Alerta por conciertos de BTS en Perú: estafadores ofrecen preventas de entradas y membresías en redes sociales

Alerta de estafa para la compra de ARMY Global Membership y entradas para los conciertos de BTS en Lima | Foto composición: Infobae Perú

A medida que se acerca el proceso de venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, en redes sociales han comenzado a circular alertas dentro del fandom ARMY (nombre del grupo de fans) por la aparición de estafadores que buscan aprovechar la alta expectativa y el desconocimiento de parte del público.

En grupos y bases de fans en Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram y otras plataformas, se han detectado publicaciones con mensajes como: “Se estará realizando la venta de entradas para el concierto de BTS. Venta 100% confiable, la venta es directa. Comunicarse al privado”, que correspondería a revendedores o personas que buscan cometer estafas.

De acuerdo con lo observado por este medio en las comunidades de fans, muchas de estas cuentas presentan señales de alerta: perfiles recién creados, sin foto de perfil, sin historial de publicaciones o que publican de forma anónima. En la mayoría de casos, solicitan pagos adelantados bajo la promesa de asegurar entradas o cupos en preventa.

Comunidades de fans de BTS en Facebook reportan intentos de estafas y reventa de entradas para los conciertos en Lima pese a que aún no hay fecha oficial de la preventa | Foto captura.

Estafas también apuntan a la ARMY Global Membership

También se han reportado intentos de fraude relacionados con la ARMY Global Membership, la membresía oficial del fandom que se adquiere exclusivamente a través de la aplicación coreana Weverse y que te permite acceder a una entrada antes de la fecha oficial de venta general.

Algunas personas ofrecen “gestionar” la compra de la membresía, vender supuestos accesos activados o registrar a fans en la preventa a cambio de transferencias por Yape, Plin u otros medios. Sin embargo, es necesario recorda que la membresía es personal, digital y solo puede adquirirse desde la plataforma oficial, por lo que cualquier oferta externa constituye un alto riesgo de estafa.

Información esencial que ARMY debe tener en cuenta

La banda surcoreana BTS ofrecerá presentaciones en Perú los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su tour mundial | Foto composición: Infobae Perú

Infórmate únicamente por canales oficiales : BTS, BigHit Music / HYBE, Weverse y la productora local autorizada.

Si no existe un anuncio oficial, no existen entradas reales. Ninguna persona tiene acceso anticipado fuera de los procesos formales.

La ARMY Membership es personal e intransferible : no se vende, no se comparte y solo se adquiere a través de la app oficial de Weverse.

No compartas datos personales, bancarios o códigos fuera de plataformas oficiales.

Las estafas más comunes

Venta de entradas falsas en “preventa VIP, tribuna o general”.

Reventa de entradas “ya compradas” cuando aún no se ha anunciado el concierto.

Comprobantes de compra falsos (capturas editadas, PDFs o códigos QR inválidos).

Venta de supuestas “ARMY Membership Gold” o accesos especiales inexistentes.

Cobros por filas virtuales o presenciales , una práctica que no existe oficialmente.

Perfiles falsos de productoras o ticketeras con nombres similares a los reales.

Enlaces “oficiales” enviados por DM o WhatsApp (posible phishing).

Mensajes con urgencia del tipo “últimos cupos” para presionar pagos inmediatos.

Promesas de “contactos internos” o influencias para asegurar entradas.

Grupos falsos de fans que se hacen pasar por ARMY para ganar confianza.

Recomendaciones

Evita compras por mensajes privados, comentarios o grupos no verificados. Compra únicamente por Ticketmaster.

No pagues por adelantado ni aceptes transferencias a cuentas personales o empresas no autorizadas.

Revisa los perfiles : fecha de creación, actividad real y publicaciones previas.

No pagues por filas , ni virtuales ni presenciales.

Si necesitas conocer el procedimiento para adquirir la membresía de Army y conocer los beneficios, ingresa a ESTE ENLACE.