Segunda vuelta bajo resguardo militar: Ministerio de Defensa promete traslado seguro del material electoral al interior del país

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú trabaja en una línea de producción de material para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en las oficinas de la ONPE en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

En el marco de la segunda vuelta presidencial 2026, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Amadeo Flores, anunció que las Fuerzas Armadas del Perú (FAP) asumirán el resguardo del material electoral para garantizar su llegada segura a los centros de votación en todo el país.

El operativo, que moviliza entre 45 mil y 48 mil efectivos, se organiza junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo, detalló Flores, es asegurar que los insumos electorales lleguen a tiempo y sin alteraciones, luego de los retrasos ocurridos en la primera vuelta del 12 de abril.

“El despliegue busca que este proceso se dé de manera segura y transparente”, recalcó Flores tras la culminación de un simulacro multipeligro en Lima.

El ministro aclaró que el papel militar se limita al acompañamiento y resguardo, mientras que la distribución del material corresponde exclusivamente a la ONPE.

“Las Fuerzas Armadas no realizan la distribución, solo protegen la integridad de los funcionarios y el material”, subrayó Flores.

Este refuerzo responde al llamado de las autoridades electorales a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema. Días atrás, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, reconoció que la credibilidad del proceso “ha venido a menos” tras los incidentes de la primera vuelta. La coordinación entre el JNE, la ONPE y las Fuerzas Armadas apunta a blindar la legitimidad y transparencia de la jornada del 7 de junio.

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Foto: ONPE

Fiscalización, logística y desafíos en las regiones

El despliegue de material electoral se inició este viernes desde los almacenes de la ONPE en Lurín, bajo la supervisión directa del JNE. Según informó Burneo, más de 25 mil fiscalizadores serán movilizados en todo el país, con equipos de contingencia trabajando las 24 horas.

“Vamos a hacer el mayor despliegue para garantizar que miles de peruanos puedan votar tranquilamente este 7 de junio”, declaró el titular del JNE.

La fiscalización no solo abarca el material destinado a los votantes en el territorio nacional, sino también a los peruanos residentes en el extranjero.

El inicio de la distribución se fijó a las 10:00 p.m. del viernes, con una ventana de 15 horas para asegurar la llegada anticipada de las ánforas y actas a los locales de votación. “El plan es abrir las puertas de los locales a las seis de la mañana para que todo esté listo desde la primera hora”, señaló el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

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La operación enfrenta el desafío adicional de los bloqueos y disturbios sociales, en particular por el paro agrario en varias regiones.

Pachas solicitó la intervención del Gobierno central para garantizar rutas libres y seguras, y exhortó a las instituciones educativas privadas a facilitar el acceso a los locales desde la noche previa a los comicios.

El JNE y la ONPE destacaron la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia permanente en todas las etapas: desde el cierre de campaña y el funcionamiento de los locales, hasta el conteo de votos y el repliegue del material electoral.