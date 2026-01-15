Promotora que trae a BTS a Perú se pronuncia sobre el evento y la venta de entradas

Aunque todavía no hay información oficial, los fans de BTS ya calculan cuánto necesitarían para ver a sus ídolos en Perú. Conoce los precios estimados por zonas y prepárate para la venta de entradas.

La promotora internacional Live Nation emitió su primer comunicado oficial sobre los conciertos de BTS en Perú, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de la gira mundial “BTS World Tour”. El anuncio, realizado a través de las redes sociales de la empresa, confirmó que la organización del evento y la venta de entradas estarán bajo su responsabilidad, información que fue recibida con gran expectativa por la comunidad de fans peruanos, conocidos como ARMY.

“¡Reserva la fecha!” fue el mensaje inicial con el que Live Nation compartió la noticia, acompañado por la confirmación de las fechas oficiales en Lima dentro del calendario internacional de la agrupación surcoreana. El comunicado también señaló que, aunque los días de los conciertos ya están fijados, tanto la ubicación exacta del venue como los detalles sobre la adquisición de entradas serán anunciados en los próximos días. “La información sobre el venue y la venta de entradas será anunciada próximamente. Síguenos en redes para recibir los detalles apenas sean publicados”, añade el post.

Gira esperada de BTS

La gira mundial de BTS, una de las bandas más influyentes del K-pop, iniciará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y contempla presentaciones en diversas ciudades de Asia, Norteamérica y Europa antes de llegar a Latinoamérica. El anuncio de las fechas en Perú generó de inmediato una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su entusiasmo y comenzaron a especular sobre el posible escenario para los conciertos, así como los precios de las entradas.

Con Lima incluida en el itinerario, el tour contempla también paradas en otras capitales de la región. La primera ciudad latinoamericana en recibir a BTS será Bogotá, Colombia, seguida de los dos conciertos en Perú. Posteriormente, el grupo viajará a Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina, para luego cerrar su gira latinoamericana con tres presentaciones en São Paulo, Brasil. Aunque las ciudades ya han sido confirmadas, los venues específicos de cada país todavía no han sido revelados por los organizadores.

El anuncio de Live Nation marca la primera vez que la reconocida productora internacional gestionará un evento de esta magnitud en Perú para una banda de K-pop. La empresa, que cuenta con experiencia en la organización de espectáculos de talla mundial, aseguró que todos los detalles logísticos, desde la selección del recinto hasta los procedimientos de seguridad y venta de boletos, se comunicarán oportunamente a través de sus plataformas oficiales.

La expectativa por conocer el precio de las entradas y el mecanismo de compra ha generado alta demanda de información entre los fans. Algunos seguidores han expresado su preocupación por la posible saturación de las plataformas de venta, así como por la reventa y el acceso a ubicaciones privilegiadas. Live Nation recomendó seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o problemas con la adquisición de boletos.

Impacto en el Perú y Armys organizadas

La llegada de BTS a Perú representa un hito para la industria del entretenimiento local y consolida la posición del país como destino relevante para giras internacionales. Medios especializados estiman que la presencia de la banda coreana generará un impacto económico significativo en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio minorista.

En tanto, la comunidad ARMY Perú se ha movilizado en redes sociales para compartir información actualizada, consejos para la compra de entradas y recomendaciones para evitar estafas. Grupos de fans han iniciado campañas de ahorro y planean encuentros previos al evento, con el objetivo de vivir la experiencia de forma colectiva y organizada.

Perú y BTS se unen a través de una narrativa animada que destaca a Machu Picchu.| Foto composición: Infobae Perú