Proyecto Army BTS 2026: Fans peruanas se unen para recaudar dinero y comprar las entradas a los conciertos en Lima

El anuncio de BTS en Lima ha impulsado una ola de iniciativas entre sus fans, quienes buscan alternativas para financiar su asistencia al concierto más esperado del K-pop en el país

Diversos proyectos del fandom han surgido en TikTok | Video: helphelp97

A pocos días de que se inicie la venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima, programados para octubre de 2026, en redes sociales ha comenzado a tomar fuerza un proyecto de Army (nombre del grupo de fans de la banda surcoreana). Se trata una iniciativa impulsada por parte de la comunidad de fans que busca recaudar fondos para costear las entradas al esperado show de la banda surcoreana.

En plataformas como TikTok, han aparecido videos de fans que comparten códigos QR de Yape solicitando donaciones voluntarias que, en muchos casos, parten desde 1 sol. En los clips, las creadoras explican que el dinero recolectado será destinado exclusivamente a la compra de entradas, considerando los altos precios que suelen tener los conciertos de gran magnitud y la fuerte demanda que se anticipa.

Si bien en los comentarios se observa apoyo por parte de otros usuarios que expresan su deseo de colaborar con las fans, también han surgido mensajes por interno que generan preocupación. Entre ellos, algunos comentarios incluyen solicitudes inapropiadas y ofertas de “ayuda” a cambio de favores sexuales, lo que ha encendido alertas dentro del propio fandom.

Fans de BTS en Perú
Fans de BTS en Perú buscan recaudar dinero para adquirir entradas a los conciertos en Lima | Foto: Andina

Ante esta situación, diversas bases de fans y cuentas informativas de ARMY en Perú han recomendado no solicitar donaciones directas mediante códigos QR públicos, ya que esto puede exponer a las personas a situaciones de riesgo. Asimismo, han enfatizado la importancia de no compartir información sensible en redes sociales, como nombres completos, direcciones, números personales u otros datos privados.

Como alternativa más segura, otras fans han optado por emprendimientos y actividades comerciales para reunir fondos de manera independiente. Entre las iniciativas más comentadas se encuentran la venta de marcianos, chocotejas y productos inspirados en BTS, los cuales se ofrecen al público en general y permiten recaudar dinero sin recurrir a solicitudes directas de donaciones.

Otro proyecto de recaudación difundido en TikTok plantea la monetización de contenido en la plataforma. No obstante, en el caso del Perú, esta alternativa presenta limitaciones importantes, ya que TikTok no remunera la publicación de videos por vistas o seguidores, y las opciones de monetización se concentran principalmente en transmisiones en vivo mediante donaciones virtuales.

Detalles de los concierto de BTS en Lima

La banda surcoreana BTS ofrecerá
La banda surcoreana BTS ofrecerá presentaciones en Perú los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su tour mundial | Foto composición: Infobae Perú

Bangtan Sonyeondan (BTS) anunció su esperado retorno a los escenarios con una gira mundial que ya se perfila como histórica. Programado para desarrollarse entre 2026 y 2027, el tour será el más extenso en la historia del K-pop, con 79 conciertos en 34 ciudades, y marcará el regreso del grupo a los grandes espectáculos tras casi cuatro años desde su última gira, 'BTS Permission to Dance on Stage’.

Como parte de este ambicioso recorrido internacional, Perú fue incluido por primera vez como sede oficial, lo que ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores locales. BTS ofrecerá dos presentaciones en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026. Aunque el recinto aún no ha sido confirmado, ya se conoce que Live Nation será la promotora encargada de traer el espectáculo al país.

La producción del tour será otro de sus grandes atractivos. El espectáculo contará con un escenario de 360 grados, concebido para brindar una experiencia completamente inmersiva. En países como Japón y Corea del Sur, donde ya se han revelado adelantos, se han difundido imágenes de la estructura que permitirá a los integrantes recorrer todo el escenario y ejecutar las coreografías de las canciones de su quinto álbum, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 20 de marzo.

