BTS en Perú: Cómo prepararse para la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

BTS llega a Lima con dos presentaciones y la atención de ARMY se centra ahora en la preventa de entradas. La membresía en Weverse y el registro previo serán aspectos clave del proceso

La ARMY Membership en Weverse
La ARMY Membership en Weverse será clave para acceder a preventas de entradas para el concierto de BTS en Lima, Perú | Foto composición: Infobae Perú

Big Hit Music confirmó oficialmente que BTS realizará dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026–2027, marcando la esperada llegada del grupo al Perú. Las presentaciones están programadas para el 9 y 10 de octubre de 2026, dentro del tramo latinoamericano del tour.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos, especialmente por la información relacionada con la preventa de entradas, la ARMY Membership en Weverse y la ticketera que operará en el país, datos que aún se encuentran en proceso de confirmación.

Fechas confirmadas de BTS en Lima

De acuerdo con el calendario difundido por Big Hit Music, Lima figura oficialmente en la gira mundial del grupo con dos fechas consecutivas, aunque a la fecha no ha información oficial sobre los estadios en los que se presentará:

  • 9 de octubre de 2026
  • 10 de octubre de 2026

Estas presentaciones forman parte del recorrido por América Latina, que también incluye conciertos en Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

¿Cuándo salen a la venta las entradas en Perú?

Hasta el momento, no se ha anunciado un cronograma oficial de venta de entradas para América del Sur, incluido Perú.

La empresa ha precisado que:

  • Las fechas y horarios de preventa que circulan en redes sociales corresponden únicamente a Norteamérica y Europa.
  • Para Sudamérica aún no se han confirmado fechas de preventa, venta general ni plataforma de venta de boletos.

Toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de Weverse y los canales oficiales de BTS.

Cómo funcionará la preventa de entradas vía Weverse

BTS llega por primera vez
BTS llega por primera vez a Perú y usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

De acuerdo con el procedimiento habitual de Big Hit Music, la preventa para miembros ARMY requiere un registro previo en Weverse, el cual se habilita solo durante un período determinado que la empresa anuncia oficialmente.

Durante ese plazo, los usuarios con ARMY Membership activa deben registrarse para participar en la preventa. Quienes no completen el registro dentro del período establecido no podrán acceder a la preventa, incluso si cuentan con la membresía.

En este proceso, no se entrega un código adicional: el número de miembro ARMY, visible en la cuenta personal de Weverse, funciona como identificador al momento de intentar comprar entradas en la ticketera oficial cuando la preventa se activa.

Big Hit ha reiterado en ocasiones anteriores que:

  • Tener la membresía no es suficiente por sí sola.
  • El registro dentro del plazo anunciado es obligatorio.
  • La compra de entradas se realiza posteriormente en la ticketera autorizada, no en Weverse.

Tipos de membresía disponibles en Weverse

Membresía Digital

  • Costo aproximado: 2 dólares mensuales
  • Beneficios: acceso a contenido exclusivo, subtítulos en transmisiones en vivo y lives sin anuncios.

ARMY Membership (anual)

  • Duración: un año
  • Beneficios: contenido exclusivo, acceso a merchandising oficial y posibilidad de participar en preventas de conciertos.

Existen tres tipos de ARMY Membership:

  • Global, válida para preventas internacionales, excepto Japón y Estados Unidos.
  • Japan, válida únicamente para conciertos en Japón.
  • USA, válida solo para conciertos en Estados Unidos.

Información importante antes de adquirir la membresía en Weverse

Big Hit y Weverse recomiendan tener en cuenta lo siguiente:

  • La membresía se adquiere únicamente a través de Weverse Shop.
  • El pago se realiza solo mediante PayPal.
  • La membresía es personal e intransferible.
  • No asegura una entrada, solo habilita el acceso a beneficios como la preventa.

¿Qué se sabe sobre la ticketera en Perú?

Por ahora, no se ha confirmado cuál será la ticketera oficial para los conciertos de BTS en Lima. La empresa suele trabajar con plataformas internacionales por región, pero esta información será anunciada más adelante.

Los organizadores recomiendan:

  • Verificar que el correo electrónico usado en Weverse coincida con el de la ticketera cuando se habilite la venta.
  • No adquirir entradas ni preventas a través de intermediarios o enlaces no oficiales.

