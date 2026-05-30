Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026.

La selección peruana de vóley logró la clasificación directa a la semifinal tras ubicarse entre los dos primeros lugares de la fase inicial de la Copa Panamericana Sub 17 2026, que se desarrolla en Tegucigalpa, Honduras.

El próximo rival de la ‘bicolor’ llega a esta instancia luego de disputar un partido de cuartos de final, por lo que afronta el duelo con menos descanso. Sin embargo, este equipo también fue líder de su grupo y mostró un buen rendimiento en la ronda anterior, por lo que no representa una ventaja decisiva para Perú.

Programación del Perú vs Venezuela

La selección peruana de vóley enfrentará a Venezuela en busca de un lugar en la final de la Copa Panamericana Sub 17 2026. El partido está programado para el sábado 30 de mayo, a las 18:00 horas de Perú y 19:00 horas de Venezuela, en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.

Venezuela superó a Puerto Rico por 3-0 en el partido de cuartos de final. El equipo sudamericano dominó el encuentro de principio a fin y resolvió la serie en tres sets. Los parciales fueron 25-19, 25-16 y 25-12.

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Venezuela no ha perdido ningún partido en la Copa Panamericana hasta el momento.

Dónde ver Perú vs Venezuela: semifinal de Copa Panamericana 2026

La semifinal de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 estará disponible en directo a través del canal oficial de CONDEPOR HONDURAS en YouTube. Esta alternativa digital permite que los aficionados puedan ver el encuentro desde cualquier lugar, sin depender de la televisión tradicional ni restricciones geográficas.

Infobae Perú, por su parte, realizará una cobertura continua del desempeño de la selección nacional, con actualizaciones al instante, análisis de las jugadas más importantes y toda la información relevante sobre la participación peruana en Tegucigalpa, para que los seguidores permanezcan al tanto de cada momento del torneo.

El camino de Perú hacia la semifinal

La selección peruana de vóley inició su participación en la Copa Panamericana con algunos altibajos. En el debut frente a Canadá, el equipo perdió el primer set, pero logró recuperarse y dio vuelta el marcador, con el saque y el ataque de Fernanda Pinto como factores clave. Los parciales fueron 19-25, 25-20, 25-19 y 25-12.

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En la tercera jornada, Perú enfrentó al local, Honduras. Aunque mostró algunas imprecisiones, estas no influyeron en el resultado final, ya que la ‘bicolor’ se impuso por 3-0. Los sets finalizaron 25-15, 25-19 y 25-10.

Las peruanas están motivadas por subir al podio de este certamen internacional. “Nada, que lo que les veníamos diciendo desde hace tiempo es que vamos a llevar una medalla a casa y eso es lo que estamos queriendo lograr”, fue el mensaje de Pinto luego del contundente triunfo ante Honduras el pasado jueves 28 de mayo.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)

La otra semifinal de la Copa Panamericana: Canadá vs Estados Unidos

Estados Unidos avanzó de manera directa a la semifinal, al igual que Perú. El equipo norteamericano aguardaba por su rival, que se definiría en el cruce entre Canadá y México.

Canadá se quedó con el pase tras imponerse por 3-1 sobre México, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 25-20.

Canadá venció 3-1 a México y clasificó a la semifinal de la Copa Panamericana.

La semifinal entre Canadá y Estados Unidos se disputará el sábado 30 de mayo, a las 20:00 horas de Perú. El ganador de este cruce se enfrentará en la final con el vencedor del Perú vs Venezuela.

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