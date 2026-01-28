Perú

Tomás Gálvez no descarta citar al ministro Vicente Tiburcio en investigación a José Jerí por reuniones con empresarios chinos

El fiscal de la Nación interino dio detalles de lo que será la toma de declaración al mandatario y aseguró que, en caso de ser vacado, la investigación podría abarcar mayores diligencias

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Ministro del Interior, Vicente Tiburcio. (Foto: Congreso)

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, explicó en detalle el alcance de la investigación preliminar iniciada contra el presidente José Jerí por sus reuniones con empresarios chinos. Subrayó que la condición de mandatario en ejercicio impone restricciones legales y constitucionales a la indagación, que solo podrá profundizarse una vez que deje el cargo.

Lamentablemente, a un presidente en ejercicio no se le puede investigar de manera exhaustiva. Hay que respetar la majestad de la institución”, señaló en diálogo con ‘Siempre a las ocho’. No obstante, enfatizó que la Fiscalía sí está recopilando informes y actuando con la máxima reserva permitida, en coordinación con la fiscalía provincial, que lleva adelante pesquisas paralelas sobre los particulares implicados en el caso.

Confirmó que la toma de declaración a José Jerí está programada para el viernes, aproximadamente a las 9:00 horas, en Palacio de Gobierno. Mencionó que la diligencia contará con la presencia del mandatario y sus abogados, así como un equipo de la Fiscalía liderado por él y conformado por el fiscal adjunto supremo Ronal Ramón Flores Ñañez y el fiscal provincial Pedro Ramos Miranda.

“El presidente tiene derecho a declarar acompañado de su abogado. Nosotros acudiremos con el equipo fiscal correspondiente. La procuradora general no participa en esta diligencia. Invoco al presidente que participe en la diligencia, que es su verdad la que tiene que dar. Vamos a actuar con todo el respeto a la institución de la presidencia y de lo investigado”, explicó.

Fiscal de la Nación Tomás
Fiscal de la Nación Tomás Gálvez habló sobre lo grave que es las investigaciones que pesan sobre el presidente José Jerí por las reuniones clandestinas con un empresario chino | Foto composición: Infobae Perú

¿Citará al ministro Vicente Tiburcio?

Durante la entrevista, Gálvez no descartó que se cite al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien asistió junto a Jerí a uno de los encuentros con empresarios chinos. “Si después de la declaración del presidente consideramos necesario citar al ministro Tiburcio, así lo haremos”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que la pesquisa se extienda a otros funcionarios involucrados en los hechos bajo investigación.

La participación de empresarios como Zhihua Yang y Ji Wu Xiangdong también está bajo la lupa de la fiscalía provincial, que ya ha citado a ambos para tomarles declaración. Aunque los interrogatorios aún no se han concretado, Gálvez aseguró que la coordinación entre ambas instancias del Ministerio Público permitirá integrar la información obtenida y definir los próximos pasos de la investigación.

¿Qué pasa si vacan a José Jerí?

La eventual vacancia del presidente José Jerí tendría efectos inmediatos en el desarrollo de la investigación que lidera el Ministerio Público. Según explicó el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el levantamiento de las restricciones propias del cargo permitiría a la Fiscalía avanzar hacia una indagación más profunda y exhaustiva, sin los límites que actualmente impone la protección constitucional de la investidura presidencial.

Mandatario afronta su séptima moción
Mandatario afronta su séptima moción de censura. | Presidencia

En este nuevo escenario, la Fiscalía podría solicitar medidas como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la intervención de cuentas bancarias y la realización de herramientas que resultan inaccesibles mientras Jerí permanezca en funciones. “Cuando deje de ser presidente, podremos ejercer todas las facultades de investigación pertinentes”, señaló.

Además, la investigación dejaría de estar sujeta al régimen de ultrareserva y podría incorporar la declaración de nuevos testigos, la citación de funcionarios y la acumulación de pruebas que permitan esclarecer los hechos. El proceso también podría derivar en la apertura de una investigación preparatoria formal, siempre que se reúnan los elementos de convicción suficientes, o incluso en el archivo del caso si no se hallan pruebas contundentes.

