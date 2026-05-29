¿María Becerra es la invitada especial de Tini en Lima? Publicación genera revuelo en redes

María Becerra es la invitada especial de Tini en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira Futttura Tini World Tour.

La posibilidad de que María Becerra sea la invitada especial de Tini en Lima encendió las redes sociales a pocas horas del concierto del 30 de mayo en el Estadio Nacional, parte del FUTTTURA Tini World Tour.

El rumor tomó fuerza luego de que el creador de contenido de farándula Ric La Torre publicara un video en el que aseguró que “todo el mundo está diciendo” que la cantante argentina llegaría al Perú para aparecer en el show.

“Último minuto, María Becerra es la invitada especial de Tini para mañana a su concierto en Lima, Perú. Es lo que todo el mundo está diciendo”, comentó Ric La Torre. Sin embargo, se trata de una versión no confirmada por la producción ni por los equipos oficiales de ambas artistas, por lo que, de momento, se mantiene en el terreno de la especulación.

Qué dijo Ric La Torre y por qué su publicación se viralizó

El video se expandió con rapidez porque plantea un escenario que los fans esperan hace tiempo: ver juntas a Tini y a María Becerra en el Estadio Nacional, un recinto que suele reservarse para shows de alta convocatoria.

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Ric La Torre sostuvo que Becerra podría llegar “en las próximas horas o quizá mañana temprano” y deslizó que sería “en un vuelo privado”, sin aportar evidencia documental. También comentó que no podía confirmar si los clips de María con sus gatos correspondían al día o eran grabaciones antiguas, lo que reforzó el carácter de “rumor” del contenido.

En paralelo, su publicación se apoyó en una lógica que suele funcionar con los fandoms: identificar qué temas del setlist permitirían una aparición sorpresa y cuáles son las canciones que ambas comparten.

Las canciones que alimentarían la teoría: “Miénteme” y “High”

El rumor no se construye solo en base al “podría venir”, sino en el repertorio. En su propio video, Ric La Torre mencionó dos canciones que se prestan para un momento de invitada: “High” y “Miénteme”, colaboraciones vinculadas a María Becerra y al universo musical que conecta con la etapa pop-urbana de Tini.

En redes, “Miénteme” aparece como la apuesta principal para un dueto, por ser una colaboración conocida, de alto impacto y con reacción inmediata del público. La idea de un “momento sorpresa” con ese tema es el tipo de escena que los conciertos guardan para el tramo final o para un segmento especial.

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Aun así, es clave subrayarlo: no hay confirmación oficial de que María Becerra esté incluida como invitada en la fecha de Lima.

Concierto de Tini en Lima: este es el posible setlist de la cantante argentina en el Estadio Nacional

Lo confirmado del concierto: fecha, recinto y horarios del show

Más allá del rumor, lo que sí está confirmado es que Tini se presenta el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira. El show, según la organización, tiene una estructura por actos, banda en vivo y una puesta “inmersiva” que recorre la carrera de la cantante desde Violetta.

Los horarios difundidos para la jornada indican:

16:00 : ingreso fast pass

18:00 : ingreso público general

20:00 : apertura (Maxi Espíndola)

21:00: inicio del show de Tini

Con ese cronograma, una eventual invitada especial —si ocurre— suele aparecer una vez que el show ya está avanzado, no en la apertura.

Las puertas abrirán para público general a las 18:00 y el show de Tini está previsto para las 21:00, según la organización.

Por qué crece la expectativa: el factor “sorpresa” en giras grandes

En giras de gran formato, el tema de los invitados especiales se maneja con extremo cuidado. A veces se confirma con horas de anticipación; otras veces se revela en el escenario para maximizar el impacto. Por eso, el vacío de información oficial no frena los rumores: los multiplica.

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Además, el concierto de Lima llega después del éxito de shows en Buenos Aires y de la revelación de nuevas fechas en América Latina, lo que alimenta la idea de que el tour está en un momento de expansión y de “momentos virales” pensados para redes.

En ese contexto, un dueto con María Becerra en Lima sería un golpe fuerte para el público local y para la conversación regional.

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron "Hasta Que Me Enamoro" (Crédito: Warner Music)

Lo que falta para que el rumor sea noticia confirmada

Hoy, el rumor descansa en lo dicho por varios creadores de contenido en la especulación de páginas y cuentas de conciertos. Para pasar a “confirmado”, falta al menos uno de estos elementos:

Anuncio de la producción del concierto en Lima

Post oficial de Tini o María Becerra

Señales verificables de llegada (como un registro público o comunicado)

Confirmación desde el entorno directo de la gira

Hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá abierta: ¿María Becerra será la invitada especial de Tini en Lima? Por ahora, lo único seguro es que la expectativa ya está instalada y que el Estadio Nacional vivirá una noche con clima de sorpresa, incluso antes de que empiece el show.

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