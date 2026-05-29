Se reveló conflicto entre Franco Velazco y Álvaro Barco por malos contratos en Universitario: “Al momento de firmar, cambiaba las condiciones”

Gustavo Peralta contó que se cambiaban condiciones sin avisar. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Universitario de Deportes atraviesa una nueva serie de polémicas internas. En medio de una crisis deportiva, han surgido informaciones sobre supuestos malos manejos administrativos a cargo del actual administrador temporal, Franco Velazco.

El periodista deportivo Gustavo Peralta contó que la directiva encabezada por Velazco fue sorprendida con las condiciones de los contratos de los nuevos jugadores al momento de revisarlos para decidir los movimientos en este segundo mercado de pases.

“Ha sorprendido en Universitario este año, y no de manera positiva”, contó el reportero en la última edición de su programa de Youtube llamado Modo Fútbol.

Peralta describió la polémica con un ejemplo junto a su compañero de panel: “El tema era así: ‘Jorge Aguayo. Este jugador va a venir con estas condiciones’. ‘Okey, listo’. Y cuando iba para el otro lado es: ‘estas son las condiciones’. Y cuando se ve el contrato dice: ‘Oye, pero esas condiciones no hablamos cuando tú y yo conversamos acá. ¿Por qué en ese contrato están las condiciones que no hablamos?’”.

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El comunicador señaló que este descubrimiento no sería solo en el contrato de un futbolista: “Se han encontrado con esa sorpresa y siguen escarbando y les ha llamado la atención muchísimo”. Y adelantó que se podrían tomar medidas contra el responsable: “Por ahí pueden tomar algunas situaciones”.

Si bien esto no es ilegal, sorprendió mucho a la directiva, ya que los contratos fueron firmados con condiciones que no benefician a la institución. “Al momento de firmar, las condiciones no coincidían con las acordadas anteriormente. Aunque no se trata de algo ilegal, la sorpresa fue negativa porque los contratos no resultaron favorables para la institución”.

Este descubrimiento se dio en medio de que la directiva analiza las salidas de algunos jugadores para el Torneo Clausura. Probablemente ahora, las condiciones no favorezcan al club y no le permitan romper los vínculos de los futbolistas que consideran no deben seguir en el club.

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Se reveló conflicto entre Franco Velazco y Álvaro Barco por malos contratos en Universitario.

Barco y Velazco: los responsables de la nueva polémica

Poco después, Gustavo Peralta señaló a los principales responsables de la polémica en Universitario. El primero sería el administrador temporal, Franco Velazco.

“También hay una responsabilidad que debe asumir la administración con Franco Velazco. Finalmente, te pueden presentar opciones, pero eres tú quien firma”, expresó.

El segundo implicado sería el exdirector deportivo, Álvaro Barco. “La situación era: ‘Estas son las condiciones, seguimos adelante, listo’. Después te informan. Entiendo que el contacto de Franco Velazco era con Álvaro Barco”.

Según lo expuesto, Barco negociaba con los representantes de los jugadores y luego transmitía los términos a Velazco, aunque los contratos presentaban modificaciones respecto a lo que se le había comunicado al administrador.

Gustavo Peralta señaló a Álvaro Barco y Franco Velazco como responsables de una nueva polémica en la 'U'. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes buscará reponerse tras la reciente eliminación internacional, luego de empatar 0-0 ante Deportes Tolima, y centrarse en el cierre del Torneo Apertura.

La ‘U’ necesita sumar tres puntos de manera urgente para acortar la brecha de 13 unidades que lo separa de Alianza Lima en la tabla acumulada. Su clásico rival finalizará esta primera fase como visitante ante FC Cajamarca.

El equipo dirigido por Héctor Cúper recibirá a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido de manera exclusiva por L1 Max y Liga 1 Play.

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