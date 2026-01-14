Entradas para BTS en Perú: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

La banda surcoreana BTS ofrecerá presentaciones en Perú los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su tour mundial | Foto composición: Infobae Perú

Bangtan Sonyeondan (BTS) confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial que ya ha marcado un hito antes de comenzar. El tour, que se desarrollará entre 2026 y 2027, es considerado la gira de K-pop más larga de la historia, con 79 presentaciones en 34 ciudades y marcará el retorno del grupo a los grandes escenarios tras casi cuatro años desde “BTS Permission to Dance on Stage”.

Dentro de este ambicioso recorrido global, Perú fue incluido por primera vez como una de las paradas oficiales, generando gran expectativa entre los fans locales. BTS ofrecerá dos conciertos en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, aunque hasta el momento no se ha confirmado el recinto que albergará los shows, pero ya se tiene información de que Live Nation es la promotora encargada de su llegada al país inca.

Otro aspecto clave es la producción, acorde con la magnitud de la gira mundial. El tour contará con un escenario de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia altamente inmersiva al público. En países como Japón y Corea del Sur, donde ya se han revelado más detalles para sus ciudades, se han difundido imágenes de la estructura que permitirá a los integrantes desplazarse por todo el escenario y desplegar sus coreografías de las nuevas canciones de su quinto álbum, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 20 de enero.

¿Se podrá comprar la entrada sin la ARMY Global Membership de Weverse?

La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

Sí, será posible comprar entradas para el concierto de BTS en Perú sin contar con la ARMY Global Membership que se adquiere en la app de Weverse, aunque no en la etapa más temprana del proceso de venta. Es decir, las fans con membresía tendrán hasta dos chances para alcanzar un boleto en pre venta, quienes no cuentan con la membresía tendrán solo una oportunidad.

La ARMY Global Membership ofrece como beneficio principal el acceso a una preventa exclusiva, que se realiza antes de la venta habilitada al público en general por la ticketera oficial. Esta fase está reservada únicamente para los miembros registrados en Weverse y busca ordenar la alta demanda que generan los conciertos del grupo.

Una vez finalizada esta preventa exclusiva, la ticketera que se designe para Perú habilitará una etapa de venta abierta al público, en la que podrán comprar entradas personas que no cuenten con la membresía.

Cómo funciona el esquema habitual de ventas

En los conciertos de BTS (y en giras grandes de K-pop en general), el proceso suele dividirse en etapas:

Preventa ARMY (Weverse) Exclusiva para quienes tienen ARMY Global Membership. Se realiza antes que cualquier otra venta. Es una preventa cerrada, con registro previo en Weverse. Preventa de la ticketera / público general Luego de la preventa ARMY, la ticketera (por ejemplo, Ticketmaster) habilita una preventa abierta o directamente la venta general. En esta etapa, sí pueden comprar entradas personas que no tienen la membresía. El acceso depende solo de la disponibilidad de boletos y de las condiciones que fije la ticketera (colas virtuales, límites por persona, etc.). Venta general Abierta a todo el público. Suele ser la última fase y donde la disponibilidad es más limitada.

¿Qué se sabe de la ticketera encargada de la venta de entradas y los costos?

El caso peruano muestra cómo un fandom organizado puede transformar la relación entre artistas y públicos, insertando al país en una dinámica cultural global. (Facebook)

En cuanto a la ticketera, aún no existe un anuncio oficial sobre la plataforma que venderá los boletos en Perú. Sin embargo, entre los fans circula el rumor de que Ticketmaster podría ser la encargada, debido a que es la misma ticketera que se utilizará en otras ciudades americanas del tour, como México.

Finalmente, los precios de las entradas, la distribución de zonas y las fechas exactas de la preventa y venta general todavía no han sido revelados, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a los anuncios oficiales a través de Weverse y los canales autorizados, especialmente considerando que se trata de uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años en el país.