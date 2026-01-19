Perú

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

BTS habría ajustado su calendario en Sudamérica y adelantó sus presentaciones en Lima al 8 y 9 de octubre. El cambio activó la expectativa del ARMY local, que ya especula sobre la apertura de una tercera noche

Guardar
(BTS)
(BTS)

La visita de BTS al Perú dio un giro inesperado tras la confirmación de un ajuste en el cronograma inicial. Las presentaciones previstas en Lima ahora se realizarán los días 8 y 9 de octubre, una modificación que intensificó la atención del público y de la industria musical local. Esto a pesar que la productora que trae a la bansa surcoreana no se ha manifestadoi aún.

El anuncio se conoció luego de que la banda surcoreana incluyera a la capital peruana en el recorrido latinoamericano de su gira mundial 2026, el retorno colectivo más esperado del K-pop tras varios años de pausa.

El entusiasmo no tardó en reflejarse en redes sociales y comunidades digitales, donde miles de seguidores comenzaron a preguntarse si la alta demanda abrirá espacio para una fecha adicional.

Cambio de fechas y reacción inmediata del público

La reprogramación de los conciertos en Lima se produjo en un contexto de alta expectativa regional. Inicialmente, el itinerario ubicaba las presentaciones para jornadas posteriores de octubre, pero el adelanto al 8 y 9 modificó la planificación de los seguidores, muchos de los cuales ya organizaban viajes y hospedajes. Lejos de generar incomodidad, el ajuste reforzó la sensación de inmediatez alrededor del evento.

La comunidad ARMY en Perú reaccionó de forma casi simultánea. En cuestión de horas, las plataformas digitales se llenaron de mensajes que celebraban la confirmación definitiva de las dos noches y planteaban una pregunta recurrente: si el fervor se mantiene, ¿habrá una función extra? La experiencia previa con la banda alimenta esa posibilidad. En anteriores recorridos internacionales, la agrupación amplió su agenda tras agotar localidades en tiempo récord, una dinámica que el público conoce bien.

Hasta ahora, no se ha informado el recinto que albergará los espectáculos ni el inicio de la venta de entradas. Sin embargo, la expectativa crece ante la eventual habilitación de un sistema de acceso anticipado para miembros oficiales, una estrategia aplicada en giras pasadas que permitió ordenar la demanda inicial.

El regreso global de BTS y su paso por Sudamérica

(BTS)
(BTS)

La gira mundial 2026 marca el retorno conjunto de los siete integrantes a los grandes escenarios, luego de casi cuatro años dedicados a proyectos individuales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El anuncio de este reencuentro artístico situó nuevamente al grupo en el centro de la escena musical internacional.

El tramo latinoamericano del tour incluye paradas en ciudades estratégicas de la región, con Lima integrada a un circuito que contempla capitales y metrópolis con fuerte presencia de seguidores. La inclusión del Perú en esa lista fue interpretada como una señal del crecimiento sostenido del mercado local y de la capacidad de convocatoria que el grupo mantiene en el país.

La magnitud del recorrido se refleja también en el mapa global de la gira, que abarca escenarios en América, Asia y Europa. Esta amplitud consolida el carácter internacional del proyecto y refuerza la relevancia de cada escala, incluida la capital peruana, que recibirá por primera vez un espectáculo de BTS en vivo.

Impacto cultural, industria y nuevo material discográfico

La llegada de BTS a Lima no solo representa un acontecimiento musical. Promotores y actores vinculados al sector del entretenimiento anticipan un efecto directo en actividades como turismo, hotelería y comercio, impulsado por la movilización de seguidores desde distintas regiones del país y del extranjero. Este tipo de eventos suele dinamizar la economía urbana durante varios días, más allá de las fechas del concierto.

El contexto de la gira coincide con el anuncio de un nuevo álbum grupal, programado para marzo de 2026. El lanzamiento del disco, que contará con catorce canciones, será el primer trabajo conjunto del grupo desde 2022 y añade un componente adicional de interés a la gira. La preventa del material comenzará a mediados de enero, lo que incrementó el tráfico en las plataformas oficiales y reforzó la visibilidad del regreso.

Mientras se aguardan detalles logísticos clave, la pregunta sobre una tercera presentación en Lima sigue abierta. La respuesta dependerá de la demanda y de la capacidad organizativa, dos factores que, por ahora, mantienen en vilo a un público que ya cuenta los días para octubre.

Temas Relacionados

BTS en PerúBTSperu–entretenimiento

Más Noticias

José Jerí fue visitado tres veces en Palacio por otro empresario chino con arresto domiciliario y vínculos criminales

El presidente interino recibió a Jiwu Xiadong, quien enfrenta una orden de arresto domiciliario por un proceso vinculado a una organización criminal acusada de tráfico ilegal de madera, según documentación fiscal difundida por Cuarto Poder

José Jerí fue visitado tres

Luis Ramos inicia su camino goleador en Alianza Lima: sutil anotación ante Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Con apenas unos minutos en el campo, el delantero nacional evidenció su impacto inmediato en el ataque blanquiazul y selló el 2-1 frente al conjunto chileno

Luis Ramos inicia su camino

Estos son los lugares que representan mejor a Lima: plazas, templos y espacios urbanos en sus 491 años

Las celebraciones activan una mirada ciudadana que va más allá de los actos oficiales y se centra en los espacios de uso cotidiano y valor simbólico

Estos son los lugares que

Congresista Cheryl Trigoso ofreció show privado a proveedor estatal investigado: empresario rompió en llanto al confirmarlo

La parlamentaria, postulante al Senado por Renovación Popular, ofreció un espectáculo musical en la fiesta privada del empresario Martín Morey, proveedor estatal investigado por la fiscalía y deudor de la SUNAT

Congresista Cheryl Trigoso ofreció show

Así es el Circuito Mágico del Agua, el atractivo más visitado del Perú: dónde queda, precio de entradas y atractivos

El recinto turístico con más visitantes del país no está en Cusco. Más de 2 millones de personas visitan cada año este espacio ubicado en el corazón de Lima, que ostenta un récord Guinness, ofrece espectáculos nocturnos y mantiene una tarifa accesible

Así es el Circuito Mágico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Cheryl Trigoso ofreció show

Congresista Cheryl Trigoso ofreció show privado a proveedor estatal investigado: empresario rompió en llanto al confirmarlo

Nueva reunión clandestina entre José Jerí y Zhihua Yang en tienda clausurada del empresario chino: local reabrió tras visita del mandatario “por caramelos”

César Sandoval revela que José Jerí lo llamó para impedir salida del jefe de ATU, pese a indicios de corrupción: “Me pidió que no lo mueva”

Keiko Fujimori señala que “no se necesita” la pena de muerte contra la delincuencia y plantea cerrar las fronteras

Víctor Cubas asegura que Tomás Gálvez archivó investigación de violación contra José Jerí “para buscar su simpatía y obtener respaldo”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz alza la voz

Natalie Vértiz alza la voz tras agresión a Angeline Carlier en concierto de Bad Bunny en Lima: “Qué rabia tengo”

Miguel Arce regresa a la televisión peruana y asume la conducción de un nuevo reality de citas en ATV: “tenemos una cita”

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

Keiko Fujimori aclara su vínculo con Gabriel Calvo: “somos simplemente amigos y nada más”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Luis Ramos inicia su camino

Luis Ramos inicia su camino goleador en Alianza Lima: sutil anotación ante Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Universitario vs Olva Latino 3-2: resumen del triunfo ‘crema’ por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Colo Colo 3-2: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por la Serie Río de La Plata 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: así van los equipos tras final de la fecha 2 del torneo

Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026