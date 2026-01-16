BTS en Perú: ¿Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento?

Guía para comprar entradas en preventa por Ticketmaster sin errores | Foto composición: Infobae Perú

La confirmación de los conciertos de BTS en Lima para el 9 y 10 de octubre de 2026 ha desatado una fuerte expectativa entre miles de fans peruanas, que ya buscan información sobre cómo y dónde comprar las entradas. Ante la alta demanda que se espera, conocer el proceso de compra se vuelve clave para evitar errores, estafas o pérdidas de tiempo el día de la venta.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la ticketera para los shows en Perú, Ticketmaster aparece como la opción más probable, ya que es la plataforma que Live Nation, empresa internacional que trae a BTS al Perú, utiliza en varios países de Norteamérica y Europa. Por ello, el proceso seguido en el concierto de Stray Kids en Lima sirve como una referencia útil para entender cómo podría funcionar la venta.

Paso a paso para comprar entradas en Ticketmaster

El primer paso es crear una cuenta en Ticketmaster Perú. Para ello, el usuario ya debe haberse registrado con datos personales básicos como nombre completo, correo electrónico, DNI y número de teléfono. Una vez validada la información, la cuenta queda activa y lista para ingresar a la venta del evento oficial.

El día de la venta de entradas en Ticketmaster —ya sea preventa o venta general—, los usuarios deben ingresar con anticipación, ya que la ticketera suele habilitar una fila virtual minutos antes de la hora anunciada. Cuando llega el turno, el sistema otorga un tiempo limitado (generalmente 10 minutos) para completar la compra, por lo que se recomienda tener claro el sector y el medio de pago.

BTS llegará a Perú para brindar dos fechas de concierto.

Tras seleccionar la ubicación, el sistema muestra el resumen de compra, donde el precio final ya incluye el cargo por servicio, sin cobros adicionales ocultos. Ticketmaster también ofrece la opción de un seguro para la entrada, que es completamente opcional.

El pago puede realizarse con tarjetas de crédito o débito (Visa, Mastercard, American Express, Diners, entre otras), siempre que tengan habilitadas las compras por internet. También suele estar disponible el pago con Yape, ingresando el número de celular y el código de aprobación generado en la aplicación.

Una vez finalizada la operación, las entradas aparecen inicialmente en la app de Ticketmaster y luego deben canjearse o visualizarse a través de la app Quentro, utilizada para el acceso digital al recinto.

¿Cómo se aplica el beneficio de la ARMY Global Membership?

La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

La ARMY Global Membership no garantiza la compra de entradas, pero sí otorga la posibilidad de acceder a una preventa exclusiva, antes de la venta general. El beneficio se aplica siguiendo estos pasos:

1. Tener activa la ARMY Global Membership: El primer requisito es contar con la membresía vigente, adquirida a través de Weverse. Sin ella, no es posible participar en la preventa para fans.

2. Registrarse en la preventa desde Weverse: Cuando la productora anuncia la preventa oficial, los miembros deben inscribirse en Weverse en la sección correspondiente al país del concierto.Este registro es obligatorio y tiene un plazo determinado. Si no se completa a tiempo, no se podrá acceder a la preventa, aunque se tenga la membresía.

3. Esperar la confirmación del registro: Una vez inscrito, Weverse confirma la participación en la preventa. En algunos casos, el sistema asigna un código único; en otros, la validación se realiza de forma automática el día de la venta.

4. Comprar las entradas en Ticketmaster: El día y la hora de la preventa, la compra se realiza exclusivamente en Ticketmaster.Durante el proceso, la plataforma verifica la ARMY Global Membership (con código o validación automática) y habilita el acceso a la venta anticipada.

5. Entradas limitadas y reglas por persona: Las entradas de preventa son limitadas y tienen un tope de boletos por usuario. Por ello, aunque se tenga membresía, la rapidez en la fila virtual sigue siendo clave.

6. Venta general como segunda opción: Si no se logra comprar durante la preventa, los fans aún pueden intentar conseguir entradas en la venta general, donde ya no es necesario contar con la membresía ARMY.

Recomendaciones clave

Registrarse en Ticketmaster con anticipación y usar el mismo correo que en Weverse.

Tener definidos sector, presupuesto y método de pago antes de entrar a la fila virtual.

Desconfiar de “entradas adelantadas”, códigos vendidos por terceros o fechas no oficiales.

¿Se podrá comprar entradas en Ticketmaster sin la membresía de Army?

Sí, se podrá comprar entradas en Ticketmaster sin contar con la ARMY Global Membership, pero únicamente durante la venta general, que se habilita después de la preventa exclusiva para fans.

¿Qué canciones cantará BTS en los conciertos de Perú?

Hasta ahora no hay un setlist oficial publicado para los conciertos de BTS en Perú, por lo que no se sabe con certeza qué canciones incluirán. La banda suele reservar la lista completa hasta que inicia la gira o poco antes de cada show, y puede variar de una ciudad a otra. Por eso cualquier repertorio que circula en redes debe considerarse una proyección basada en giras pasadas, no una confirmación.

Lo que sí es muy probable es que el repertorio integre de forma destacada las canciones de su nuevo álbum, ARIRANG, que BTS anunció que representa un retorno artístico y emocional tras casi cuatro años sin un álbum de grupo completo.

¿Qué significa ARIRANG?

(BigHit Music)

El título proviene de una canción folclórica coreana emblemática, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y asociada con temas como unidad, separación, reencuentro, dolor y esperanza, lo que el grupo ha dicho que refleja su propio viaje y la conexión con ARMY.

ARIRANG incluirá 14 temas que los siete miembros compusieron y produjeron para expresar sus experiencias recientes. Los nuevos temas serán revelados el 20 de marzo, por lo que es esperado que estas canciones formen parte central del show en vivo junto a algunos grandes éxitos conocidos.