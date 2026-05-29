Perú

¿Cuántas personas hay en Perú oficialmente?: Cifra creció casi 3 millones en siete años

Los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentados tras los Censos Nacionales 2025, abren preguntas sobre el futuro demográfico, social y económico del país

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Jirón de la Unión
Jirón de la Unión en la actualidad. Foto: Andina

Los Censos Nacionales 2025, desarrollados entre agosto y octubre del año pasado, utilizaron tecnología digital para obtener los resultados más precisos hasta la fecha. Gracias a ello, y la colaboración de la población, se logró conocer que: la población total del Perú asciende a 34 millones 157 mil 732 habitantes.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población censada llegó a 32 millones 706 mil 28 personas, mientras que el ajuste por omisión estadística —calculado mediante encuestas postcensales— suma 1 millón 451 mil 704 habitantes adicionales, lo que representa un 4,25% del total. Esta tasa de omisión es una de las más bajas de Sudamérica, de acuerdo con los técnicos responsables del proceso.

El crecimiento de la población peruana alcanzó, entre 2017 y 2025, una tasa promedio anual de 1,11%, lo que ha significado un incremento cercano a los 2 millones 920 mil personas. Este ritmo supera al registrado en la década previa, cuando la tasa anual era de 1,02%.

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El doctor Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, explicó que “el comportamiento demográfico se vincula, en parte, a la inmigración extranjera que ha llegado al país en los últimos años”. Los datos oficiales posicionan a Perú como el cuarto país más poblado de América del Sur, detrás de BrasilColombia y Argentina.

Las mujeres representan actualmente el 50,6% de la población nacional, con 17 millones 292 mil 43 personas, frente al 49,4% de hombres, que suman 16 millones 865 mil 689 habitantes. Una diferencia que se mantiene estable en los últimos censos.

Censos 2025. (Foto: Andina)
Censos 2025. (Foto: Andina)

Cambios

La estructura de edad muestra transformaciones notables. La población en edad activa (entre 15 y 59 años) ahora constituye el 62,5% del total nacional, frente al 61,9% de 2017.

Mientras tanto, la proporción de menores de 15 años disminuyó de 26,5% a 22,7% y la de adultos mayores (60 años o más) aumentó de 11,7% a 14,8%. La edad promedio se elevó de 32 a 34,2 años, reflejando el avance del envejecimiento demográfico.

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El índice de envejecimiento también marca un récord histórico: en 2025 hay 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, cuando en 2017 eran 44. El documento del INEI destaca que Puno y Moquegua encabezan este fenómeno, superando los 87 adultos mayores por cada 100 menores en sus territorios.

Las proyecciones demográficas actuales anticipan que, a partir de 2040, los adultos mayores superarán en número a los niños y adolescentes, un cambio que tendrá impacto en ámbitos como la salud, el empleo y la educación.

En el terreno territorial, Lima Metropolitana concentra el 29,7% de la población nacional, superando los 10 millones 129 mil 708 habitantes. Otras regiones que sobresalen por su volumen poblacional son Piura, con 2 millones 115 mil 587 habitantes; La Libertad, con 2 millones 56 mil 560; y Arequipa, con 1 millón 814 mil 396.

Varias personas caminan por una calle soleada en Lima, con edificios al fondo, palmeras, y el sol brillante con rayos visibles en el cielo azul.
Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Migración interna, éxodo y plataformas digitales

La migración interna sigue dibujando un mapa de contrastes. Lima registró el mayor saldo migratorio positivo, con 2 millones 300 mil personas que llegaron de otras regiones. También destacan ArequipaCallaoTacnaSan MartínIcaUcayali y Madre de Dios como ámbitos con saldo migratorio favorable.

En contraste, algunos departamentos como Cajamarca, con un saldo negativo de 623 mil personas, y PunoHuancavelicaÁncashPiura y Ayacucho figuran entre los principales expulsadores de población hacia otros territorios del país.

El INEI habilitó una plataforma digital interactiva para que cualquier ciudadano consulte los resultados de los Censos Nacionales 2025, indicadores demográficos y estadísticas por departamento, facilitando el acceso a información clave para la toma de decisiones públicas y privadas.

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