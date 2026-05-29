Carlos Bejarano, excompañero de conducción, da detalles de la situación de Guillermo Giacosa: “Se encuentra tranquilo y asistido”

El periodista argentino Guillermo Giacosa, figura emblemática de la conversación televisiva en el Perú, atraviesa una nueva etapa de acompañamiento y asistencia, según informó su excompañero de conducción Carlos Bejarano. El anuncio, difundido a través de redes sociales, confirmó que Giacosa ya está bajo el cuidado de personas responsables y que su situación se encuentra estabilizada, tras los momentos de preocupación que generó su desorientación días atrás.
“Una última información sobre Guillermo: me dicen que ya se están ocupando de él. Se encuentra tranquilo y asistido. Ya no es necesaria la ayuda. Se agradece la voluntad, altruismo y empatía de la gente. Fin de la historia”m escribió Bejarano, quien mantuvo un estrecho vínculo profesional y afectivo con Giacosa. El mensaje puso fin a la angustia que movilizó a decenas de personas en redes sociales, y fue recibido con alivio tanto por conocidos como por quienes, motivados por el aprecio y el respeto hacia el periodista, se sumaron al llamado de apoyo solidario.
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Se enteró de la noticia fuera de Lima
En un pasado mensaje, el martes 26 de mayo, Bejarano contó que la comunicadora Mariela Stuar le alertó que Giacosa se encontraba desorientado en el Centro de Lima. Ante la imposibilidad de acudir personalmente, recurrió a Gildo Muski, amigo y excompañero de radio, para coordinar una respuesta rápida. Finalmente, gracias a la intervención oportuna y la colaboración de ciudadanos anónimos, el periodista pudo regresar a su domicilio en Breña, en buen estado y acompañado.
La noticia de que Guillermo Giacosa ya cuenta con asistencia estable reavivó el reconocimiento a su legado y a la red de afectos que ha construido en más de cuatro décadas de vida en el Perú. A sus 86 años, enfrenta problemas de salud y pérdida de memoria, lo que agravó su situación de vulnerabilidad, especialmente porque no tiene familiares cercanos en el país y ha perdido contacto con los pocos parientes que le quedan en Argentina.
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“Lamentablemente, Guillermo no tiene familia en el Perú y ha perdido el contacto con los pocos parientes que tiene en Argentina. Su salud está delicada y sé que tiene problemas para reconocer a la gente; de hecho, a mí ya no me reconoce”, indicó.
Empatía y cariño hacia Guillermo Giacosa
El caso de Giacosa puso en agenda la importancia de la empatía y el cuidado hacia quienes dedicaron su vida a la comunicación y la cultura. Las muestras de solidaridad, tanto de figuras del medio como del público en general, confirmaron la huella que dejó el periodista en la televisión y la radio peruanas. Su estilo, marcado por la ironía, la curiosidad y la capacidad de acercar la cultura a la vida cotidiana, definió formatos como Informalísimo, Mapamundi y 7.com, que se convirtieron en escuela para nuevas generaciones de comunicadores.
La relevancia de Giacosa no solo se limita a la pantalla. Además de conducir programas pioneros en TV Perú, consolidó una presencia notable en la radio con espacios como Aldea Global y Noche Abierta, y publicó libros autobiográficos que dialogan con su visión del periodismo como relato de vida. Incluso en años recientes, cuando su presencia en medios tradicionales disminuyó, mantuvo el contacto con sus seguidores a través de podcasts y talleres.
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La confirmación de que Giacosa está acompañado y tranquilo cierra, al menos por ahora, la incertidumbre sobre su situación y reitera el poder de la comunidad cuando actúa motivada por la empatía y el reconocimiento a una vida dedicada a la comunicación.
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