Perú

Superalimentos peruanos se lucen en Bangkok durante la mayor feria del sector en el Sudeste Asiático

La participación nacional en Thaifex Anuga Asia 2026 reunió a doce empresas exportadoras que buscan ampliar su presencia en el mercado asiático mediante una oferta de alimentos, bebidas y productos naturales con valor agregado

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La feria, reconocida como la principal plataforma de la industria de alimentos y bebidas en el Sudeste Asiático, inauguró el último 26 de mayo el Pabellón Perú en Bangkok.
La feria, reconocida como la principal plataforma de la industria de alimentos y bebidas en el Sudeste Asiático, inauguró el último 26 de mayo el Pabellón Perú en Bangkok. Foto: IF

La presencia peruana en la feria Thaifex Anuga Asia 2026 volvió a captar la atención del mercado asiático con una oferta centrada en superalimentos, bebidas y productos naturales. El evento, considerado el más importante del sector de alimentos y bebidas en el Sudeste Asiático, abrió el pasado 26 de mayo el Pabellón Perú en Bangkok, donde empresas nacionales exhiben la diversidad y calidad de su producción exportable.

La participación nacional en esta edición refleja un mayor interés del empresariado peruano por fortalecer su posicionamiento en Asia. Además de mostrar productos con valor agregado y reconocimiento internacional, la delegación busca consolidar relaciones comerciales y ampliar oportunidades de negocio en una de las regiones con mayor dinamismo económico y demanda alimentaria del mundo.

Participación peruana crece en la feria asiática

El pabellón peruano fue impulsado por la Embajada del Perú en Tailandia, Promperú, Adex y la empresa Ajethai, firma tailandesa de origen peruano vinculada al Grupo AJE. La feria se desarrolla en Bangkok hasta el 30 de mayo y representa la duodécima participación consecutiva del país en este importante encuentro internacional.

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En comparación con la edición anterior, la presencia empresarial peruana mostró una expansión relevante. Mientras en 2025 participaron ocho compañías exportadoras, este año la cifra ascendió a 12. El aumento evidencia la apuesta del sector privado por abrirse paso en nuevos destinos comerciales y diversificar sus operaciones en Asia.

Frente a la edición pasada, la participación de empresas peruanas creció de ocho exportadoras en 2025 a 12 este año
Frente a la edición pasada, la participación de empresas peruanas creció de ocho exportadoras en 2025 a 12 este año. Foto: Mini Me Insights

Superalimentos y productos naturales destacan en la exhibición

Las empresas participantes presentan una variada oferta de productos peruanos, entre ellos granos andinos, maíces, legumbres y derivados de cacao. También forman parte de la exhibición frutas frescas, congeladas y procesadas, además de snacks, condimentos y otros alimentos naturales que han ganado reconocimiento en los mercados internacionales.

Ajethai también integra el stand peruano con una línea de refrescos, bebidas gaseosas y energizantes. La participación de la compañía fortalece la presencia de marcas vinculadas al Perú dentro del mercado asiático y amplía la diversidad de productos expuestos durante la feria.

Perú busca fortalecer vínculos comerciales en Asia

La participación nacional en Thaifex Anuga Asia 2026 refuerza la imagen del Perú como proveedor de alimentos de alta calidad y productos con estándares sostenibles. La oferta peruana destaca por incluir artículos orgánicos y de comercio justo, atributos que mantienen creciente demanda entre consumidores y compradores internacionales.

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Además del componente comercial, la presencia peruana permite promover los ingredientes que forman parte de la gastronomía nacional, reconocida a nivel mundial. El evento también abre oportunidades para fortalecer la relación comercial con Tailandia y otros países del Sudeste Asiático, una región considerada estratégica para las exportaciones peruanas.

Las compañías presentes exhiben una diversa gama de productos peruanos, como granos andinos, variedades de maíz, legumbres y productos derivados del cacao.
Las compañías presentes exhiben una diversa gama de productos peruanos, como granos andinos, variedades de maíz, legumbres y productos derivados del cacao. Foto: GCC Business News

Superalimento peruano ganó concurso nacional

Zooperzoo es un snack creado por las hermanas Claudia y Paloma Núñez, quienes apostaron por desarrollar una alternativa saludable enfocada en el público infantil al detectar la limitada oferta de productos nutritivos pensados para niños. La propuesta, ganadora de un concurso nacional, incorpora ingredientes como quinua, kiwicha, lentejas, pallares y arvejas, reconocidos por su valor nutricional y por su aporte de hierro de origen vegetal, clave para ayudar a prevenir la anemia.

Con una textura crocante y un sabor orientado al paladar infantil, el producto fue concebido para incluirse fácilmente en la lonchera escolar, un espacio importante en la alimentación diaria de los menores. Sus creadoras sostienen que cada porción ofrece una cantidad significativa del hierro que los niños requieren, convirtiéndose así en un complemento dentro de una dieta equilibrada.

“El principal reto fue encontrar el equilibrio entre nutrición y sabor. Un snack puede ser muy saludable, pero si no les gusta a los niños, simplemente no funciona”, explicó Claudia Núñez, sobre el proceso de desarrollo que tomó cerca de un año e incluyó pruebas técnicas y validaciones nutricionales.

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