para superar un encuentro que no consideraban sencillo.

“Estoy muy orgullosa de todo mi equipo. Supimos controlar este partido. Sabíamos que no era un rival fácil”, manifestó en declaraciones recogidas por ‘La Cátedra Deportes’.

El rendimiento exhibido por Perú en la fase inicial ha despertado ilusión entre los aficionados nacionales. Más allá de los resultados, el equipo ha demostrado orden táctico, intensidad y una identidad de juego que le ha permitido imponerse con autoridad frente a sus primeros adversarios.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)

Sin embargo, dentro del plantel existe plena conciencia de que el trabajo todavía no está terminado. A la espera de conocer a su rival en semifinales, las integrantes de la selección mantienen intacta la ambición de subir al podio y regresar al país con una presea.

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“Lo vengo diciendo desde hace tiempo. El objetivo es que vamos a llevar una medalla a casa y eso es lo que queremos lograr”, aseguró la atacante nacional.

Las palabras de Pinto reflejan la confianza que existe dentro de un equipo que ha respondido a las expectativas en sus primeros encuentros. Con el boleto a semifinales ya asegurado, Perú ahora buscará dar un paso más hacia la gran final y acercarse al objetivo que se ha convertido en el motor de esta generación: volver a Lima con una medalla colgada al cuello y confirmar el crecimiento del voleibol juvenil peruano en el ámbito continental.

Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

Programación del Perú vs Venezuela

La selección peruana de vóley enfrentará a Venezuela en busca de un lugar en la final de la Copa Panamericana Sub 17 2026. El partido está programado para el sábado 30 de mayo, a las 18:00 horas de Perú y 19:00 horas de Venezuela, en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.

Venezuela superó a Puerto Rico por 3-0 en el partido de cuartos de final. El equipo sudamericano dominó el encuentro de principio a fin y resolvió la serie en tres sets. Los parciales fueron 25-19, 25-16 y 25-12.

Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

Dónde ver el partido de Perú en semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La semifinal de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 podrá verse en directo gracias a la transmisión oficial por el canal de YouTube de CONDEPOR HONDURAS. Esta opción digital garantiza que los seguidores tengan acceso al partido desde cualquier parte, sin las limitaciones de la televisión convencional ni barreras geográficas.

Además de la emisión en vivo, Infobae Perú brindará una cobertura especial y permanente sobre el desempeño de la selección nacional. El seguimiento incluirá actualizaciones en tiempo real, análisis de las jugadas clave y todos los detalles relevantes del paso peruano por Tegucigalpa, permitiendo que los aficionados se mantengan informados y conectados con cada instancia del torneo.

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