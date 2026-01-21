José Jerí revela ante el Congreso otras dos visitas extraoficiales a empresario chino, pero reitera que cayó en una “trampa”

José Jerí confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso dos visitas adicionales, no registradas, al restaurante del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, además de la cena del 26 de diciembre en la que asistió encapuchado

El presidente interino, José Jerí, reveló este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso otras dos visitas fuera de registro al chifa del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, además de la conocida cena del 26 de diciembre cerca de la medianoche, a la que acudió encapuchado.

El mandatario precisó que acudió al restaurante la noche del 3 de diciembre con su escolta y equipo, y que también estuvo en el local el 9 de ese mes, luego de una actividad en el Pentagonito, sede del Estado Mayor del Ejército ubicada en el mismo distrito donde queda el establecimiento.

Jerí recalcó que, aunque esos encuentros no se realizaron en ambientes oficiales, no existió ninguna irregularidad. “Esta cena (del 26 de diciembre) no fue planificada u organizada. Fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, en el que fui a cenar acompañado del señor ministro del Interior (Vicente Tiburcio) y además de mi escolta presidencial, la que se encontraba de turno, por lo menos”, reiteró.

Sostuvo que se ha intentado distorsionar una “actividad común” que suele “realizar algunas veces luego de mis actividades cotidianas”, vinculándola con hechos irregulares o ilícitos. “Y yo soy bien tajante con ello: yo no he desmentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, afirmó.

“Lo que me queda sumamente claro, y reitero la idea, es que hay una intencionalidad detrás de ello (de la difusión de videos) porque han pretendido distorsionar antojadizamente, maliciosamente, una visita a cenar o una cena con hechos distintos a su naturaleza”, señaló al insistir en que cayó en una trampa.

“Es bastante llamativo que las imágenes que han circulado y que se entiende que son de una misma fuente, al menos la voluntad, hayan sido soltadas progresivamente, de tal manera que se podría entender que es una trampa. ¿Una trampa de qué? Las investigaciones lo dirán", declaró.

El mandatario añadió que existe una intención de manipular la información para “presionarlo”, y reiteró sus disculpas por las suspicacias generadas. Explicó que decidió pronunciarse al notar la preocupación de su madre y porque busca saber quién está detrás de lo que considera un complot para “desestabilizar” al país.

“Más allá de la visita al chifa, más allá de que vaya a comprar a la tienda (propiedad del empresario también), quiero saber quién tiene la intención de desestabilizar el país en este momento. Es una pregunta que espero que tenga una pronta respuesta y que las partes involucradas puedan manifestar también su verdad”, concluyó.

Sin respuesta

Jerí no respondió sobre la visita de Ji Wu Xiaodong, empresario chino que ingresó a Palacio de Gobierno en tres ocasiones, pese a cumplir arresto domiciliario por un proceso vinculado al tráfico ilegal de madera.

Según un informe de Cuarto Poder, que citó documentación fiscal, Ji Wu Xiaodong está vinculado a la organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’ y enfrenta acusaciones de organización criminal, corrupción agravada, cohecho activo y tráfico de influencias.

El gobernante aseguró que apenas interactuó con el empresario porque “no habla bien el español”. No obstante, el Directorio de Traductores Públicos del Perú y registros del Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que domina el idioma y figura como Traductor Público Juramentado para el chino y el español.