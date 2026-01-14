Alerta por conciertos de BTS en Perú: estafadores ofrecen preventas de entradas y membresías en redes sociales

A medida que se acerca el proceso de venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, en redes sociales han comenzado a circular alertas dentro del fandom ARMY (nombre del grupo de fans) por la aparición de estafadores que buscan aprovechar la alta expectativa y el desconocimiento de parte del público.
En grupos y bases de fans en Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram y otras plataformas, se han detectado publicaciones con mensajes como: “Se estará realizando la venta de entradas para el concierto de BTS. Venta 100% confiable, la venta es directa. Comunicarse al privado”, que correspondería a revendedores o personas que buscan cometer estafas.
De acuerdo con lo observado por este medio en las comunidades de fans, muchas de estas cuentas presentan señales de alerta: perfiles recién creados, sin foto de perfil, sin historial de publicaciones o que publican de forma anónima. En la mayoría de casos, solicitan pagos adelantados bajo la promesa de asegurar entradas o cupos en preventa.
Estafas también apuntan a la ARMY Global Membership
También se han reportado intentos de fraude relacionados con la ARMY Global Membership, la membresía oficial del fandom que se adquiere exclusivamente a través de la aplicación coreana Weverse y que te permite acceder a una entrada antes de la fecha oficial de venta general.
Algunas personas ofrecen “gestionar” la compra de la membresía, vender supuestos accesos activados o registrar a fans en la preventa a cambio de transferencias por Yape, Plin u otros medios. Sin embargo, es necesario recorda que la membresía es personal, digital y solo puede adquirirse desde la plataforma oficial, por lo que cualquier oferta externa constituye un alto riesgo de estafa.
Información esencial que ARMY debe tener en cuenta
- Infórmate únicamente por canales oficiales: BTS, BigHit Music / HYBE, Weverse y la productora local autorizada.
- Si no existe un anuncio oficial, no existen entradas reales. Ninguna persona tiene acceso anticipado fuera de los procesos formales.
- La ARMY Membership es personal e intransferible: no se vende, no se comparte y solo se adquiere a través de la app oficial de Weverse.
- No compartas datos personales, bancarios o códigos fuera de plataformas oficiales.
Las estafas más comunes
- Venta de entradas falsas en “preventa VIP, tribuna o general”.
- Reventa de entradas “ya compradas” cuando aún no se ha anunciado el concierto.
- Comprobantes de compra falsos (capturas editadas, PDFs o códigos QR inválidos).
- Venta de supuestas “ARMY Membership Gold” o accesos especiales inexistentes.
- Cobros por filas virtuales o presenciales, una práctica que no existe oficialmente.
- Perfiles falsos de productoras o ticketeras con nombres similares a los reales.
- Enlaces “oficiales” enviados por DM o WhatsApp (posible phishing).
- Mensajes con urgencia del tipo “últimos cupos” para presionar pagos inmediatos.
- Promesas de “contactos internos” o influencias para asegurar entradas.
- Grupos falsos de fans que se hacen pasar por ARMY para ganar confianza.
Recomendaciones
- Evita compras por mensajes privados, comentarios o grupos no verificados. Compra únicamente por Ticketmaster.
- No pagues por adelantado ni aceptes transferencias a cuentas personales o empresas no autorizadas.
- Revisa los perfiles: fecha de creación, actividad real y publicaciones previas.
- No pagues por filas, ni virtuales ni presenciales.
- Si necesitas conocer el procedimiento para adquirir la membresía de Army y conocer los beneficios, ingresa a ESTE ENLACE.