Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

Fuente: Canal N

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reconoció este jueves que no informó sobre su participación en una reunión entre el presidente interino, José Jerí, y el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. “Si no informé, si no lo hice, fue por respeto a la vocería presidencial. Ustedes saben que el presidente es quien ha estado en esta reunión”, declaró Tiburcio a la prensa.

El ministro explicó que esperó a que declarara el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, y que el presidente compareciera ante la Comisión de Fiscalización para dar detalles del encuentro.

“Lo importante es que el presidente fue quien lo informó. Yo pude escuchar lo que se iba a hacer el 1 de febrero”, señaló en referencia a los preparativos del Día de la Amistad entre China y Perú, un tema que, según Jerí, se trató en la reunión del 26 de diciembre de 2025.

“Como dijo el presidente, efectivamente estuvimos el 26 de diciembre, alrededor de las diez de la noche, por invitación de él, para una cena. Estuvieron presentes este empresario y dos personas más, que atendían la mesa y también compartieron con nosotros”, explicó Tiburcio.

Tiburcio esperó a que el presidente y el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, dieran detalles del encuentro ante la Comisión de Fiscalización antes de hacer cualquier declaración sobre la reunión

En un principio, Jerí afirmó que fue invitado para abordar la antesala de lo que será el Día de la Amistad entre China y Perú, aunque luego reconoció que también estuvo acompañado por Tiburcio en el encuentro.

El último fin de semana, se conoció que el 6 de enero, el gobernante llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que ‘Johnny’ posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino. Horas antes, las autoridades municipales habían clausurado el local.

Las cámaras de seguridad difundieron imágenes del mandatario, quien vestía una casaca de aviador de la Fuerza Aérea (FAP) con su apellido en el pecho, interactuando por teléfono, visiblemente molesto, bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice del empresario chino.

Al enterarse de que las imágenes del encuentro en la tienda serían divulgadas, Jerí publicó un video en redes sociales cerca de las 2:00 a.m. del domingo, admitió que no actuó correctamente y rechazó nuevamente cualquier vinculación con negocios o actos ilícitos.

El 6 de enero, Jerí fue grabado en una tienda de productos chinos de ‘Johnny’ en Lima, tras la clausura del local por parte de las autoridades

Panorama

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, la reunión en el restaurante podría haber tenido como objetivo discutir un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, el cual se habría adjudicado sin concurso público, en un contexto de emergencia por la creciente inseguridad causada por el crimen organizado.

‘Johnny’, vinculado al hermano procesado de la expresidenta Dina Boluarte, es gerente de una hidroeléctrica, una empresa constructora y una importadora de productos chinos. Estas empresas tienen como domicilio fiscal el mismo lugar donde funciona el chifa donde ocurrió la reunión.

Este episodio protagonizado por Jerí ha sido comparado con las reuniones que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) mantenía con empresarios fuera de los focos y del registro oficial en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno y que decantaron en su destitución junto con su intento de golpe de Estado.