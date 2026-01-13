Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

La aclamada agrupación de K-pop, BTS, ha confirmado oficialmente su primera visita a Perú. Como parte de su gira mundial de regreso, la banda se presentará en Lima con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026. Canal N

La confirmación de los conciertos de BTS en Lima el 9 y 10 de octubre de 2026 ha generado una gran ola de expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes esperan con ansias los detalles sobre el lugar del espectáculo y el precio de las entradas. Aunque todavía no se ha oficializado la sede ni el valor de los boletos, la experiencia de recientes megaeventos musicales en Perú permite hacer una proyección razonable sobre cuánto costará ver en vivo a la banda surcoreana más importante del K-Pop.

Para estimar el precio de las entradas de BTS, se toman como referencia dos de los conciertos más grandes y recientes celebrados en Lima: Stray Kids, uno de los principales exponentes del K-pop, y Bad Bunny, uno de los artistas más convocantes del mundo.

En abril de 2025, Stray Kids se presentó en el Estadio San Marcos. Según el tarifario oficial, los precios regulares oscilaron entre los S/207 en zona Norte y S/678.50 en las zonas más cercanas al escenario (Cancha 1 derecha/izquierda). Las ubicaciones intermedias, como Cancha 2, Occidente y Oriente, se situaron entre S/388 y S/518.

Por otro lado, Bad Bunny, quien se presentará en el Estadio Nacional en enero de 2026, estableció un rango de precios que va desde S/224 para la Tribuna Norte hasta S/1,200 para las zonas Los Vecinos y Pit A-B. Las áreas Platinum y VIP se ubican en S/944 y S/684 respectivamente, mientras que las tribunas laterales (Occidente/Oriente) tienen un valor de S/834.

¿Cuánto costarían las entradas para BTS en Perú?

Los fans no han dejado de especular en las redes sociales, presumiendo que el precio llegaría hasta los 2 mil soles, montos que están dispuestos a pagar por ver a su banda favorita. Hasta el momento, no hay información al respecto. Sin embargo, considerando la magnitud del fenómeno BTS y la tendencia al alza en los precios de las grandes giras internacionales, se espera que los valores para los conciertos en Lima igualen o incluso superen los rangos vistos en los eventos mencionados.

Zonas más exclusivas (Platinum u otros): es probable que los precios se ubiquen entre S/1,100 y S/1,300, considerando la alta demanda y la posibilidad de incluir beneficios adicionales como acceso anticipado, merchandising exclusivo o zonas preferenciales.

Zonas intermedias (VIP, Occidente, Oriente): se estima un rango de S/750 a S/950, siguiendo la lógica de los precios de Bad Bunny y el incremento progresivo en conciertos de artistas de talla mundial.

Tribunas y zonas más económicas: el precio podría situarse entre S/250 y S/350, tomando como referencia la Tribuna Norte de Bad Bunny (S/224) y la zona Norte de Stray Kids (S/207), pero con un posible ajuste al alza debido a la inflación y la expectativa generada.

Factores que influirán en el precio final

La productora encargada, la capacidad del recinto, la demanda y la política de ventas anticipadas serán determinantes en la fijación de los precios. La experiencia en otros países muestra que la membresía oficial del club de fans de BTS (ARMY) suele tener acceso prioritario a la preventa, lo cual puede agotar rápidamente los boletos más cercanos al escenario y aumentar su valor en reventa.

Otro aspecto a considerar es si el concierto se realizará en el Estadio Nacional o en el Estadio San Marcos. El primero suele tener precios ligeramente más altos debido a su ubicación y capacidad. Además, la expectativa de un espectáculo con tecnología de última generación, pantallas gigantes y efectos especiales podría incidir en el valor de los tickets.

Ticketmaster es tendencia en Perú: ¿dónde se venderán las entradas?

Por el momento, solo se han confirmado las fechas de los conciertos y la llegada de BTS a Perú. Los detalles sobre la venta de entradas, los precios finales y la distribución por zonas se anunciarán en las próximas semanas a través de los canales oficiales de la productora y de la banda, probablemente mediante plataformas digitales como Ticketmaster.

