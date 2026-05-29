‘Música de Película’ presenta un emotivo recorrido por bandas sonoras icónicas como ‘Rocky’, ‘Superman’ y ‘El Padrino’

“Música de Película” regresa con las grandes bandas sonoras del cine y la televisión

El espectáculo “Música de Película” regresará a los escenarios limeños el próximo 29 y 30 de junio en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad. Bajo la dirección del multiinstrumentista Renzo Dalí y con la producción de DEA Conciertos, el espectáculo promete un recorrido sonoro por las bandas sonoras más emblemáticas del cine y la televisión, en una experiencia que busca conectar con públicos de todas las edades.

La propuesta artística de “Música de Película” ha transitado por diferentes espacios de la capital y, en cada presentación, ha logrado convocar a una audiencia diversa, atraída por el poder evocador de las melodías que forman parte de la memoria colectiva. En esta edición, el espectáculo contará con la participación de una selecta orquesta de cámara y un ensamble coral, bajo la batuta de Dalí, quien también asumirá roles de director, frontman, cantante y multiinstrumentista durante la función.

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Según la organización, la puesta en escena tiene una duración aproximada de dos horas y está diseñada para transportar a los asistentes a distintas épocas del séptimo arte y la televisión, abarcando un repertorio que va desde los años setenta hasta la actualidad. El programa incluye temas principales de películas taquilleras como Rocky, Superman, Misión Imposible y El Padrino, así como temas de series de culto que marcaron generaciones, entre ellas Baywatch, Alf, Friends, Mi bello genio y Hechizada. Además, se ha preparado una selección especial de clásicos animados, pensada para quienes crecieron con los dibujos animados que dejaron huella en la infancia de distintas generaciones.

Renzo Dalí y su orquesta traen de vuelta ‘Música de Película’

El virtuosismo de Renzo Dalí es uno de los ejes del espectáculo. Titulado por la Universidad Nacional de Música de Perú y licenciado por la University of West London, Dalí ha desarrollado una trayectoria que lo ha posicionado como uno de los músicos peruanos más versátiles de su generación. Su talento fue reconocido desde temprana edad en la televisión peruana, donde fue presentado como el “baterista más pequeño del mundo” a los cinco años. A lo largo de su carrera, ha demostrado dominio sobre instrumentos de viento, cuerda y percusión tanto en formatos acústicos como electrónicos, lo que le permite imprimir una impronta particular a cada interpretación.

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En declaraciones a la prensa, Dalí definió el espectáculo como un proyecto profundamente personal. “Este espectáculo recopila en esencia los mejores éxitos tanto del cine como de la televisión. Es básicamente basada en mi experiencia personal, en los dibujos que vi de niño, en las series que disfruté en familia y las películas que marcaron mi pasión por el cine”, señala Renzo Dalí sobre este proyecto profundamente personal. “Es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades... buscando emprender un viaje musical de la mano de todo el público”.

Renzo Dalí y su orquesta traen de vuelta “Música de Película”.

La producción a cargo de DEA Conciertos ha hecho énfasis en el carácter sensorial de la propuesta, que recurre no solo a la música sino también a recursos visuales y escénicos para reforzar la atmósfera cinematográfica. El objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva donde la música funcione como hilo conductor de los recuerdos y emociones del público. Para ello, la orquesta y el ensamble coral interpretarán arreglos originales de temas reconocidos, buscando respetar la esencia de las composiciones y, al mismo tiempo, ofrecer versiones renovadas.

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¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Teleticket, donde los interesados pueden consultar la disponibilidad para cualquiera de las dos fechas programadas. El Teatro Municipal de Surco, escenario elegido para esta edición, se ubica en una de las zonas culturales más emblemáticas del distrito y cuenta con una infraestructura adecuada para espectáculos de gran formato.

El regreso de ‘Música de Película’ se produce en un contexto en el que la música en vivo busca recuperar espacios y afianzar el vínculo con una audiencia ávida de propuestas innovadoras. La convocatoria apunta a familias, grupos de amigos y amantes del cine y la televisión que deseen reencontrarse con los grandes clásicos en un formato sinfónico y coral.

l espectáculo dirigido por Renzo Dalí se presentará el 29 y 30 de junio en el Teatro Municipal de Surco