Perú

Alerta por conciertos de BTS en Perú: estafadores ofrecen preventas de entradas y membresías en redes sociales

La desinformación sobre el proceso de compra ha facilitado la aparición de estafadores que buscan aprovechar la emoción por la llegada de la banda surcoreana a Lima

Guardar
Alerta de estafa para la
Alerta de estafa para la compra de ARMY Global Membership y entradas para los conciertos de BTS en Lima | Foto composición: Infobae Perú

A medida que se acerca el proceso de venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, en redes sociales han comenzado a circular alertas dentro del fandom ARMY (nombre del grupo de fans) por la aparición de estafadores que buscan aprovechar la alta expectativa y el desconocimiento de parte del público.

En grupos y bases de fans en Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram y otras plataformas, se han detectado publicaciones con mensajes como: “Se estará realizando la venta de entradas para el concierto de BTS. Venta 100% confiable, la venta es directa. Comunicarse al privado”, que correspondería a revendedores o personas que buscan cometer estafas.

De acuerdo con lo observado por este medio en las comunidades de fans, muchas de estas cuentas presentan señales de alerta: perfiles recién creados, sin foto de perfil, sin historial de publicaciones o que publican de forma anónima. En la mayoría de casos, solicitan pagos adelantados bajo la promesa de asegurar entradas o cupos en preventa.

Comunidades de fans de BTS
Comunidades de fans de BTS en Facebook reportan intentos de estafas y reventa de entradas para los conciertos en Lima pese a que aún no hay fecha oficial de la preventa | Foto captura.

Estafas también apuntan a la ARMY Global Membership

También se han reportado intentos de fraude relacionados con la ARMY Global Membership, la membresía oficial del fandom que se adquiere exclusivamente a través de la aplicación coreana Weverse y que te permite acceder a una entrada antes de la fecha oficial de venta general.

Algunas personas ofrecen “gestionar” la compra de la membresía, vender supuestos accesos activados o registrar a fans en la preventa a cambio de transferencias por Yape, Plin u otros medios. Sin embargo, es necesario recorda que la membresía es personal, digital y solo puede adquirirse desde la plataforma oficial, por lo que cualquier oferta externa constituye un alto riesgo de estafa.

Información esencial que ARMY debe tener en cuenta

La banda surcoreana BTS ofrecerá
La banda surcoreana BTS ofrecerá presentaciones en Perú los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su tour mundial | Foto composición: Infobae Perú
  • Infórmate únicamente por canales oficiales: BTS, BigHit Music / HYBE, Weverse y la productora local autorizada.
  • Si no existe un anuncio oficial, no existen entradas reales. Ninguna persona tiene acceso anticipado fuera de los procesos formales.
  • La ARMY Membership es personal e intransferible: no se vende, no se comparte y solo se adquiere a través de la app oficial de Weverse.
  • No compartas datos personales, bancarios o códigos fuera de plataformas oficiales.

Las estafas más comunes

  • Venta de entradas falsas en “preventa VIP, tribuna o general”.
  • Reventa de entradas “ya compradas” cuando aún no se ha anunciado el concierto.
  • Comprobantes de compra falsos (capturas editadas, PDFs o códigos QR inválidos).
  • Venta de supuestas “ARMY Membership Gold” o accesos especiales inexistentes.
  • Cobros por filas virtuales o presenciales, una práctica que no existe oficialmente.
  • Perfiles falsos de productoras o ticketeras con nombres similares a los reales.
  • Enlaces “oficiales” enviados por DM o WhatsApp (posible phishing).
  • Mensajes con urgencia del tipo “últimos cupos” para presionar pagos inmediatos.
  • Promesas de “contactos internos” o influencias para asegurar entradas.
  • Grupos falsos de fans que se hacen pasar por ARMY para ganar confianza.

Recomendaciones

  • Evita compras por mensajes privados, comentarios o grupos no verificados. Compra únicamente por Ticketmaster.
  • No pagues por adelantado ni aceptes transferencias a cuentas personales o empresas no autorizadas.
  • Revisa los perfiles: fecha de creación, actividad real y publicaciones previas.
  • No pagues por filas, ni virtuales ni presenciales.
  • Si necesitas conocer el procedimiento para adquirir la membresía de Army y conocer los beneficios, ingresa a ESTE ENLACE.

Temas Relacionados

BTSBTS en PerúARMYentradas para el conciertokpopperu-entretenimiento

Más Noticias

Nicola Porcella y Aldo de Nigris pelearán en el Ring Royale: fans del peruano preocupados por posible derrota

La posibilidad de una derrota ha generado preocupación entre los seguidores del peruano, quienes esperan que logre imponerse en este enfrentamiento

Nicola Porcella y Aldo de

“Esto iba a pasar y va a ser peor”, la alarmante premonición de Percy Olivares tras la polémica entre Renato Tapia y Christian Cueva

El ‘Zancudo’ se refirió a la controversia protagonizada por ambos jugadores de la ‘bicolor’ y no augura un buen futuro. También habló de Sporting Cristal

“Esto iba a pasar y

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja tres muertos y varios heridos en San Juan de Miraflores

Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima a horas del paro de transportistas

Tragedia en la Panamericana Sur:

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

Luego de la difusión de las impactantes imágenes, Abel Lobatón habló públicamente y compartió sus sentimientos sobre el difícil momento que atraviesa la joven influencer peruana y su círculo cercano

Papá de Samahara Lobatón se

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

Las seguidoras peruanas de la popular banda surcoreana han acaparado titulares al convertirse en fenómeno global gracias a su entusiasmo y originalidad a la hora de expresar amor por los integrantes de BTS

BTS en Perú: la Army
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza tacha contra la

JEE rechaza tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: No se pagó los S/ 165 mil de tasa electoral

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

José Jerí justifica su cena en el chifa con Zhihua Yang y dice que él fue invitado: “Yo no convoqué la reunión”

CNDDHH rechaza declaraciones de Fernando Rospigliosi y alerta riesgo para la independencia judicial

Pleno del JNE da sus primeros fallos sobre la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera: ¿La inaplicó?

ENTRETENIMIENTO

Papá de Samahara Lobatón se

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

Samahara Lobatón y Bryan Torres: Todo lo que se sabe de la situación de la polémica pareja tras la difusión del video de agresión

Concierto gratis por el Aniversario de Lima: Mauricio Mesones, La Única Tropical, Hermanos Yaipén y más artistas

Proyecto Army BTS 2026: Fans peruanas se unen para recaudar dinero y comprar las entradas a los conciertos en Lima

DEPORTES

Entradas de la fecha 2

Entradas de la fecha 2 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Programación del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal TV de la permanencia y ascenso

Federico Girotti quedó encantado con jugador de Alianza Lima: “Te das cuenta la jerarquía y presencia que tiene”

Juan Pablo Varillas avanzó a cuartos en Challenger de Buenos Aires: fecha y rival de su próximo partido

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del debut ‘blanquiazul’ en el Torneo Apertura de Liga 1 2026