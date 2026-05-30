Transportistas recurren a ropa antibalas ante extorsiones y ataques armados en rutas

Los empresarios transportistas empezaron a adquirir el chalecos y prendas con protección balística como respuesta a la extorsión y a los ataques armados contra el transporte público, un fenómeno que circula en cientos de videos difundidos en redes. La medida busca reducir el riesgo para choferes, cobradores y dirigentes que trabajan expuestos a agresiones durante sus recorridos.
La adopción de estas protecciones se aceleró luego de ataques armados contra la diferentes líneas. Según el informe de 24 Horas de Panamericana TV, desde diciembre del 2025, choferes y cobradores incorporaron chalecos antibalas, mientras una parte de la flota sumó blindaje con material artesanal, en un intento por mantener la operación frente a las amenazas.
Johan Tintaya, presentado como experto en seguridad táctica, explicó ante las cámaras del medio que la protección puede integrarse a distintas prendas de uso diario. “Todas: casacas, bividí, camisas, incluso casacas con capucha”, declaró, al señalar que el objetivo es cubrir al usuario con elementos que se adapten a su vestimenta habitual.
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El especialista describió un proceso basado en medidas específicas para cada caso. Indicó que primero se toma una muestra de altura y ancho de la prenda, y luego se realiza un corte anatómico para brazos y espalda, con el fin de ampliar la cobertura del torso. También precisó que, en casacas, la placa interior debe ser más grande y se coloca por dentro de la ropa elegida.
El contexto que rodea esta tendencia se sostiene en la repetición de atentados y amenazas, con agresores en motocicleta que acechan a trabajadores del sector, de acuerdo con la narración del reporte. Tintaya atribuyó el aumento de compras a la situación de inseguridad. “Debido al alto índice de criminalidad, hoy en día vivimos tiempos muy inseguros donde todos, incluso los transportistas, están comprando cada vez más ropa blindada”, afirmó.
Para una parte de los conductores y cobradores, salir a trabajar ya no implica solo manejar: también exige asumir medidas de protección personal frente a un escenario de violencia que se mantiene como amenaza constante en las rutas del transporte público.
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Paro de transportistas
El sector transporte en Perú anunció un paro indefinido desde las 00:00 del martes 2 de junio, con participación de más de 120 mil transportistas de carga y de empresas de transporte urbano de Lima y Callao. Los gremios atribuyeron la medida al incremento de crímenes contra choferes y cobradores, al alza del diésel y al incumplimiento de acuerdos con el Ejecutivo.
El dirigente Martín Ojeda señaló a Canal N que la protesta responde a compromisos asumidos los 14 y 15 de abrilque, según afirmó, no se ejecutaron. En el mismo informe, Giovanni Diez advirtió que el sector opera con presión por costos: indicó que casi el 90 % usa diésel y que afronta un sobrecosto del 70 %.
Canales de emergencia
El Gobierno puso en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Por este medio, la ciudadanía puede reportar extorsiones y pedir resguardo policial de forma inmediata. El servicio se coordina con la Central de Emergencias 105 y también admite el envío de pruebas como audios o videos.
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Otros canales para denunciar este delito:
- Línea 1818: canal de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: número directo para realizar avisos.
- Comisarías: dependencias en cada distrito para presentar denuncias.
- Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional que investigan este tipo de casos.
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