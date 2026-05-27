Jazmín Pinedo habría ganado un juicio contra Latina y el canal tendría que pagarle una suma superior a S/600.000, según revelaron Rodrigo González y Gigi Mitre. El programa afirmó que la televisora pidió pagar en cinco años, pero el pedido habría sido rechazado y el pago sería inmediato. Willax Tv: Amor y Fuego.

Latina habría perdido un juicio con Jazmín Pinedo y tendría que pagarle una suma superior a S/600.000, de acuerdo con lo revelado la tarde del 26 de mayo en el programa 'Amor y Fuego’.

En el espacio, Rodrigo González aseguró que el proceso ya tendría sentencia en última instancia y que la televisora no habría logrado que el pago se realice en cuotas.

Según lo comentado en el set, el fallo no solo ratificó el resultado a favor de la conductora, sino que también obligaría a una ejecución rápida. “Le han tenido que pagar una cifra mayor a seiscientos mil soles”, afirmó González al hablar del monto.

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Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG

La revelación en ‘Amor y Fuego’: cifra y plazo de pago

El tema se instaló con fuerza luego del comentario de Rodrigo González, quien sostuvo que la cifra supera los S/600.000. En esa misma conversación, Gigi Mitre puso en contexto el impacto económico y calculó el monto en dólares. “¿Cuánto es seiscientos mil soles? 180 mil dólares”, dijo al aire, y añadió que una empresa como un canal sí podría contar con el dinero, aunque reconoció que el desembolso inmediato puede descolocar la operación.

González fue más lejos al señalar que Latina habría intentado negociar un plazo extendido, pero no tuvo éxito.

“El juicio lo ganó en enero, pero ellos pidieron un plazo de cinco años para poder pagarlo, ¿no? Y le han dicho: ‘No’”, comentó.

En el mismo bloque, sostuvo que el canal tendría un margen muy breve para cumplir. “Que tienen cuánto, ¿cuarenta y ocho horas? Cuarenta y ocho horas”, dijo el conductor, mientras debatían lo difícil que puede ser mover “más de medio millón” en un plazo tan corto.

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Rodrigo González aseguró que el monto a pagar superaría los S/600.000 y que el canal tendría un plazo de 48 horas. Willax TV: Amor y Fuego.

Por qué el fallo sería relevante: pago inmediato y sin cuotas

Más allá del monto, el punto que marcó el tono del programa fue la idea de un pago “de inmediato” y sin el cronograma de varios años que, según González, Latina habría solicitado. Para Amor y Fuego, el rechazo del pago en cuotas convertiría el fallo en un golpe financiero inesperado.

“¿Te imaginas que te digan que tienes que desembolsar seiscientos mil soles de un día para otro?”, planteó González, al remarcar que no se trata de un gasto operativo previsto.

Mitre respondió que un canal podría tener la capacidad, aunque deslizó que la situación actual de la televisora podría influir en la forma en que se procese el cumplimiento.

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En el debate, también aparecieron críticas al manejo legal del caso. “Le pasa por tener un staff de abogados incompetentes”, lanzó Mitre, una frase que se viraliza con facilidad, pero que no constituye una versión oficial del canal ni de los tribunales.

El origen del conflicto: salida de Latina y llegada a América Televisión

El enfrentamiento legal entre Jazmín Pinedo y Latina tiene como antecedente su salida del canal en 2020, cuando dejó el programa 'Mujeres al mando’ para incorporarse como conductora a ‘Esto es Guerra’ en América Televisión.

En ese momento, Latina la demandó por un monto de S/450.000, alegando incumplimiento contractual.

En julio de 2021 se informó que Pinedo perdió esa demanda en primera instancia, con una condena de pago por el monto señalado, aunque el caso no se cerró ahí, ya que existía la posibilidad de apelar.

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La conductora respondió públicamente entonces con una postura combativa: “Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado (…) Han despertado al león”.

Con el paso de los años, el tema se mantuvo como una disputa de varias aristas, con procesos que, según declaraciones posteriores, no se limitaron a un solo expediente.

jazminpinedo

Lo que dijo Jazmín Pinedo en 2024: “Esa deuda no existe”

En 2024, Jazmín Pinedo habló del tema en una entrevista en la que afirmó que la deuda que se mencionaba “no existe” y que ella había continuado con otros procesos contra el canal. Además, cuestionó la exposición pública del conflicto.

“Ellos filtraron la información… incluso la dirección de mi casa, de mis padres y miles de datos más que no debieron ventilarse”, declaró en ese momento, marcando una crítica hacia la gestión mediática del caso.

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Esa línea de defensa —negar la existencia de la deuda y sostener que la disputa seguía abierta— coincide con el hecho de que el conflicto se extendió por años, con idas y vueltas judiciales que no siempre se reflejan con claridad en la conversación pública.

Jazmín Pinedo habla de sus problemas legales con Latina TV. Revista Somos