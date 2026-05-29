Angelo Caro es el nuevo 4 del mundo en el World Skateboarding Ranking: peruano se afianza en la élite de la disciplina urbana

Angelo Caro integra el Top 5 de los mejores skaters del mundo. Crédito: Difusión.

Angelo Caro continúa consolidándose como uno de los principales referentes del skateboarding mundial. El deportista peruano ascendió dos posiciones en el World Skateboarding Ranking (WSR) y ahora ocupa el cuarto lugar del planeta en la modalidad street masculina, un logro que confirma el gran momento deportivo que atraviesa y lo mantiene entre los máximos exponentes de la disciplina urbana.

La actualización del ranking oficial de World Skate refleja el impacto que tuvieron las recientes actuaciones del nacional en el circuito internacional. Entre ellas destaca especialmente el subcampeonato alcanzado en el Mundial de São Paulo, resultado que le permitió sumar puntos importantes y acercarse aún más a la cima del skateboarding global.

Hace apenas algunos meses, en marzo de 2026, Caro figuraba en la sexta casilla del ranking con 78,176 puntos. Aquella posición ya lo colocaba dentro del selecto grupo de skaters más competitivos del mundo, pero sus últimas participaciones le permitieron dar un nuevo salto de calidad y escalar hasta el cuarto lugar del escalafón internacional.

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El skater peruano se consagra subcampeón mundial en la final de street en Sao Paulo, logrando el mayor éxito internacional de su carrera y elevando el reconocimiento del skateboarding nacional en la escena global (olympics.com)

El crecimiento de Ángelo Caro no ha sido casualidad. En los últimos años, el peruano ha mantenido una evolución sostenida en el circuito profesional gracias a la regularidad de sus presentaciones y a la experiencia adquirida en los eventos más exigentes del calendario. Su capacidad para competir de igual a igual contra representantes de potencias históricas del skateboarding lo ha convertido en uno de los nombres más respetados de la modalidad street.

Además de sus resultados deportivos, el skater nacional también se ha transformado en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones peruanas que ven en esta disciplina una posibilidad real de crecimiento profesional. Desde su irrupción internacional, Caro ha sido una de las principales caras del skateboarding sudamericano y uno de los atletas más importantes del deporte urbano en el país.

Ahora, el siguiente gran desafío para el peruano será la Copa Mundial de la World Skateboarding Tour (WST), certamen programado entre el 14 y el 21 de junio en Roma. La competencia reunirá nuevamente a los mejores exponentes del circuito y servirá como una nueva prueba para medir el gran presente del representante nacional.

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Ángelo Caro se prepara para la gloria en Lima 2027. - Crédito: Marcelo del Carpio

Ángelo llegará a la capital italiana con una motivación especial: defender el subcampeonato conseguido anteriormente en este prestigioso torneo internacional y volver a instalarse en la pelea por el podio. Su actual posición en el ranking lo perfila como uno de los competidores a seguir durante el evento y aumenta las expectativas alrededor de su participación.

La revancha en Los Ángeles 2028

Más allá de los torneos del presente, uno de los grandes objetivos de Angelo Caro apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El peruano buscará en la cita olímpica estadounidense una revancha deportiva que arrastra desde Tokio 2020, competencia en la que firmó una actuación histórica para el deporte nacional.

En aquellos Juegos Olímpicos, Caro sorprendió al mundo tras alcanzar un meritorio quinto lugar en la modalidad street masculina, resultado que lo convirtió en uno de los atletas peruanos más destacados de la delegación y despertó la ilusión de todo el país con la posibilidad de una futura medalla olímpica en skateboarding.

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Angelo Caro brilló en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde obtuvo un diploma. Crédito: Agencias

Sin embargo, el camino hacia París 2024 no tuvo el desenlace esperado. Pese a competir en distintos eventos clasificatorios, el peruano no logró asegurar un cupo para la cita francesa, quedando fuera de unos Juegos Olímpicos que representaban una gran oportunidad para consolidar su crecimiento internacional.

Esa ausencia terminó convirtiéndose en un impulso adicional para su carrera. Desde entonces, Angelo ha mostrado una versión más madura y competitiva dentro del circuito mundial, acumulando resultados que hoy lo tienen ubicado entre los cuatro mejores skaters del planeta.

Con Los Ángeles 2028 en el horizonte, el objetivo aparece claro: volver al escenario olímpico y luchar definitivamente por una medalla que pueda marcar un antes y un después para el deporte peruano. Su ascenso en el ranking mundial demuestra que las condiciones están intactas y que el sueño olímpico sigue más vigente que nunca.