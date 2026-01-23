Perú

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

El ministro Vicente Tiburcio explicó que su decisión de no hacer pública su participación fue por respeto a la “vocería presidencial” y dijo que aguardó por las declaraciones oficiales del mandatario y el premier

Guardar
Fuente: Canal N

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reconoció este jueves que no informó sobre su participación en una reunión entre el presidente interino, José Jerí, y el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. “Si no informé, si no lo hice, fue por respeto a la vocería presidencial. Ustedes saben que el presidente es quien ha estado en esta reunión”, declaró Tiburcio a la prensa.

El ministro explicó que esperó a que declarara el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, y que el presidente compareciera ante la Comisión de Fiscalización para dar detalles del encuentro.

“Lo importante es que el presidente fue quien lo informó. Yo pude escuchar lo que se iba a hacer el 1 de febrero”, señaló en referencia a los preparativos del Día de la Amistad entre China y Perú, un tema que, según Jerí, se trató en la reunión del 26 de diciembre de 2025.

“Como dijo el presidente, efectivamente estuvimos el 26 de diciembre, alrededor de las diez de la noche, por invitación de él, para una cena. Estuvieron presentes este empresario y dos personas más, que atendían la mesa y también compartieron con nosotros”, explicó Tiburcio.

Tiburcio esperó a que el
Tiburcio esperó a que el presidente y el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, dieran detalles del encuentro ante la Comisión de Fiscalización antes de hacer cualquier declaración sobre la reunión

En un principio, Jerí afirmó que fue invitado para abordar la antesala de lo que será el Día de la Amistad entre China y Perú, aunque luego reconoció que también estuvo acompañado por Tiburcio en el encuentro.

El último fin de semana, se conoció que el 6 de enero, el gobernante llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que ‘Johnny’ posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino. Horas antes, las autoridades municipales habían clausurado el local.

Las cámaras de seguridad difundieron imágenes del mandatario, quien vestía una casaca de aviador de la Fuerza Aérea (FAP) con su apellido en el pecho, interactuando por teléfono, visiblemente molesto, bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice del empresario chino.

Al enterarse de que las imágenes del encuentro en la tienda serían divulgadas, Jerí publicó un video en redes sociales cerca de las 2:00 a.m. del domingo, admitió que no actuó correctamente y rechazó nuevamente cualquier vinculación con negocios o actos ilícitos.

El 6 de enero, Jerí
El 6 de enero, Jerí fue grabado en una tienda de productos chinos de ‘Johnny’ en Lima, tras la clausura del local por parte de las autoridades

Panorama

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, la reunión en el restaurante podría haber tenido como objetivo discutir un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, el cual se habría adjudicado sin concurso público, en un contexto de emergencia por la creciente inseguridad causada por el crimen organizado.

‘Johnny’, vinculado al hermano procesado de la expresidenta Dina Boluarte, es gerente de una hidroeléctrica, una empresa constructora y una importadora de productos chinos. Estas empresas tienen como domicilio fiscal el mismo lugar donde funciona el chifa donde ocurrió la reunión.

Este episodio protagonizado por Jerí ha sido comparado con las reuniones que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) mantenía con empresarios fuera de los focos y del registro oficial en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno y que decantaron en su destitución junto con su intento de golpe de Estado.

Temas Relacionados

Vicente Tiburcioperu-politicaJosé Jerí

Más Noticias

Nueva convocatoria laboral dirigida a personas con secundaria: Municipalidad de Surquillo ofrece estas vacantes

La comuna surquillana abrió un proceso de selección bajo el régimen CAS para enero de 2026, con plazas que van desde labores operativas hasta cargos técnicos especializados, y sueldos diferenciados según el perfil requerido

Nueva convocatoria laboral dirigida a

Tarifas municipales: La reforma impostergable que el próximo gobierno no puede seguir evitando

Un vacío legal impide el cálculo técnico y la actualización de las tarifas por limpieza, lo que ocasiona la prestación deficiente del servicio y compromete la salud pública en las ciudades bajo la responsabilidad de los gobiernos locales

Tarifas municipales: La reforma impostergable

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Jesús Alberto Rodríguez enfrenta una dura batalla contra una enfermedad genética y cáncer avanzado. Desde una campaña en GoFundMe, solicita apoyo económico para costear tratamientos vitales.

Productor musical de ‘La Voz

El mejor chef del mundo elige un clásico popular: el arroz chaufa se impone como símbolo de la cocina peruana

Lejos de la alta cocina, el chef nikkei pone en primer plano un sabor cotidiano que atraviesa generaciones y clases sociales

El mejor chef del mundo

Mininter anula comprar de avión multipropósito para la PNP por cuestionamientos y pide intervención de la Contraloría

El caso será evaluado por instancias administrativas, el órgano de control institucional y la procuraduría del sector

Mininter anula comprar de avión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera refuta a empresario

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

Caso José Jerí: constitucionalista explica si es posible levantar el secreto de las comunicaciones del presidente

Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario, ¿qué dice el reglamento del Congreso?

ENTRETENIMIENTO

Productor musical de ‘La Voz

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

DEPORTES

Así se retiraron en Alianza

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada