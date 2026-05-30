Dónde ver PSG vs Arsenal en Perú HOY: canal tv online del partido por final de la Champions League 2026

PSG y Arsenal definen el título de la Champions League 2025/26.

La UEFA Champions League 2025/26 llegará hoy, sábado 30 de mayo, a su capítulo final con un duelo de alto impacto entre PSG y Arsenal. El encuentro, que se disputará en Budapest, definirá al nuevo rey de Europa y reunirá a dos de los equipos más destacados de la temporada, generando expectativa en millones de aficionados alrededor del mundo, incluido el Perú.

El cuadro francés llega como vigente campeón continental y con la posibilidad de conseguir un histórico bicampeonato bajo la dirección de Luis Enrique. Al frente estará uno de los clubes más históricos de Inglaterra que atraviesa un gran momento y buscará conquistar por primera vez la ‘Orejona’ de la mano de Mikel Arteta. El choque también enfrentará dos estilos muy marcados: el poder ofensivo de los parisinos contra una de las defensas más sólidas del torneo.

Dónde ver PSG vs Arsenal por final de la Champions League 2026

Los aficionados peruanos podrán seguir la final de la UEFA Champions League a través de ESPN, canal que posee los derechos de transmisión del torneo en televisión por suscripción. Asimismo, el encuentro estará disponible en Disney+, plataforma que emitirá el partido en vivo para quienes prefieran verlo vía streaming desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros eventos deportivos de gran repercusión, la definición entre PSG y Arsenal no será transmitida por señal abierta en el país. Por ello, los seguidores que deseen seguir cada detalle del choque por el título europeo deberán hacerlo mediante las plataformas oficiales que ofrecerán una cobertura completa, con la previa, el desarrollo del encuentro y el análisis posterior.

La final entre Arsenal y PSG será transmitida en exclusiva por ESPN y Disney +. Crédito: ESPN

Horario de PSG vs Arsenal por final de Champions League 2026

La gran final de la Champions League 2025/26 se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, escenario que albergará el esperado choque entre PSG y Arsenal. En Perú, el encuentro arrancará a las 11:00 horas, mientras que en el continente europeo el pitazo inicial está programado para las 18:00 horas locales.

El horario de la definición presenta una ligera variación respecto a algunas finales recientes del certamen. La UEFA optó por programar el encuentro más temprano con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados y optimizar la organización del evento, una decisión que permitirá que millones de espectadores alrededor del mundo sigan el partido en franjas horarias más accesibles.

PUBLICIDAD

PSG busca el bicampeonato y Arsenal sueña con su primera Champions

PSG afrontará una nueva final europea con la posibilidad de convertirse en uno de los pocos clubes capaces de defender exitosamente el título de la Champions League. Con figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Marquinhos, el equipo francés intentará confirmar su dominio reciente en el continente.

Del otro lado aparece Arsenal, que disputará una final histórica con la ilusión de conquistar por primera vez el torneo más importante de Europa a nivel de clubes. El equipo londinense llega respaldado por una campaña muy sólida y por el gran rendimiento de jugadores como Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard y David Raya.

El camino de ambos equipos rumbo a la final en Budapest. Crédito: UEFA

Uno de los aspectos más llamativos de esta definición es el contraste futbolístico entre ambos equipos. PSG ha destacado por ser uno de los ataques más productivos de la competición, mientras que Arsenal ha construido su camino hacia Budapest apoyado en una estructura defensiva muy consistente.

PUBLICIDAD

Además, el encuentro tendrá un atractivo adicional en los banquillos, ya que enfrentará a dos entrenadores españoles de gran reconocimiento internacional. Luis Enrique buscará seguir ampliando su legado europeo con el club parisino, mientras que Arteta intentará coronar un proyecto que ha devuelto a los ‘gunners’ al primer plano del fútbol continental.