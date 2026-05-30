¿A qué hora y dónde ver HOY a Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026?

Suheyn Cipriani, la talentosa representante peruana, posa con elegancia frente al logo difuminado de MGI All Stars, lista para brillar en el certamen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo peruana Suheyn Cipriani llega a la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 como una de las candidatas con mayor respaldo del certamen. El evento, que reúne a participantes con experiencia previa en concursos nacionales e internacionales, se realiza el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, y comenzará a las 19:00 hora local, lo que equivale a las 07:00 horas en Perú. La transmisión será exclusiva a través del canal de YouTube Grand TV, sin señal por televisión comercial ni cable.

La peruana recordó que el puntaje se define por 70% jurado y 30% voto del público en vivo. IG

Cipriani llegó a esta instancia con un desempeño sólido: en la gala preliminar del 27 de mayo obtuvo 9,40 sobre 10 en el desfile en traje de noche y se ubicó en el quinto lugar del ranking general, entre las representantes más fuertes del certamen. Durante su presentación, lució un vestido rojo con pedrería y encaje inspirado en los colores de la bandera peruana y dirigió un mensaje al jurado y al público: “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños”.

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La representante peruana sigue perfilándose como una de las favortias luego de su primera pasarela oficial en el escenario del MGI All Stars | YouTube / Grand TV

Suheyn Cipriani pide votar “estratégicamente” durante la final

El dato que más circuló entre los seguidores de la peruana en las horas previas a la final fue su instrucción sobre el sistema de votos: no son acumulativos. “Los votos se van reiniciando en cada etapa, como el puntaje”, explicó Cipriani, y por eso insistió en que el público reserve su participación para los momentos decisivos del show en vivo.

El formato de la final opera por fases. Primero se define un Top 18 a partir de la suma del desempeño previo y los votos del público acumulados hasta el cierre de esa etapa. Una vez anunciado ese corte, el conteo vuelve a cero. A partir de ahí, lo que vale es lo que ocurre en tiempo real. “Las votaciones deben ser en vivo”, remarcó la peruana.

La fórmula del resultado final combina 70% del puntaje del jurado y 30% del voto del público, pero ese 30% solo se contabiliza si se emite durante la competencia. En el tramo de traje de baño, que funciona como filtro hacia el Top 5, se aplica la misma lógica: el puntaje del jurado y los votos en vivo se suman para definir quiénes avanzan. “Es importante que guardemos los votos y los sepamos votar en la misma final en vivo”, pidió.

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Suheyn Cipriani explicó que las votaciones se reinician en cada etapa del Miss Grand International All Stars y pidió “votar estratégicamente”

Paso a paso para votar por Suheyn Cipriani

El voto se realiza en el sitio web oficial de Miss Grand International. El proceso incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de votación de Miss Grand International. Buscar a la candidata por nombre o seleccionar Perú en la lista de países. Registrarse con una cuenta nueva o vincular una cuenta de Google y aceptar los términos y condiciones. Elegir la cantidad de votos y completar el pago mediante tarjeta u otros métodos habilitados. Confirmar el voto y seguir el avance en el ranking.

Según la información difundida por la organización, el voto estándar tiene un costo de 35 THB y existe también la opción de voto con criptomonedas (USDT/USDC) a un valor equivalente de USD 1 por voto.

Suheyn Cipriani deslumbró con un espectacular vestido de gala rojo y brillante en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)

Quién es Suheyn Cipriani y qué la llevó al All Stars

El Miss Grand International All Stars es una edición especial del certamen que convoca a candidatas con trayectoria previa en competencias nacionales e internacionales. El formato premia la experiencia y la consistencia en el escenario, no solo la presencia física. Cipriani, conocida también como influencer y exconductora de televisión, llegó a Bangkok con ese perfil: una carrera construida en varios frentes y un compromiso social que exhibió desde la pasarela.

Su avance al Top 18 y la posible corona dependen del desempeño en las pruebas de la final y del volumen de votos que reciba en cada corte. Con el quinto lugar en la preliminar, la peruana parte desde una posición de ventaja, pero en un formato donde los puntajes se reinician, esa ventaja no garantiza nada si el fandom no actúa en el momento exacto.

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Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

Horario por país para seguir la final en vivo

Para los seguidores fuera de Perú, la conversión de horarios es la siguiente: la final arranca a las 19:00 en Bangkok (GMT+7), lo que equivale a las 07:00 en Perú y Colombia (GMT-5), las 08:00 en Venezuela y Bolivia (GMT-4), las 09:00 en Argentina y Chile (GMT-3) y las 13:00 en España (GMT+2, horario de verano).

La final del certamen se realizará el 30 de mayo en Bangkok y se transmitirá por el canal de YouTube Grand TV. IG

Cipriani cerró su llamado con un mensaje que equilibró el pedido de apoyo con la perspectiva: “Gracias, chicos, de verdad estoy soñando y no puedo más con la felicidad y con el agradecimiento, independientemente del resultado”. Y añadió: “Espero que la hayan pasado lindo, que hayan disfrutado de mi participación, que estén orgullosos de mí”. La consigna para sus seguidores, sin embargo, fue concreta: votar sí, pero en vivo y por etapas, porque en este formato los reinicios pueden cambiarlo todo en minutos.