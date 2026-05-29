El Perú envejece: los adultos mayores ya representan casi el 15% de la población, según el Censo 2025

La población adulta mayor crece en todo el país, aunque con mayor intensidad en regiones del sur andino. (Foto: Agencia Andina)

Casi el 15% de la población del Perú ya tiene 60 años o más. El dato, recogido por el Censo 2025, confirma un giro demográfico que se aceleró en menos de una década y que obliga a replantear servicios de salud, cuidados, transporte y programas sociales pensados para una estructura etaria distinta.

En 2025, la población de 60 y más años alcanzó 5.055.316 personas (14,8%), frente a 3.645,0 (11,7%) en 2017. En paralelo, el peso relativo de los menores de 15 años siguió bajando: pasó de 26,5% en 2017 a 22,7% en 2025, un cambio que también se refleja en las escuelas, los hogares y el mercado laboral.

El Censo 2025 también midió el avance del índice de envejecimiento: pasó de 44,1 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años en 2017 a 65,2 en 2025. Ese salto no es abstracto: habla de familias con más personas que requieren cuidados prolongados y de un país que tendrá que sostener nuevas demandas con una población en edad de trabajar que, aunque sigue siendo mayoritaria, ya enfrenta más presión.

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Casi el 15% de la población del Perú tendrá 60 años o más en 2025, marcando un giro demográfico que requiere replantear servicios de salud, cuidados y programas sociales en el país. (Captura INEI - Censo 2025)

Así se distribuye la población adulta mayor en el Perú

El Censo 2025 mostró que el envejecimiento avanzó en todo el país, aunque con ritmos distintos por departamento. En la parte alta del ranking se ubicaron Puno (17,5%), Huancavelica (16,9%), Arequipa (17,0%) y Región Lima (16,4%), con una proporción de población de 60 y más años por encima del promedio nacional (14,8%). En ese mismo tramo también apareció Junín (16,0%), mientras que Moquegua (15,9%), el Callao (15,6%) y Lima Metropolitana (15,5%) se mantuvieron por encima del 15%.

Luego, un grupo amplio se concentró alrededor del promedio nacional. Ahí se ubicaron Lambayeque (14,9%), Cusco (14,6%), La Libertad (14,4%), Ica (14,4%), Tumbes (14,3%), Piura (13,4%), Áncash (14,3%), Cajamarca (14,2%) y Huánuco (13,8%). En estas regiones, el peso de los adultos mayores ya es estructural y exige planificación sostenida en salud, movilidad y cuidados, incluso si la proporción no alcanza los máximos del país.

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Personas adultas mayores representan ya casi una sexta parte de la población peruana. (Foto difusión)

Por debajo del promedio nacional quedaron departamentos donde la transición demográfica también es visible, pero todavía con una participación relativa menor de población de 60 y más años: Apurímac (15,4%), Tacna (15,0%), San Martín (12,2%), Pasco (12,7%), Amazonas (12,5%), Loreto (10,6%), Ucayali (10,0%), Madre de Dios (7,8%) y Ayacucho (15,7%). En estos casos, el desafío es doble: anticipar el aumento que seguirá en los próximos años y, al mismo tiempo, sostener servicios para una población que aún conserva mayor peso juvenil.

Adultos mayores y menores de 15 años: la brecha se estrecha

El contraste con la población infantil muestra con claridad el cambio de época. En 2025, el país registró 7.748.889 personas de 0 a 14 años (22,7%), 21.353.527 de 15 a 59 años (62,5%) y 5.055.316 de 60 y más (14,8%). La estructura sigue teniendo mayoría en edad de trabajar, pero el ritmo de aumento del grupo de adultos mayores y la caída del grupo infantil modifican el equilibrio.

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El envejecimiento en el Perú avanza de forma desigual entre regiones, según datos del Censo 2025.

La comparación con 2017 confirma la tendencia: ese año, los menores de 15 años representaban 26,5% y los adultos mayores 11,7%. Ocho años después, el país redujo el peso relativo de los niños y elevó el de los adultos mayores, un desplazamiento que se traduce en más hogares con personas dependientes por razones de edad y en un sistema de salud que deberá responder a enfermedades crónicas con mayor frecuencia.

En departamentos con mayor envejecimiento relativo, la distancia entre ambos grupos se redujo todavía más. En Arequipa, por ejemplo, los menores de 15 fueron 19,6% y los de 60 y más 17,0% en 2025. En Puno, los menores se ubicaron en 20,0% frente a 17,5% de adultos mayores. En términos prácticos, significa que el país se acerca a un escenario en el que el peso de los adultos mayores será cada vez más parecido al de la población infantil, con efectos directos en presupuesto público, infraestructura y prioridades de política social.

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