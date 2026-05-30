‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

La comedia romántica peruana ‘Amando a Amanda’ debutó en la cartelera nacional el jueves 28 de mayo con salas llenas en diversas funciones y una respuesta inmediata del público, según informó su producción. La película, protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia y dirigida por Ani Alva Helfer, viene impulsada por un “boca a boca” que se refleja en risas, aplausos y comentarios positivos al cierre de las proyecciones.
El estreno marca, además, un hito para Del Barrio Producciones, que debuta en el cine como parte de la coproducción junto a AV Films. Con ese impulso, el equipo detrás del filme anunció una agenda de actividades para agradecer al público y mantener el ritmo de conversación en torno a la cinta: visitas a salas y una gran toma de fotos en Minka.
Un estreno con funciones llenas: el arranque que sorprendió a la taquilla local
Desde su primer día en salas, Amando a Amanda se posicionó como una de las películas peruanas con mejor recepción en el arranque de temporada. La producción sostuvo que en distintas funciones “a nivel nacional” se registraron salas llenas y una reacción constante del público: risas durante la película y aplausos al final.
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Quienes ya la vieron destacan —según la misma producción— la frescura del relato, el tono de humor y escenas que conectan con situaciones reconocibles para parejas y familias. Ese componente de identificación es el motor clásico de una comedia romántica que busca mantenerse en cartelera por recomendación, más allá del “primer fin de semana”.
Gianella Neyra vuelve al cine y lidera un elenco con Giovanni Ciccia
Para Gianella Neyra, Amando a Amanda representa su regreso a la gran pantalla tras años de enfocarse en proyectos televisivos y teatrales. Su personaje, Amanda, se mueve dentro de una historia que plantea vínculos afectivos desde una mirada contemporánea, sin idealizar los conflictos.
La acompañan Giovanni Ciccia, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz, Raúl Suazo y Noah Martínez, además de un grupo de personajes secundarios que sostienen el ritmo cómico con situaciones de pareja, familia y vida adulta.
En el enfoque del filme, el romance no aparece como “cuento perfecto”, sino como un territorio de dudas y reajustes. En esa línea, Neyra resumió el espíritu de la película en una frase: “No quisimos contar una historia idealizada, sino una sobre relaciones reconocibles que dudan, se equivocan y vuelven a intentarlo”.
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La directora Ani Alva Helfer y el sello de comedia con pulso local
La película está dirigida por Ani Alva Helfer, quien ya había conectado con la audiencia con Soltera, casada, viuda y divorciada. Ese antecedente marca un patrón: historias de vida cotidiana con humor, personajes cercanos y situaciones que se sienten “de acá” sin necesidad de subrayarlo.
En Amando a Amanda, la dirección apuesta por un tono que alterna comedia y emoción sin caer en dramatismo excesivo. El objetivo es que el público salga con la sensación de haber visto algo ligero, pero no vacío: una historia que entretiene, pero también conversa con la experiencia real de relaciones adultas.
Michelle Alexander y el debut de Del Barrio en el cine: “Ver las salas llenas emociona”
La producción del filme incluye a Michelle Alexander como parte de la coproducción, y su participación añade un dato relevante: se trata del debut de Del Barrio Producciones en el cine. Tras los primeros días de exhibición, Alexander agradeció el recibimiento.
“Estamos muy felices y agradecidos por la increíble acogida del público. Ver las salas llenas, escuchar las risas y sentir cómo la gente conecta con la historia es realmente emocionante para todos nosotros”, señaló.
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El proyecto es una coproducción entre Del Barrio Producciones, AV Films y Jeysis. La distribución nacional está a cargo de BF Distribution, mientras que, en el plano internacional, se mencionó una estrategia para buscar proyección fuera del Perú.
Activaciones tras el estreno: visitas a salas en San Miguel
Como parte de las acciones de agradecimiento al público, se anunció que Gianella Neyra, Noah Martínez y mariachis (adultos y niños) visitarían salas de Cinemark y Cineplanet de San Miguel. La idea es reforzar el contacto directo con espectadores en los primeros días, cuando el impulso inicial de una película puede crecer si se mantiene la conversación.
Este tipo de activaciones suele tener un doble efecto: genera contenido en redes (fotos, videos, reacciones) y fortalece la sensación de evento alrededor del estreno, algo clave para el cine peruano cuando compite en cartelera con lanzamientos internacionales.
Toma de fotos en Minka: fecha y hora del encuentro con el público
La celebración continuará con una actividad abierta: este sábado a las 16:00, parte del elenco participará en una gran toma de fotos y activación especial en Minka. La producción lo planteó como una jornada para que seguidores de la película puedan ver de cerca a los actores y sumarse al ambiente festivo del estreno.
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Con salas llenas, activaciones programadas y un público que ya está comentando el filme, Amando a Amanda busca consolidarse como un éxito sostenido en cartelera: no solo por el estreno, sino por el ritmo del boca a boca que, por ahora, juega a su favor.
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