Aunque aún no se ha oficializado el nombre de la boletería, los seguidores especulan que esta empresa será la encargada de la venta, lo que la ha convertido en tendencia en redes sociales. Además, a fines de 2025, el blog Ticketmaster publicó información relacionada con BTS, lo que incrementó las expectativas y rumores entre los fans.

Se recomienda a los fans estar atentos a los anuncios oficiales y evitar la compra de boletos en reventa o sitios no autorizados, donde los precios pueden duplicar o triplicar el valor real y no se garantiza la validez de los tickets.

Un fenómeno global que mueve cifras récord

El regreso de BTS a los escenarios mundiales tras casi cuatro años de pausa por proyectos personales y el servicio militar obligatorio en Corea del Sur es uno de los acontecimientos musicales más relevantes de 2026. Además, la banda lanzará un nuevo álbum cuya preventa inicia el 16 de enero y que estará disponible el 20 de marzo, lo que incrementa aún más la expectativa por los conciertos.

En giras anteriores, BTS agotó localidades en minutos y movilizó a miles de fans de todo el continente, por lo que se prevé que la demanda en Lima será histórica y que los precios reflejarán la magnitud del evento.

La llegada de BTS a Perú confirma el lugar del país dentro del circuito de los grandes conciertos internacionales y promete ser uno de los eventos musicales más importantes y demandados de 2026. Hasta el anuncio oficial, estas estimaciones sirven como referencia para que los seguidores puedan prepararse y no perderse la oportunidad de ver a la banda más influyente del K-pop en vivo.

Fans peruanos se emocionan ante el anuncio de la gira de BTS.

¿Cuándo fue el último concierto de BTS?

Los últimos conciertos de BTS como grupo completo tuvieron lugar en octubre de 2022 en Busan, Corea del Sur, durante la gira “Yet to Come”. Este evento gratuito fue una emotiva despedida antes de la pausa del grupo por el servicio militar, destacando por su espectacular show de drones y una transmisión global que reunió a 50.000 asistentes presenciales y 49 millones de espectadores a través de Weverse. La magnitud del concierto llevó a su adaptación cinematográfica en “Yet to Come (in Cinemas)”, consolidando el evento como un hito para el grupo y sus seguidores.

Antes de este histórico concierto en Corea, BTS ofreció sus últimos shows presenciales en el extranjero con la serie “Permission to Dance On Stage”, realizados en Los Ángeles (noviembre 2021) y Las Vegas (abril 2022). Los precios de las entradas para estos conciertos variaron ampliamente, desde USD 90 a USD 200 para boletos estándar, y superaron los USD 1.000 para los asientos premium o en reventa. Los paquetes VIP, que incluían acceso a la prueba de sonido, podían alcanzar los USD 2.000 o más, mientras que la alta demanda elevó aún más los precios en plataformas de reventa, especialmente para futuras giras previstas para 2026.

Productora se pronuncia

La productora internacional Live Nation confirmó que será la encargada de organizar los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de la gira mundial “BTS World Tour”. El anuncio, realizado en redes sociales, generó alta expectativa entre los seguidores peruanos, quienes esperan detalles sobre la ubicación del evento y la venta de entradas, información que todavía no ha sido revelada. Live Nation indicó que toda comunicación oficial sobre el recinto y la adquisición de boletos se difundirá únicamente a través de sus plataformas, e instó a los fans a evitar canales no autorizados para prevenir fraudes.

La gira de BTS contempla presentaciones en varias ciudades de Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, con Lima incluida junto a otras capitales de la región como Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo. La llegada de la banda surcoreana a Perú representa un acontecimiento relevante para la industria del entretenimiento local, con un impacto económico previsto en sectores como hotelería, gastronomía y transporte. Ante la expectativa, los fans peruanos han comenzado a organizarse y compartir consejos en redes sociales para la compra de entradas y la asistencia colectiva al evento.

BTS es un grupo surcoreano de música pop formado por la compañía Big Hit Entertainment en 2013. Integrado por siete miembros —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook—, el grupo debutó oficialmente el 13 de junio de ese año con el sencillo “No More Dream”. Desde sus inicios, BTS destacó por sus letras que abordan temas sociales, personales y juveniles, así como por su innovadora presencia en redes sociales. Su popularidad creció a nivel internacional, posicionándolos como una de las agrupaciones más influyentes de la música contemporánea y referente global del fenómeno del K-pop.