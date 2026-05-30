Sonero Luchito Muñoz lanza “Volver al Mañana” y une a músicos históricos de Rubén Blades con arquitectos de la timba

El sonero peruano Luchito Muñoz presentó 'Volver al Mañana’, un álbum de estudio que apuesta por una salsa contemporánea de alto vuelo y que llega a plataformas digitales con una edición especial en vinilo.
El proyecto destaca por un ensamble poco frecuente: músicos históricos de Seis del Solar, la emblemática banda asociada a una de las etapas más influyentes de Rubén Blades, junto a nombres clave de la timba y del jazz afrocubano.
La propuesta se sostiene en una idea central: no repetir fórmulas. Con una mezcla que cruza salsa de avanzada, latin jazz, timba y hip hop, Muñoz presenta un disco de ocho cortes que busca expandir el lenguaje tropical desde la sofisticación musical sin perder el pulso callejero que define al género.
Un álbum con sello de autor: cantante, arreglista, compositor e instrumentista
En Volver al Mañana, Luchito Muñoz no se posiciona solo como intérprete. Asume el rol de productor creativo dentro del proyecto: firma como cantante principal, arreglista, compositor e instrumentista, lo que convierte al disco en una obra con identidad clara y dirección sonora unificada.
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En ese proceso aparece un socio clave: el puertorriqueño Jim Donato, presentado como un compositor a seguir dentro de la música latina. Juntos construyen una narrativa que alterna virtuosismo y emoción, con arreglos que apuntan a la complejidad rítmica sin abandonar la melodía.
“Llegando al Solar”: el reencuentro con la historia de Seis del Solar
Uno de los ejes del disco es “Llegando al Solar”, una pieza que reúne a Oscar Hernández, Eddie Montalvo y Robby Ameen, señalados como pilares fundamentales de Seis del Solar. La canción funciona como puente entre generaciones: conecta la historia de una banda que marcó época con una mirada actual de la salsa.
La grabación se origina, según se explicó, en un tributo escrito por Muñoz en 2022, posteriormente elogiado por Rubén Blades, lo que terminó abriendo una conexión artística que desemboca en este registro de estudio.
El álbum también integra guiños emocionales: se menciona un homenaje al bajista Mike Viñas y una evocación al recordado Ralph Irizarry desde la percusión de Jhair Sala, en un gesto de memoria musical sin caer en nostalgia fácil.
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Un equipo internacional: Ed Calle, Giraldo Piloto y voces desde Cuba
La dimensión del proyecto crece con colaboraciones internacionales. Entre los nombres más reconocibles aparece el saxofonista Ed Calle, con historial junto a figuras como Frank Sinatra, Celia Cruz, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra, según se indicó en la presentación del álbum.
Desde Cuba se suman el maestro Giraldo Piloto y el percusionista Alexis Pututi, además de las voces de Laraine Cañizares y Sada Walkiria, quien también participa como cellista. El cruce entre lo vocal y lo instrumental amplía el rango del disco: no es solo salsa para bailar, también es una construcción musical con capas.
En el bloque peruano destacan Juan Luis “Percurey”, Cristian Romero y Dennis Shapiama, reforzando la idea de que el nivel técnico local sostiene la ambición del proyecto.
Exploración sonora: hip hop, góspel y timba dentro de la clave
El álbum no se queda en la fórmula clásica de la salsa romántica o de la salsa dura. Hay piezas pensadas para empujar fronteras. “Pa’ que me quieras” incorpora al rapero estadounidense Key Beaux y un ensamble góspel de Nigeria, un cruce que apuesta por el diálogo entre influencias afroamericanas y afrolatinas sin perder el centro rítmico.
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En “Déjate Amar”, el disco incorpora a Tito Manrique y su agrupación Cosa Nuestra, en un gesto hacia una identidad salsera peruana ya reconocible, con sabor de orquesta y una estructura pensada para el directo.
Otros títulos como “14 Rosas”, “Cómo, si antes” y “Sé que aún tú me sueñas” transitan entre salsa romántica, timba y una sensibilidad jazzística, con arreglos minuciosos y una interpretación vocal centrada en la intención.
“Una salsa sin límites”: el mensaje de Luchito Muñoz y lo que viene
Muñoz resume el proyecto como una declaración artística. “Este disco representa años de búsqueda musical, admiración por los grandes maestros y el deseo de crear una salsa sin límites, honrando la tradición pero mirando hacia adelante”, afirmó.
Con músicos de Perú, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, Italia, Venezuela, Chile y Nigeria, Volver al Mañana se perfila como una de las producciones independientes más ambiciosas dentro de la salsa contemporánea. Y deja una puerta abierta: la posibilidad de una gira internacional cuyo punto de partida —según se adelantó— podría ser el Perú.
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